FC Barcelona

El 1x1 del Barça ante el Oviedo al descanso

El Barça empata a cero contra el Oviedo en el Spotify Camp Nou en un partido de menos a más y con las ocasiones más claras para Lewandowski

Las notas del FC Barcelona frente al Oviedo al descanso

Las notas del FC Barcelona frente al Oviedo al descanso

SPORT.es

Maria Tikas

Maria Tikas

El Barça empata a cero contra el Oviedo en el Spotify Camp Nou en un partido de menos a más, con las ocasiones más claras para Lewandowski y con un gran partido de Eric Garcia

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Atento

Apenas fue exigido, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo a la perfección en un par de disparos de Hassan

Eric Garcia, Defensa8

Eric Garcia, Defensa

Omnipresente

Lateral derecho, pero omnipresente. Subió, jugó por dentro y trató de romper líneas. También buscó el gol, con un centro envenenado que atajó Escandell. Al filo del descanso puso un centro perfecto a Lewandowski que el polaco no logró rematar por muy poco. Se le notó enfadado y frustrado por cómo estaban saliendo las cosas. Incluso probó un remate de tacón que rozó el gol

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Crecido

Con 19 años recién cumplidos, se mostró sólido y con personalidad. Tuvo que ser atendido tras una falta, pero ejerció de líder en el eje de la zaga y mantuvo su habitual garra

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Multiplicado

Doble trabajo: de central y haciendo las coberturas a Cancelo. Vio la amarilla, pero ni siquiera tocó a Hassan

Joao Cancelo, Defensa6

Joao Cancelo, Defensa

Motor

Primera vez en el Camp Nou como jugador del Barça y reencuentro con la afición. Actuó en la izquierda. Buen pase interior a Raphinha que no logró conectar con Lewandowski. Bien en las recuperaciones y empujando al equipo en ataque

Marc Casadó, Centrocampista6

Marc Casadó, Centrocampista

Iluminado

Volvió a la titularidad por la lesión de Pedri en un momento en el que necesitaba confianza, y respondió. Mejor en defensa, con buenas recuperaciones, que en ataque. Le puso un balón exquisito a Lewandowski que el polaco no pudo rematar

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Conductor

Haciendo lo que mejor sabe: conducir el balón de un campo al otro para superar líneas. Cumplidor también en tareas defensivas

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Voluntarioso

Solidario en defensa, con criterio en ataque para romper líneas y tratar de acelerar el ritmo. Tuvo el gol en sus botas, pero no conectó bien. Le faltó precisión en los últimos metros

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Perseverante

Todo el peligro nació en su banda. Intentó construir desde campo propio y poner balones largos a sus compañeros. Objetivo de faltas constantemente

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Incansable

Poco protagonismo. Puso un buen centro a Lamine que interceptó la defensa, algo pasado. Corrió y peleó cada balón, pero estuvo algo perdido y le faltó acierto. Rozó el gol en el último minuto

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Contemplativo

Apenas participó, pero tuvo tres de las más claras. Un pase de Casadó que no pudo conectar, un centro magnífico de Lamine que no llegó a rematar y rozó el gol al filo del descanso tras un centro perfecto de Eric

