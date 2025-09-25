El 1x1 del Barça contra el Oviedo

Hansi Flick sigue variando sus onces para que todos los jugadores estén enchufados y que la sobrecarga del calendario no castigue en exceso a la plantilla. Frenkie De Jong y Koundé son los titulares habituales que hoy descansan en el Tartiere. Eric García volvió a jugar de lateral y Marc Casadó disfrutó de una nueva oportunidad para actuar de mediocentro. El barça remontó en la segunda parte con un primer tiempo discreto.

Estas son las notas de los jugadores del Barça tras este partido correspondiente a la sexta jornada.

6 Joan Garcia, Portero Ascendente El portero de Sallent no estaba tieniendo trabajo pero en una salida valiente quiso jugar con Casadó y su toque impreciso le dio la oportunidad a Reina de marcar un golazo. En la segunda parte resolvió con acierto las llegadas del Oviedo. Realizó tres paradas meritorias.

9 Eric Garcia, Defensa Héroe El de Martorell volvió a jugar de lateral derecho y de nuevo estuvo brillante. En el Tartiere fue uno de los mejores jugadores blaugrana. Salvador en defensa y generador en ataque. Tuvo la fe para marcar el gol del empate. Volvió a acabar el partido como lateral izquierdo.

8 Ronald Araujo, Defensa Renacido El central uruguayo se mostró acertado y concentrado en todo momento. Generó la jugada del empate en una acción meritoria y marcó un gran gol de cabeza. Flick confía en él y el uruguayo quiere devolverle la paciencia que ha mostrado el técnico alemán.

6 Pau Cubarsí, Defensa Cumplidor El central de Estanyol cumple pero esta temporada no luce como en el curso pasado. Jugar en la izquierda le resta capacidad creativa. En la segunda mitad acertó con pases de mayor riesgo.

5 Gerard Martín, Defensa Impreciso El lateral izquierdo no mantuvo el buen nivel de sus anteriores partidos. No se le vio descarado en ataque y en defensa sufrió en alguna acción puntual de Hassan. Se mostró menos seguro y preciso de lo habitual.

6 Marc Casadó, Centrocampista Táctico El mediocentro de La Masia siempre aporta energía, garra y compromiso. Con el balón no ofreció la precisión de otros días. Se le vio poco fino aunque siempre cumple con sus obligaciones. Flick lo sustituyó al descanso.

6 Pedri, Centrocampista Humano El tinerfeño nunca juega mal pero el Tartiere no pudo disfrutar de su mejor versión. Mejoró sus prestaciones en la reanudación con la ayuda de De Jong en la zona ancha.

5 Dani Olmo, Centrocampista Gris Tuvo una opción para marcar muy pronto con un remate alto pero con el paso de los minutos se fue apagando. Desaprovechó una contra con un pase impreciso a Ferran. Flick lo reubicó en la segunda parte de extremo derecho pero con la entrada de Lewi volvió a jugar de 10.

6 Raphinha, Delantero Ineficaz Presión, intensidad, electricidad pero poco acierto. Pese a no desequilibrar con regates generó peligro pero le faltó puntería. Rozó el gol con un chut al poste. El brasileño necesita que vuelva Lamine para retornar a la banda izquierda.

5 Ferran Torres, Delantero Espeso Ante el bloque bajo del Oviedo, el delantero centro blaugrana no encontraba su espacio en la primera mitad. Estuvo más activo en el segundo período pero tampoco mejoró su acierto.

6 Marcus Rashford, Delantero Chutador El inglés fue de más a menos. Marcus arrancó con fuerza pero se fue apagando. El portero del Oviedo realizó dos paradas que wevitaron que siguiera con su racha. En el juego combinativo le falta un punto de precisión para no perder balones innecesarios. Sumó otra asistencia.

8 Frenkie de Jong, Centrocampista Titularísimo Su entrada al descanso mejoró el juego del equipo. Dio pausa y tranquilidad al equipo. Generó el 1-2 de Lewi con un centro fantástico.

9 Robert Lewandowski, Delantero Clave Necesitó muy poco para marcar un golazo que fue clave para remontar. Su remate de cabeza en el el 1-2 es propio de los mejores killers de la historia del fútbol. Pudo marcar el 1-3 con un gran chut. No hay otro 9 con su instinto goleador.

6 Jules Koundé, Defensa Motivado Entró con ganas de sumar energía y fuerza por su banda derecha. Tuvo poco trabajo defensivo.

6 Andreas Christensen, Defensa Testimonial Entró con el partido resuelto y volvió a actuar de mediocentro.