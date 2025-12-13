El 1x1 del Barça contra Osasuna al descanso

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Los de Hansi Flick empatan a cero ante Osasuna en un primer tiempo con muchas ocasiones para el Barça

SPORT

Maria Tikas

Maria Tikas

Los de Hansi Flick empatan a cero ante Osasuna en un primer tiempo con muchas ocasiones para el Barça, especialmente para Ferran, y con un gran Gerard Martín en defensa

Este es el 1x1 de los jugadores del Barça al descanso contra Osasuna:

Joan Garcia, Portero7

Seguro

Atajó sin problemas tres ocasiones de Budimir, un par de ellas algo flojas. Después firmó una gran parada con el pie en otra clara del croata, aunque la acción estaba invalidada por fuera de juego. Máxima atención y sensación de mucha seguridad bajo palos

Jules Koundé, Defensa6

Enchufado

Versión muy ofensiva tras su doblete ante el Eintracht. Centró tras recibir un taconazo de Lamine, pero Bretones mandó el balón a córner. Algo más blando en defensa

Pau Cubarsí, Defensa6

Atento

Se anticipó a Budimir en un balón largo peligroso. Va recuperando sensaciones en su posición natural, bien ayudado por Gerard Martín. Puso bien la cabeza para despejar una acción de Torró y buscó el gol

Gerard Martín, Defensa8

Imperial

Apuesta de Flick, repitió como central zurdo. Providencial al cortar el pase de Moncayola a Víctor Muñoz en el primer despiste del Barça con la defensa adelantada y perfecto al cruce en otra acción peligrosa del extremo. Muy buen balón para Lamine al filo del descanso y otra acción defensiva espectacular con Muñoz

Alejandro Balde, Defensa6

Profundo

Gran recuperación y pase a Ferran que pudo acabar en el primer gol en el minuto 4. Arguibide le tapó bien en los duelos, pero fue muy profundo en carrera. Le cuesta entenderse con Rashford. Probó desde fuera con un chut algo precipitado y muy desviado

Eric Garcia, Defensa8

Multiplicado

De nuevo, el mediocentro elegido. Repartió juego, ayudó en defensa y estuvo excelente en la presión tras pérdida para recuperar balones. Incluso buscó el gol con un zapatazo desde fuera del área que se fue rozando la madera. Soluciones para todo

Pedri, Centrocampista7

Director

Cuando está en el campo, se nota. Dirigió y movió el balón a su antojo. Buscó el gol desde fuera con un disparo que atajó sin problemas Sergio Herrera

Raphinha, Delantero5

Incómodo

Arrancó en el carril central, como mediapunta. No termina de sentirse cómodo entre líneas; rinde mejor cuando tiene metros para correr. Buena acción y pase para Rashford en el gol anulado a Ferran, con un fuera de juego muy justo. Poco peso en el juego

Lamine Yamal, Delantero8

Jugón

De menos a más, fue encontrando la manera de superar a los defensas, muy pendientes de él, y de generar espacios. Gran balón para Ferran que pudo ser el 1-0. Rozó el gol con uno de sus disparos marca de la casa. Magnífica acción previa en la chilena de Ferran y estuvo a punto de marcar un golazo en el último minuto del primer tiempo

Marcus Rashford, Delantero7

Intenso

Estuvo a punto de marcar tras un gran control, pero cayó derribado por Aguibide y no hubo penalti. Recibió bien en banda y encaró en el área, aunque reaccionó su marcador en el último instante. Desde el VAR descartaron la falta que pedía. Asistió a Ferran con un balón perfecto en el 1-0 anulado

Ferran Torres, Delantero7

Insistente

Volvió a la titularidad tras ser suplente en la Champions y tuvo el primer gol del Barça en el minuto 4. En el 14’, llegó forzado y remató por encima en otra ocasión muy clara. Buenos movimientos de ‘9’. Marcó, pero le anularon el gol, y también se quedó con la miel en los labios con una chilena. Le faltó algo de suerte

