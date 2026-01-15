FC BARCELONA
El 1x1 del Barça contra el Racing al descanso
Los de Hansi Flick empatan a cero ante un Racing muy correoso
Tras ganar la Supercopa ante el Real Madrid, el Barça ha regresado a la competición en los octavos de final de la Copa del Rey jugando a domicilio contra el Racing de Santander, líder de Segunda División. Y lo ha hecho con el aviso de lo sucedido en Albacete, donde el equipo local, también de Segunda, eliminó al Real Madrid en el debut de Arbeloa en el banquillo blanco. Quizá por ello, Hansi Flick ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares, pero ha alineado un once con pleno de futbolistas del primer equipo, entre ellos Lamine Yamal.
Estas son las valoraciones de los jugadores del Barça en la primera parte:
Joan Garcia, Portero
Atento
Ha tenido trabajo en los primeros minutos por arriba y lo ha resuelto sin problemas. Bien colocado bajo palos para atajar los disparos tímidos de los locales
Jules Koundé, Defensa
Profundo
Ha llegado dos, tres y cuatro veces a la línea de fondo entendiéndose bien con Lamine. No siempre sus centros han sido precisos. Bien en tareas defensivas
Pau Cubarsí, Defensa
Vigía
Además de ser el encargado de marcar la línea, ha intentado eliminar líneas con sus pases interiores. No siempre lo ha conseguido
Gerard Martín, Defensa
Creciente
Volvía a la titularidad como central zurdo. Con algún error en la salida en los primeros minutos para ir mejorando con el paso de la primera parte
Alejandro Balde, Defensa
Comedido
No ha tenido mucho trabajo en defensa, pero tampoco se ha prodigado demasiado en ataque. Cuando juega Rashford tiene más problemas para llegar a la línea de fondo
Marc Bernal, Centrocampista
Faro
Cuando se debate si sale o no cedido en este mercado de invierno, ha tenido la oportunidad de ser titular. El encargado de iniciar los ataques ante una defensa cerrada. Buen disparo de rosca que no ha cogido portería
Marc Casadó, Centrocampista
Tapado
Volvía a tener protagonismo tras partidos sin tenerlo. Ha jugado al lado de Bernal. Bien en el corte, pero tímido en ataque. Bien tapado por los locales
Dani Olmo, Centrocampista
Activo
Media punta titular, se ha movido mucho buscando espacios. Gran oportunidad en los primeros minutos, pero no ha llegado a un buen centro de Rashford con el que se podía haber abierto la lata
Lamine Yamal, Delantero
Titular
No descansa. No lo hizo en Guadalajara y no lo ha hecho en Santander. Ha pedido mucho el balón y ha forzado una amarilla de Mario García. Algo impreciso en el pase
Ferran Torres, Delantero
Capitán
El Racing juega con cinco defensas y el de Foios tiene muchos problemas para encontrar espacios. Lo intenta con sus movimientos pero no está teniendo protagonismo. Lleva el brazalete
Marcus Rashford, Delantero
Peligroso
Ha empezado muy bien, con un muy buen centro de rosca que no ha podido convertir en gol Dani Olmo por centímetros. Desapareció durante algunos minutos y en el último minuto ha estado cerca del gol con un disparo
