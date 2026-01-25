El 1x1 del Barça ante el Oviedo al descanso

El Barça empata a cero contra el Oviedo en el Spotify Camp Nou en un partido de menos a más, con las ocasiones más claras para Lewandowski y con un gran partido de Eric Garcia

7 Joan Garcia, Portero Atento Apenas fue exigido, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo a la perfección en un par de disparos de Hassan

8 Eric Garcia, Defensa Omnipresente Lateral derecho, pero omnipresente. Subió, jugó por dentro y trató de romper líneas. También buscó el gol, con un centro envenenado que atajó Escandell. Al filo del descanso puso un centro perfecto a Lewandowski que el polaco no logró rematar por muy poco. Se le notó enfadado y frustrado por cómo estaban saliendo las cosas. Incluso probó un remate de tacón que rozó el gol

7 Pau Cubarsí, Defensa Crecido Con 19 años recién cumplidos, se mostró sólido y con personalidad. Tuvo que ser atendido tras una falta, pero ejerció de líder en el eje de la zaga y mantuvo su habitual garra

6 Gerard Martín, Defensa Multiplicado Doble trabajo: de central y haciendo las coberturas a Cancelo. Vio la amarilla, pero ni siquiera tocó a Hassan

6 Joao Cancelo, Defensa Motor Primera vez en el Camp Nou como jugador del Barça y reencuentro con la afición. Actuó en la izquierda. Buen pase interior a Raphinha que no logró conectar con Lewandowski. Bien en las recuperaciones y empujando al equipo en ataque

6 Marc Casadó, Centrocampista Iluminado Volvió a la titularidad por la lesión de Pedri en un momento en el que necesitaba confianza, y respondió. Mejor en defensa, con buenas recuperaciones, que en ataque. Le puso un balón exquisito a Lewandowski que el polaco no pudo rematar

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Conductor Haciendo lo que mejor sabe: conducir el balón de un campo al otro para superar líneas. Cumplidor también en tareas defensivas

6 Dani Olmo, Centrocampista Voluntarioso Solidario en defensa, con criterio en ataque para romper líneas y tratar de acelerar el ritmo. Tuvo el gol en sus botas, pero no conectó bien. Le faltó precisión en los últimos metros

7 Lamine Yamal, Delantero Perseverante Todo el peligro nació en su banda. Intentó construir desde campo propio y poner balones largos a sus compañeros. Objetivo de faltas constantemente

6 Raphinha, Delantero Incansable Poco protagonismo. Puso un buen centro a Lamine que interceptó la defensa, algo pasado. Corrió y peleó cada balón, pero estuvo algo perdido y le faltó acierto. Rozó el gol en el último minuto