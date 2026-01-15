Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Racing - BarcelonaDónde ver Racing - BarcelonaRacing - Barça horarioAlineación Barcelona hoyMarc BernalEspaña - SerbiaKloppTer StegenDakar etapa 12FedererEntrenador RacingRaphinhaÁngel AlarcónOpen Australia 2026Cuartos Copa del ReyEliminados Copa del ReyCopa del Rey hoyLuis EnriqueSanción De JongArbeloa MadridEuropeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyPróximo partido AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra el Racing al descanso

Los de Hansi Flick empatan a cero ante un Racing muy correoso

El 1x1 del Barça contra el racing al descanso

El 1x1 del Barça contra el racing al descanso

Joan Represa

Ferran Correas

Ferran Correas

Tras ganar la Supercopa ante el Real Madrid, el Barça ha regresado a la competición en los octavos de final de la Copa del Rey jugando a domicilio contra el Racing de Santander, líder de Segunda División. Y lo ha hecho con el aviso de lo sucedido en Albacete, donde el equipo local, también de Segunda, eliminó al Real Madrid en el debut de Arbeloa en el banquillo blanco. Quizá por ello, Hansi Flick ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares, pero ha alineado un once con pleno de futbolistas del primer equipo, entre ellos Lamine Yamal.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Barça en la primera parte:

Joan Garcia, Portero6

Joan Garcia, Portero

Atento

Ha tenido trabajo en los primeros minutos por arriba y lo ha resuelto sin problemas. Bien colocado bajo palos para atajar los disparos tímidos de los locales

Jules Koundé, Defensa7

Jules Koundé, Defensa

Profundo

Ha llegado dos, tres y cuatro veces a la línea de fondo entendiéndose bien con Lamine. No siempre sus centros han sido precisos. Bien en tareas defensivas

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Vigía

Además de ser el encargado de marcar la línea, ha intentado eliminar líneas con sus pases interiores. No siempre lo ha conseguido

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Creciente

Volvía a la titularidad como central zurdo. Con algún error en la salida en los primeros minutos para ir mejorando con el paso de la primera parte

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Comedido

No ha tenido mucho trabajo en defensa, pero tampoco se ha prodigado demasiado en ataque. Cuando juega Rashford tiene más problemas para llegar a la línea de fondo

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Faro

Cuando se debate si sale o no cedido en este mercado de invierno, ha tenido la oportunidad de ser titular. El encargado de iniciar los ataques ante una defensa cerrada. Buen disparo de rosca que no ha cogido portería

Marc Casadó, Centrocampista5

Marc Casadó, Centrocampista

Tapado

Volvía a tener protagonismo tras partidos sin tenerlo. Ha jugado al lado de Bernal. Bien en el corte, pero tímido en ataque. Bien tapado por los locales

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Activo

Media punta titular, se ha movido mucho buscando espacios. Gran oportunidad en los primeros minutos, pero no ha llegado a un buen centro de Rashford con el que se podía haber abierto la lata

Lamine Yamal, Delantero6

Lamine Yamal, Delantero

Titular

No descansa. No lo hizo en Guadalajara y no lo ha hecho en Santander. Ha pedido mucho el balón y ha forzado una amarilla de Mario García. Algo impreciso en el pase

Ferran Torres, Delantero5

Ferran Torres, Delantero

Capitán

El Racing juega con cinco defensas y el de Foios tiene muchos problemas para encontrar espacios. Lo intenta con sus movimientos pero no está teniendo protagonismo. Lleva el brazalete

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Peligroso

Ha empezado muy bien, con un muy buen centro de rosca que no ha podido convertir en gol Dani Olmo por centímetros. Desapareció durante algunos minutos y en el último minuto ha estado cerca del gol con un disparo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL