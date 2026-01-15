El 1x1 del Barça contra el Racing

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Los de Hansi Flick se meten en cuartos de final tras ganar en Santander

Joan Represa

Tras ganar la Supercopa ante el Real Madrid, el Barça ha regresado a la competición en los octavos de final de la Copa del Rey jugando a domicilio contra el Racing de Santander, líder de Segunda División. Y lo ha hecho con el aviso de lo sucedido en Albacete, donde el equipo local, también de Segunda, eliminó al Real Madrid en el debut de Arbeloa en el banquillo blanco. Quizá por ello, Hansi Flick ha dado descanso a algunos de sus habituales titulares, pero ha alineado un once con pleno de futbolistas del primer equipo, entre ellos Lamine Yamal.

A pesar de la alineación, a los azulgranas les ha costado mucho obtener la victoria y el pase a cuartos. Empate sin goles en la primera mitad y goles de Ferran y Lamine en la segunda. El tanto del extremo de Rocafonda en el descuento.

Estas son las valoraciones de los jugadores del Barça en la primera parte:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Salvador

Atento en la primera mitad en los balones aéreos y también en los largos y siempre bien colocado, apenas tuvo trabajo en la segunda, pero apareció en el descuento para salvar el empate en un mano a mano con Manex Lozano

Jules Koundé, Defensa7

Jules Koundé, Defensa

Profundo

Se entendió muy bien con Lamine durante todo el partido. Llegó mucho a la línea de fondo y puso buenos balones al área. Bien en defensa cuando tuvo que intervenir

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Vigilante

Fue el líder de la defensa y marcó muy bien la línea durante todo el partido. Buscó conectar con los de arriba, pero no siempre lo logró por la telaraña montada por los locales

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Impreciso

Volvía a la titularidad como central zurdo. Falló algunos pases al inicio para ir creciendo, pero estuvo algo blando cuando los locales intentaron salir al contragolpe

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Tímido

Cuando juega Rashford en su banda, no llega tanto a la línea de fondo. Lo hizo poco en Santander. En defensa, tuvo pocos problemas porque el Racing estuvo muy cerrado

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Tapado

En un momento en el que existen dudas sobre si sale cedido o no, el de Berga recuperó la titularidad. Inició las jugadas de ataque con algún problema para buscar pases interiores. Flick le dio 58 minutos

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Creciente

Algo perdido en la primera mitad porque no encontraba espacios en su posición. Cuando la retrasó tras la salida de Bernal, estuvo mucho mejor. Ganó en protagonismo. Contundente en sus acciones

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Activo

Titular en la media punta, se movió mucho entre líneas buscando espacios. Pudo marcar en una de las primeras jugadas del partido, pero no llegó por centímetros a un buen centro de Rashford

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Protagonista

Lo juega todo. No dejó de pedir el balón, encarar, hacer pases y buscar el gol con disparos ajustados. El mejor del Barça una vez más. Le silbaron, pero deberían aplaudirle por el espectáculo que da. Sentenció el partido en el descuento

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Goleador

Salió con el brazalete de capitán. Aislado durante muchos minutos entre los centrales locales, convirtió en gol la ocasión que tuvo regateando al portero. Fue su última intervención en el partido

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Intermitente

Empezó bien, con un centro muy peligroso que casi es gol. Desapareció durante minutos y apareció al final de la primera parte con un buen disparo. Le cuesta poco armar la pierna. Dos disparos más en la segunda. Ezkieta evitó que marcara

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Clave

Siempre que sale pasan cosas. Gran pase en profundidad a Ferran en el gol del triunfo

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Peleón

Entró por Ferran tras el gol. Tuvo una oportunidad y luchó todos los balones

Pedri, Centrocampista6

Pedri, Centrocampista

Metrónomo

Siempre es necesario. Descansó y cuando salió se notó. Preciso y controlando el juego

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Asistente

Estaba tocado y salió en la segunda mitad. Dio el pase a Lamine en el segundo gol del Barça

Eric Garcia, Defensa5

Eric Garcia, Defensa

Reservado

Lo juega todo y descansó en Santander. Pocos minutos para mantener el resultado

