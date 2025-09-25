El 1x1 del Barça contra el Oviedo al descanso

Hansi Flick sigue variando sus onces para que todos los jugadores estén enchufados y que la sobrecarga del calendario no castigue en exceso a la plantilla. Frenkie De Jong y Koundé son los titulares habituales que hoy descansan en el Tartiere. Eric García vuelve a jugar de lateral y Marc Casadó disfruta de una nueva oportunidad para actuar de mediocentro. n

Estas son las notas de los jugadores del Barça al descanso

5 Joan Garcia, Portero Temerario El portero de Sallent no estaba tieniendo trabajo pero en una salida valiente quiso jugar con Casadó y su toque impreciso le dio la oportunidad a Reina de marcar un golazo.

7 Eric Garcia, Defensa Imprescindible El de Martorell ha vuelto a jugar de lateral derecho. En el Tartiere está siendo el mejor jugador blaugrana. Salvador en defensa y generador en ataque.

6 Ronald Araujo, Defensa Atento El central uruguayo está mostrándose correcto y concentrado. Sin alardes, se le ve seguro y siempre batallador.

6 Pau Cubarsí, Defensa Plano El central de Estanyol cumple pero esta temporada no luce como en el curso pasado. Jugar en la izquierda le resta capacidad creativa.

5 Gerard Martín, Defensa Trabajador El lateral izquierdo está pasando desapercibido. Ni está destacando en ataque ni está siendo exigido en defensa.

6 Marc Casadó, Centrocampista Táctico El mediocentro de La Masia siempre aporta energía, garra y compromiso. Con el balón no ofrece la precisión de otros días. Como el resto de sus compañeros se le ve poco fino aunque siempre cumple con sus obligaciones.

6 Pedri, Centrocampista Humano El tinerfeño nunca juega mal pero hoy no está mostrando su mejor versión. Sus ideas para generar juego no encuentran hoy el punto de genialidad que había mostrado a lo largo del curso.

5 Dani Olmo, Centrocampista Gris Tuvo una opción para marcar muy pronto con un remate alto pero con el paso de los minutos se fue apagando. Desaprovechó una contra con un pase impreciso a Ferran. El Barça necesita de su magia en espacios reducidos.

6 Raphinha, Delantero Enchufado Presión, intensidad, electricidad pero poco desequilibrio. Pese a no desequilibrar con regates siempre genera peligro. Rozó el gol con un chut al poste. El brasileño necesita que vuelva Lamine para retornar a la banda izquierda.

5 Ferran Torres, Delantero Invisible Ante el bloque bajo del Oviedo, el delantero centro blaugrana no está encontrando espacios para lucir sus cualidades. Está esperando una ocasión que de momento no llega.