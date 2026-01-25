El 1x1 del Barça ante el Oviedo

En el primer partido del Barça en el Camp Nou en 2026, el día en el que Frenkie de Jong, como capitán, hizo entrega a la afición de la Supercopa conquistada en Arabia ante el Real Madrid, los de Hansi Flick ganaron 3-0 al Oviedo gracias a los goles de Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal y una gran actuación de Eric Garcia.

Tras un primer tiempo más gris, el equipo dio un paso adelante en el segundo tiempo y empezó a llegar a la portería de Escandell con más facilidad, encontrando premio. Pudo ser una mayor goleada, pero Lewandowski no tuvo su mejor tarde

7 Joan Garcia, Portero Atento Apenas fue exigido, pero cuando tuvo que intervenir lo hizo a la perfección en un par de disparos de Hassan. No dudó en salir fuera del área para disputar duelos aéreos. Siempre conectado y concentrado durante los noventa minutos, con una gran parada en el añadido

8 Eric Garcia, Defensa Omnipresente Lateral derecho en el primer tiempo y omnipresente. Subió, jugó por dentro, estuvo impecable al corte y buscó el gol con un centro envenenado y un remate de tacón que no entró por poco. Sostuvo al Barça antes del descanso y en el segundo actuó de central zurdo, también impecable

7 Pau Cubarsí, Defensa Crecido Con 19 años recién cumplidos, se mostró sólido, seguro y con personalidad. Acompañado primero por Gerard y luego por Eric, se sintió cada vez más cómodo. Ejerció de líder en el eje pese a recibir un golpe que obligó a ser atendido

6 Gerard Martín, Defensa Protegido Doble trabajo: de central y haciendo las coberturas a Cancelo en banda. Vio la amarilla en una acción en la que no tocó a Hassan. Flick le cambió al descanso para evitar riesgos

6 Joao Cancelo, Defensa Reencontrado Primer partido en el Camp Nou como jugador del Barça y reencuentro con la afición. Actuó en la izquierda y dejó un buen pase interior a Raphinha que no acabó en gol. Bien en las recuperaciones y empujando al equipo, aunque aún le falta ritmo y el equipo lo notó

6 Marc Casadó, Centrocampista Iluminado Volvió a la titularidad por la lesión de Pedri y fue de menos a más. Mejor en defensa, con buenas recuperaciones, que en ataque. Dejó un balón exquisito a Lewandowski que el polaco no pudo aprovechar. Completó los noventa minutos a un nivel muy correcto

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Conductor Hizo bien lo que mejor sabe: conducir para superar líneas. Cumplidor en tareas defensivas, pero le costó más organizar sin Pedri a su lado. Como el equipo, creció en el segundo tiempo, de interior con las piezas que movió Flick y con Casadó y Bernal en la base

8 Dani Olmo, Centrocampista Determinante Determinante Le costó encontrarse en el primer tiempo, en la línea del equipo, pero dio un paso adelante en el segundo. Pudo marcar un par de veces y a la tercera fue la vencida, para abrir la lata. Actuó de interior con la entrada de Fermín y asistió a Lamine en el tercero

9 Lamine Yamal, Delantero Magnífico Todo el peligro nació en su banda. Intentó construir desde campo propio y poner balones largos a sus compañeros, aunque fue objeto de faltas constantemente. Recuperó un balón en el área que originó el primer gol y asistió a Olmo. Marcó un golazo de tijera, el tercero del Barça

7 Raphinha, Delantero Incansable Primera parte irregular, pero siempre comprometido, corriendo y peleando cada balón. Rozó el gol antes del descanso. En la segunda encontró premio: aprovechó un regalo del Oviedo y marcó el 2-0 con una preciosa vaselina

5 Robert Lewandowski, Delantero Contemplativo Apenas entró en juego, pero tuvo varias claras. No conectó un gran pase de Casadó y rozó el gol tras centro perfecto de Eric. Perdonó otra tras el descanso y se quedó con la sensación de haber podido marcar más de uno

6 Jules Koundé, Defensa Sólido Entró por el amonestado Gerard Martín. Cumplió con seriedad en defensa y sin sobresaltos. Partido cómodo

7 Alejandro Balde, Defensa Eléctrico Revulsivo desde el banquillo. Aportó piernas frescas, profundidad y criterio. Participativo por fuera y también por dentro

6 Fermín López, Centrocampista Incisivo Entró para agitar el partido. Volvió a coincidir con Olmo. Pudo marcar el cuarto en un par de acciones

6 Marc Bernal, Centrocampista Seguro Más minutos para el centrocampista. Ordenado, fiable, atrevido y correcto en la base, acompañado por Casadó