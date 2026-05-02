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FC BARCELONA

El El 1x1 del Barça ante Osasuna al descanso

Empate sin goles en los primeros 45 minutos del Osasuna-Barça. Los de Flick han ido de más a menos

El El 1x1 del Barça ante Osasuna al descanso

El El 1x1 del Barça ante Osasuna al descanso

DANI BARBEITO

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Barça se marcha al descanso con un empate sin goles ante Osasuna.

Estas son las notas de la primera mitad en El Sadar:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Providencial

El Barça no se fue por detrás en el marcador al descanso por una intervención espectacular de Joan. Una gran estirada y una mano providenvcial ante un balón desde fuera del área que hizo un bote muy traicionero en el último instante.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Ordenado

Esta vez como lateral derecho, mantuvo el mismo tono consistente defensivo que como central, aunque le faltó mayor trascendencia en ataque.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Consistente

Estuvo providencial en las pocas llegadas de Osasuna que le obligaron a ir al límite. Fueron solo acciones esporádicas en una primera mitad, donde el Barça fue de más a menos.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Atento

Se está consolidado como el central más estable. Atento al corte y bien compenetrado con Cubarsí, con quien se entiende con naturalidad.

Joao Cancelo, Defensa5

Joao Cancelo, Defensa

Ofensivo

Consolidado en el once, fue un delantero más en la banda izquierda para que Fermín pudiera apretar por dentro. En defensa le faltó un poco de contundencia en una de las llegadas más peligrosas de Osasuna, que acabó con el balón en el palo.

Gavi, Centrocampista6

Gavi, Centrocampista

Agresivo

Flick volvió a darle la titularidad como mediocentro y estuvo muy metido en el partido. Participativo con balón y activo en el trabajo defensivo, solo le faltó medir mejor una falta que terminó con amarilla. Se tiró al suelo y barrió a Raúl Moro.

Pedri, Centrocampista6

Pedri, Centrocampista

Elegante

Inteligene con balón, supo ser creativo para encontrar espacios en el bloque bajo de osasuna. Empezó dominante pero fue perdiendo peso en el juego.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Imaginativo

Dio aire al juego ofensivo del Barça y suya fue la mejor asistencia de la primera mitad. Un gran pase a Lewandowski que no acertó el polaco.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Creativo

Le dio aire al equipo en cada intervención entre líneas. Suya fue la mejor asistencia del Barça en la primera mitad. Un pase a Lewandowski que no supo aprovechar el polaco.

Roony Bardghji, Delantero4

Roony Bardghji, Delantero

Decreciente

Está en un bache preocupante de confianza. Le cuesta mucho ser afilado ante bloques defensivos. No intentó el uno contra uno y perdió algunos balones. Lejos del nivel que mostró en los primeros meses. Lo mejor fue un disparo desde fuera del área que atrapó el meta de Osasuna.

Fermín López, Centrocampista6

Fermín López, Centrocampista

Intermitente

Le faltó mayor participación, aunque tuvo alguna aparición interesante en ataque. Siempre es una amenaza.

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Impreciso

Le faltó contundencia y precisión en las dos ocasiones que tuvo. Se nota que le falta un punto de velocidad para poder llegar cómodo a las situaciones de remate.

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