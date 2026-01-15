El 1x1 del Barça contra el racing al descanso

Tras ganar la Supercopa ante el Real Madrid, el Barça ha regresado a la competición en los octavos de final de la Copa del Rey jugando a domicilio contra el Racing de Santander, líder de Segunda División. Y lo ha hecho con el aviso de lo sucedido en Albacete, donde el equipo local, también de Segunda, eliminó al Real Madrid en el debut de Arbeloa en el banquillo blanco. Quizá por ello, Hansi Flick ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares, pero ha alineado un once con pleno de futbolistas del primer equipo, entre ellos Lamine Yamal.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Barça en la primera parte:

6 Joan Garcia, Portero Atento Ha tenido trabajo en los primeros minutos por arriba y lo ha resuelto sin problemas. Bien colocado bajo palos para atajar los disparos tímidos de los locales

7 Jules Koundé, Defensa Profundo Ha llegado dos, tres y cuatro veces a la línea de fondo entendiéndose bien con Lamine. No siempre sus centros han sido precisos. Bien en tareas defensivas

6 Pau Cubarsí, Defensa Vigía Además de ser el encargado de marcar la línea, ha intentado eliminar líneas con sus pases interiores. No siempre lo ha conseguido

5 Gerard Martín, Defensa Creciente Volvía a la titularidad como central zurdo. Con algún error en la salida en los primeros minutos para ir mejorando con el paso de la primera parte

5 Alejandro Balde, Defensa Comedido No ha tenido mucho trabajo en defensa, pero tampoco se ha prodigado demasiado en ataque. Cuando juega Rashford tiene más problemas para llegar a la línea de fondo

6 Marc Bernal, Centrocampista Faro Cuando se debate si sale o no cedido en este mercado de invierno, ha tenido la oportunidad de ser titular. El encargado de iniciar los ataques ante una defensa cerrada. Buen disparo de rosca que no ha cogido portería

5 Marc Casadó, Centrocampista Tapado Volvía a tener protagonismo tras partidos sin tenerlo. Ha jugado al lado de Bernal. Bien en el corte, pero tímido en ataque. Bien tapado por los locales

6 Dani Olmo, Centrocampista Activo Media punta titular, se ha movido mucho buscando espacios. Gran oportunidad en los primeros minutos, pero no ha llegado a un buen centro de Rashford con el que se podía haber abierto la lata

6 Lamine Yamal, Delantero Titular No descansa. No lo hizo en Guadalajara y no lo ha hecho en Santander. Ha pedido mucho el balón y ha forzado una amarilla de Mario García. Algo impreciso en el pase

5 Ferran Torres, Delantero Capitán El Racing juega con cinco defensas y el de Foios tiene muchos problemas para encontrar espacios. Lo intenta con sus movimientos pero no está teniendo protagonismo. Lleva el brazalete