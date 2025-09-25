FC Barcelona
El 1x1 del Barça contra el Oviedo al descanso
Los de Hansi Flick pierden en el campo del Oviedo (1-0) tras una primera mitad discreta
Hansi Flick sigue variando sus onces para que todos los jugadores estén enchufados y que la sobrecarga del calendario no castigue en exceso a la plantilla. Frenkie De Jong y Koundé son los titulares habituales que hoy descansan en el Tartiere. Eric García vuelve a jugar de lateral y Marc Casadó disfruta de una nueva oportunidad para actuar de mediocentro. n
Estas son las notas de los jugadores del Barça al descanso
Joan Garcia, Portero
Temerario
El portero de Sallent no estaba tieniendo trabajo pero en una salida valiente quiso jugar con Casadó y su toque impreciso le dio la oportunidad a Reina de marcar un golazo.
Eric Garcia, Defensa
Imprescindible
El de Martorell ha vuelto a jugar de lateral derecho. En el Tartiere está siendo el mejor jugador blaugrana. Salvador en defensa y generador en ataque.
Ronald Araujo, Defensa
Atento
El central uruguayo está mostrándose correcto y concentrado. Sin alardes, se le ve seguro y siempre batallador.
Pau Cubarsí, Defensa
Plano
El central de Estanyol cumple pero esta temporada no luce como en el curso pasado. Jugar en la izquierda le resta capacidad creativa.
Gerard Martín, Defensa
Trabajador
El lateral izquierdo está pasando desapercibido. Ni está destacando en ataque ni está siendo exigido en defensa.
Marc Casadó, Centrocampista
Táctico
El mediocentro de La Masia siempre aporta energía, garra y compromiso. Con el balón no ofrece la precisión de otros días. Como el resto de sus compañeros se le ve poco fino aunque siempre cumple con sus obligaciones.
Pedri, Centrocampista
Humano
El tinerfeño nunca juega mal pero hoy no está mostrando su mejor versión. Sus ideas para generar juego no encuentran hoy el punto de genialidad que había mostrado a lo largo del curso.
Dani Olmo, Centrocampista
Gris
Tuvo una opción para marcar muy pronto con un remate alto pero con el paso de los minutos se fue apagando. Desaprovechó una contra con un pase impreciso a Ferran. El Barça necesita de su magia en espacios reducidos.
Raphinha, Delantero
Enchufado
Presión, intensidad, electricidad pero poco desequilibrio. Pese a no desequilibrar con regates siempre genera peligro. Rozó el gol con un chut al poste. El brasileño necesita que vuelva Lamine para retornar a la banda izquierda.
Ferran Torres, Delantero
Invisible
Ante el bloque bajo del Oviedo, el delantero centro blaugrana no está encontrando espacios para lucir sus cualidades. Está esperando una ocasión que de momento no llega.
Marcus Rashford, Delantero
Chutador
El inglés está cada vez más adaptado al juego del Barça. Sus combinaciones con cada vez más precisas. El portero del Oviedo ha realizado dos paradas espectaculares que han evitado que Marcus haya podido marcar.
