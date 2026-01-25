FC Barcelona
El 1x1 del Barça ante el Oviedo al descanso
El Barça empata a cero contra el Oviedo en el Spotify Camp Nou en un partido de menos a más y con las ocasiones más claras para Lewandowski
El Barça empata a cero contra el Oviedo en el Spotify Camp Nou en un partido de menos a más, con las ocasiones más claras para Lewandowski y con un gran partido de Eric Garcia
Joan Garcia, Portero
Atento
Apenas fue exigido, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo a la perfección en un par de disparos de Hassan
Eric Garcia, Defensa
Omnipresente
Lateral derecho, pero omnipresente. Subió, jugó por dentro y trató de romper líneas. También buscó el gol, con un centro envenenado que atajó Escandell. Al filo del descanso puso un centro perfecto a Lewandowski que el polaco no logró rematar por muy poco. Se le notó enfadado y frustrado por cómo estaban saliendo las cosas. Incluso probó un remate de tacón que rozó el gol
Pau Cubarsí, Defensa
Crecido
Con 19 años recién cumplidos, se mostró sólido y con personalidad. Tuvo que ser atendido tras una falta, pero ejerció de líder en el eje de la zaga y mantuvo su habitual garra
Gerard Martín, Defensa
Multiplicado
Doble trabajo: de central y haciendo las coberturas a Cancelo. Vio la amarilla, pero ni siquiera tocó a Hassan
Joao Cancelo, Defensa
Motor
Primera vez en el Camp Nou como jugador del Barça y reencuentro con la afición. Actuó en la izquierda. Buen pase interior a Raphinha que no logró conectar con Lewandowski. Bien en las recuperaciones y empujando al equipo en ataque
Marc Casadó, Centrocampista
Iluminado
Volvió a la titularidad por la lesión de Pedri en un momento en el que necesitaba confianza, y respondió. Mejor en defensa, con buenas recuperaciones, que en ataque. Le puso un balón exquisito a Lewandowski que el polaco no pudo rematar
Frenkie de Jong, Centrocampista
Conductor
Haciendo lo que mejor sabe: conducir el balón de un campo al otro para superar líneas. Cumplidor también en tareas defensivas
Dani Olmo, Centrocampista
Voluntarioso
Solidario en defensa, con criterio en ataque para romper líneas y tratar de acelerar el ritmo. Tuvo el gol en sus botas, pero no conectó bien. Le faltó precisión en los últimos metros
Lamine Yamal, Delantero
Perseverante
Todo el peligro nació en su banda. Intentó construir desde campo propio y poner balones largos a sus compañeros. Objetivo de faltas constantemente
Raphinha, Delantero
Incansable
Poco protagonismo. Puso un buen centro a Lamine que interceptó la defensa, algo pasado. Corrió y peleó cada balón, pero estuvo algo perdido y le faltó acierto. Rozó el gol en el último minuto
Robert Lewandowski, Delantero
Contemplativo
Apenas participó, pero tuvo tres de las más claras. Un pase de Casadó que no pudo conectar, un centro magnífico de Lamine que no llegó a rematar y rozó el gol al filo del descanso tras un centro perfecto de Eric
