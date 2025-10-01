El 1x1 del Barça - PSG al descanso

Con bajas importantes en el equipo, Hansi Flick puso en liza un once de garantías con alguna sorpresa. El técnico alemán apostó por una pareja de centrales con gran salida de balón como Eric García y Pau Cubarsí para tratar de luchar contra la presión alta del PSG.

Arriba, el regreso de Lamine Yamal a la titularidad era la gran noticia para los azulgrana, mientras Ferran Torres le ganaba partida a Lewandowski en la punta de lanza. Tras su doblete al Newcastle, Rashford tenía la oportunidad de volver a brillar en Champions. Estas son las notas de SPORT:

6 Wojciech Szczesny, Portero Atento Tuvo algún error con los pies ante la presión del PSG, pero estuvo muy atento para cortar algún centro peligroso del PSG. Detuvo con una buena parada el disparo más peligroso de los visitantes en una falta. En el gol estaba prácticamente vendido, aunque pudo salir más rápido a tapar.

7 Jules Koundé, Defensa Tenaz No importó cuantas veces y con cuanta intensidad le presionara el PSG. Koundé se mostró firme en su misión, buscó a Lamine y se atrevió a ir hacia arriba para abrirle espacios a su compañero en banda derecha. En defensa fue tan contundente como de costumbre, pero no pudo parar a Nuno Mendes en la acción del gol.

7 Eric Garcia, Defensa Insuperable Impecable en dos uno contra uno que tuvo que afrontar ante Mayulu y Barcola fuera de su zona. Anticipó en varias acciones clave y con balón estuvo preciso salvo en un par de acciones contadas.

6 Pau Cubarsí, Defensa Condicionado Empezó seguro con balón y por arriba, mandando en la línea defensiva. En la acción del gol arriesgó y no llegó a cortar, se vio condicionado por el desorden en el que se encontraba el equipo, con varios jugadores fuera de posición.

7 Gerard Martín, Defensa Firme No era tarea fácil lidiar con el costado derecho del PSG, por donde Achraf subía una y otra vez. Cerró la banda y solo Barcola pudo superarle en una acción en la que, por suerte para el Barça, el francés mandó la pelota fuera.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Auxiliar Tuvo que parar a Nuno Mendes y vio una amarilla que le impidió hacer lo mismo en la jugada posterior del gol. Estuvo en todas partes, siempre tratando de mostrarse como apoyo a sus compañeros. Necesario ante un equipo que presiona como el PSG.

7 Pedri, Centrocampista Imperturbable Varios futbolistas presionándole, pero a Pedri le importa poco. Fue tan mago como de costumbre. Tocó, regateó cuando era necesario y fue una pesadilla para los centrocampistas parisinos. Ganador del duelo ante Vitinha hasta el momento.

6 Dani Olmo, Centrocampista Oportuno Apareció poco, pero cuando lo hizo dejó toques de primeras que siempre limpiaron la jugada o ayudaron a progresar. Le falta aparecer más cerca de zonas de remate.

7 Marcus Rashford, Delantero Directo Otra asistencia y ya van 5 en los últimos 6 partidos. Siempre que recibe tiene claro qué hacer. Fue directo hacia la portería rival en varias ocasiones y generó algunas de las mejores acciones del Barça. Cada día entiende mejor el juego del equipo.

8 Lamine Yamal, Delantero Extraterrestre La primera acción del partido, con ruleta y varios regates incluidos, solo está a su alcance en la tierra. Dejó a Ferran solo con otra maravilla con el exterior y se midió a Nuno Mendes en varias ocasiones, saliendo vencedor en muchas de ellas.