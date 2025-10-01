El 1x1 del Barça - PSG

Un gol de Gonçalo Ramos en la recta final frustró a un Barça que se fue diluyendo con el paso del partido. El PSG demostró por qué es el campeón de Europa a pesar de las bajas.

Con bajas importantes en el equipo, Hansi Flick puso en liza un once de garantías con alguna sorpresa. El técnico alemán apostó por una pareja de centrales con gran salida de balón como Eric García y Pau Cubarsí para tratar de luchar contra la presión alta del PSG.

Arriba, el regreso de Lamine Yamal a la titularidad era la gran noticia para los azulgrana, mientras Ferran Torres le ganaba partida a Lewandowski en la punta de lanza. Tras su doblete al Newcastle, Rashford tenía la oportunidad de volver a brillar en Champions. Estas son las notas de SPORT:

5 Wojciech Szczesny, Portero Frío Tuvo algún error con los pies ante la presión del PSG, pero detuvo dos disparos peligrosos, uno en una falta y otro de Barcola tras acción individual. En los goles estaba prácticamente vendido, aunque pudo salir más rápido a tapar.

6 Jules Koundé, Defensa Tenaz Con balón buscó a Lamine y se atrevió a ir hacia arriba para abrirle espacios a su compañero en banda derecha en la primera parte. En defensa trató de ser contundente como de costumbre, pero no pudo parar a Nuno Mendes en la acción del gol. Corrigió a tiempo en una acción en la que el joven Mbaye le superó.

7 Eric Garcia, Defensa Omnipresente Impecable en dos uno contra uno que tuvo que afrontar ante Mayulu y Barcola fuera de su zona. Anticipó en varias acciones clave y se esforzó muchísimo en varias ayudas a sus compañeros en defensa, que se vieron superados por momentos. El mejor de la zaga.

5 Pau Cubarsí, Defensa Condicionado Empezó seguro con balón y por arriba, pero se diluyó un poco ante el vendaval ofensivo del PSG. En la acción del gol arriesgó y no llegó a cortar, se vio condicionado por el desorden en el que se encontraba el equipo, con varios jugadores fuera de posición. Hizo un corte esencial en la recta final, pero no llegó a tapar el pase del segundo gol.

6 Gerard Martín, Defensa Firme No era tarea fácil lidiar con el costado derecho del PSG, por donde Achraf subía una y otra vez. Cerró la banda, especialmente en la primera media hora, pero Barcola, que se cambió de banda, le dio varias problemas en acciones uno contra uno.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Auxiliar Tuvo que parar a Nuno Mendes y vio una amarilla que le impidió hacer lo mismo en la jugada posterior del gol. Estuvo en todas partes, siempre tratando de mostrarse como apoyo a sus compañeros. Necesario ante un equipo que presiona como el PSG.

6 Pedri, Centrocampista Imperturbable Varios futbolistas presionándole, pero a Pedri le importa poco. Fue tan mago como de costumbre. Tocó, regateó cuando era necesario y fue una pesadilla para los centrocampistas parisinos. En la segunda parte bajó un poco el ritmo fruto del cansancio.

5 Dani Olmo, Centrocampista Oportuno Apareció poco, pero cuando lo hizo dejó toques de primeras que siempre limpiaron la jugada o ayudaron a progresar. Tuvo el segundo gol del Barça, pero Achraf le sacó un balón clarísimo bajo palos.

6 Marcus Rashford, Delantero Incisivo Otra asistencia y ya van 5 en los últimos 6 partidos. Siempre que recibe tiene claro qué hacer. Fue directo hacia la portería rival en varias ocasiones y generó algunas de las mejores acciones del Barça. Cada día entiende mejor el juego del equipo.

7 Lamine Yamal, Delantero Mago La primera acción del partido, con ruleta y varios regates incluidos, solo está a su alcance en la tierra. Dejó a Ferran solo con otra maravilla con el exterior y se midió a Nuno Mendes en varias ocasiones, al que el árbitro le perdonó la expulsión. En la segunda parte perdió protagonismo.

7 Ferran Torres, Delantero Vertiginoso Otro gol para un jugador que con sus desmarques siempre aporta al Barça. Zabarny le quitó otro tanto cuando ya había regateado al portero. Pacho y Zabarny trataron de hacerle la vida imposible en los duelos cuerpo a cuerpo, pero Ferran es escurridizo. Trabajó en defensa cuando le tocó jugar en banda.

5 Alejandro Balde, Defensa Recuperado Regresó después de su lesión para tratar de dar aire fresco en la banda. Como era de esperar, se le vio faltó de esa chispa que le hace diferencial y Achraf se fue por su banda en la acción del segundo gol.

5 Robert Lewandowski, Delantero Inadvertido Le tocó jugar de espaldas a portería en casi todas las ocasiones. No pudo sacar petróleo de ninguna acción y no tuvo opciones de remate.

5 Marc Casadó, Centrocampista Aguerrido Vio la tarjeta amarilla al poco de salir por una acción sobre Achraf. Poca presencia y algún error en salida de balón en la recta final.

6 Marc Bernal, Centrocampista Defensivo Sustituyó a Pedri y se colocó como interior, dejando a De Jong en el pivote. Tuvo que ayudar en tareas defensivas ante el empujón final del PSG, que buscó el gol con insistencia hasta encontrarlo.