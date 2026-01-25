FC Barcelona
El 1x1 del Barça ante el Oviedo
El Barça ganó 3-0 en el Camp Nou contra el Oviedo gracias a los goles de Olmo, Raphinha y Lamine Yamal y un gran partido de Eric Garcia
En el primer partido del Barça en el Camp Nou en 2026, el día en el que Frenkie de Jong, como capitán, hizo entrega a la afición de la Supercopa conquistada en Arabia ante el Real Madrid, los de Hansi Flick ganaron 3-0 al Oviedo gracias a los goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal y una gran actuación de Eric Garcia.
Tras un primer tiempo más gris, el equipo dio un paso adelante en el segundo tiempo y empezó a llegar a la portería de Escandell con más facilidad, encontrando premio. Pudo ser una mayor goleada, pero Lewandowski no tuvo su mejor tarde
Joan Garcia, Portero
Atento
Apenas fue exigido, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo a la perfección en un par de disparos de Hassan. No dudó en salir fuera del área para disputar duelos aéreos. Siempre conectado y concentrado durante los noventa minutos, con una gran parada en el añadido
Eric Garcia, Defensa
Omnipresente
Lateral derecho en el primer tiempo y omnipresente. Subió, jugó por dentro, estuvo impecable al corte y buscó el gol con un centro envenenado y un remate de tacón que no entró por poco. Sostuvo al Barça antes del descanso y en el segundo actuó de central zurdo, también impecable
Pau Cubarsí, Defensa
Crecido
Con 19 años recién cumplidos, se mostró sólido, seguro y con personalidad. Acompañado primero por Gerard y luego por Eric, se sintió cada vez más cómodo. Ejerció de líder en el eje pese a recibir un golpe que obligó a ser atendido
Gerard Martín, Defensa
Protegido
Doble trabajo: de central y haciendo las coberturas a Cancelo en banda. Vio la amarilla en una acción en la que no tocó a Hassan. Flick le cambió al descanso para evitar riesgos
Joao Cancelo, Defensa
Reencontrado
Primer partido en el Camp Nou como jugador del Barça y reencuentro con la afición. Actuó en la izquierda y dejó un buen pase interior a Raphinha que no acabó en gol. Bien en las recuperaciones y empujando al equipo, aunque aún le falta ritmo y el equipo lo notó
Marc Casadó, Centrocampista
Iluminado
Volvió a la titularidad por la lesión de Pedri y fue de menos a más. Mejor en defensa, con buenas recuperaciones, que en ataque. Dejó un balón exquisito a Lewandowski que el polaco no pudo aprovechar. Completó los noventa minutos a un nivel muy correcto
Frenkie de Jong, Centrocampista
Conductor
Hizo bien lo que mejor sabe: conducir para superar líneas. Cumplidor en tareas defensivas, pero le costó más organizar sin Pedri a su lado. Como el equipo, creció en el segundo tiempo, de interior con las piezas que movió Flick y con Casadó y Bernal en la base
Dani Olmo, Centrocampista
Determinante
Determinante Le costó encontrarse en el primer tiempo, en la línea del equipo, pero dio un paso adelante en el segundo. Pudo marcar un par de veces y a la tercera fue la vencida, para abrir la lata. Actuó de interior con la entrada de Fermín y asistió a Lamine en el tercero
Lamine Yamal, Delantero
Magnífico
Todo el peligro nació en su banda. Intentó construir desde campo propio y poner balones largos a sus compañeros, aunque fue objeto de faltas constantemente. Recuperó un balón en el área que originó el primer gol y asistió a Olmo. Marcó un golazo de tijera, el tercero del Barça
Raphinha, Delantero
Incansable
Primera parte irregular, pero siempre comprometido, corriendo y peleando cada balón. Rozó el gol antes del descanso. En la segunda encontró premio: aprovechó un regalo del Oviedo y marcó el 2-0 con una preciosa vaselina
Robert Lewandowski, Delantero
Contemplativo
Apenas entró en juego, pero tuvo varias claras. No conectó un gran pase de Casadó y rozó el gol tras centro perfecto de Eric. Perdonó otra tras el descanso y se quedó con la sensación de haber podido marcar más de uno
Jules Koundé, Defensa
Sólido
Entró por el amonestado Gerard Martín. Cumplió con seriedad en defensa y sin sobresaltos. Partido cómodo
Alejandro Balde, Defensa
Eléctrico
Revulsivo desde el banquillo. Aportó piernas frescas, profundidad y criterio. Participativo por fuera y también por dentro
Fermín López, Centrocampista
Incisivo
Entró para agitar el partido. Volvió a coincidir con Olmo. Pudo marcar el cuarto en un par de acciones
Marc Bernal, Centrocampista
Seguro
Más minutos para el centrocampista. Ordenado, fiable, atrevido y correcto en la base, acompañado por Casadó
Roony Bardghji, Delantero
Fresco
Pocos minutos, pero dejó un par de buenos centros. Aportó energía en el tramo final
