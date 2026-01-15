El 1x1 del Barça contra el Racing

Tras ganar la Supercopa ante el Real Madrid, el Barça ha regresado a la competición en los octavos de final de la Copa del Rey jugando a domicilio contra el Racing de Santander, líder de Segunda División. Y lo ha hecho con el aviso de lo sucedido en Albacete, donde el equipo local, también de Segunda, eliminó al Real Madrid en el debut de Arbeloa en el banquillo blanco. Quizá por ello, Hansi Flick ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares, pero ha alineado un once con pleno de futbolistas del primer equipo, entre ellos Lamine Yamal.

A pesar de la alineación, a los azulgranas les ha costado mucho obtener la victoria y el pase a cuartos. Empate sin goles en la primera mitad y goles de Ferran y Lamine en la segunda. El tanto del extremo de Rocafonda en el descuento.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Barça en la primera parte:

7 Joan Garcia, Portero Salvador Atento en la primera mitad en los balones aéreos y también en los largos y siempre bien colocado, apenas tuvo trabajo en la segunda, pero apareció en el descuento para salvar el empate en un mano a mano con Manex Lozano

7 Jules Koundé, Defensa Profundo Se entendió muy bien con Lamine durante todo el partido. Llegó mucho a la línea de fondo y puso buenos balones al área. Bien en defensa cuando tuvo que intervenir

6 Pau Cubarsí, Defensa Vigilante Fue el líder de la defensa y marcó muy bien la línea durante todo el partido. Buscó conectar con los de arriba, pero no siempre lo logró por la telaraña montada por los locales

5 Gerard Martín, Defensa Impreciso Volvía a la titularidad como central zurdo. Falló algunos pases al inicio para ir creciendo, pero estuvo algo blando cuando los locales intentaron salir al contragolpe

6 Alejandro Balde, Defensa Tímido Cuando juega Rashford en su banda, no llega tanto a la línea de fondo. Lo hizo poco en Santander. En defensa, tuvo pocos problemas porque el Racing estuvo muy cerrado

6 Marc Bernal, Centrocampista Tapado En un momento en el que existen dudas sobre si sale cedido o no, el de Berga recuperó la titularidad. Inició las jugadas de ataque con algún problema para buscar pases interiores. Flick le dio 58 minutos

6 Marc Casadó, Centrocampista Creciente Algo perdido en la primera mitad porque no encontraba espacios en su posición. Cuando la retrasó tras la salida de Bernal, estuvo mucho mejor. Ganó en protagonismo. Contundente en sus acciones

6 Dani Olmo, Centrocampista Activo Titular en la media punta, se movió mucho entre líneas buscando espacios. Pudo marcar en una de las primeras jugadas del partido, pero no llegó por centímetros a un buen centro de Rashford

8 Lamine Yamal, Delantero Protagonista Lo juega todo. No dejó de pedir el balón, encarar, hacer pases y buscar el gol con disparos ajustados. El mejor del Barça una vez más. Le silbaron, pero deberían aplaudirle por el espectáculo que da. Sentenció el partido en el descuento

7 Ferran Torres, Delantero Goleador Salió con el brazalete de capitán. Aislado durante muchos minutos entre los centrales locales, convirtió en gol la ocasión que tuvo regateando al portero. Fue su última intervención en el partido

6 Marcus Rashford, Delantero Intermitente Empezó bien, con un centro muy peligroso que casi es gol. Desapareció durante minutos y apareció al final de la primera parte con un buen disparo. Le cuesta poco armar la pierna. Dos disparos más en la segunda. Ezkieta evitó que marcara

7 Fermín López, Centrocampista Clave Siempre que sale pasan cosas. Gran pase en profundidad a Ferran en el gol del triunfo

5 Robert Lewandowski, Delantero Peleón Entró por Ferran tras el gol. Tuvo una oportunidad y luchó todos los balones

6 Pedri, Centrocampista Metrónomo Siempre es necesario. Descansó y cuando salió se notó. Preciso y controlando el juego

6 Raphinha, Delantero Asistente Estaba tocado y salió en la segunda mitad. Dio el pase a Lamine en el segundo gol del Barça