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FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante Osasuna

El Barça supera el primer 'match ball' de LaLiga y el título está aún más cerca tras la victoria ante Osasuna

El 1x1 del Barça ante Osasuna

El 1x1 del Barça ante Osasuna

SPORT

Dídac Peyret

Dídac Peyret

El Barça superó a Osasuna por 2-1 en una recta final de partido frenética.

Estas son las notas del Barça en El Sadar:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Providencial

Otra vez diferencial en momentos decisivos. En la primera mitad, una mano providencial tras un bote muy traicionero en el último instante. En la segunda, otra mano tras un disparo peligroso. En el gol se vio superado con un cabezazo que lo cogió a contrapié.

Eric Garcia, Defensa6

Eric Garcia, Defensa

Prudente

Esta vez como lateral derecho, mantuvo el mismo tono consistente defensivo que como central, aunque apenas hubo noticas suyas en ataque.

Pau Cubarsí, Defensa6

Pau Cubarsí, Defensa

Puntual

Estuvo providencial en algunas de las llegadas de Osasuna que le obligaron a ir al límite. Fueron acciones esporádicas pero estuvo muy concentrado.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Atento

Se está consolidado como el central más estable. Atento al corte y bien compenetrado con Cubarsí, con quien se entiende con naturalidad. Solo pareció descolocado en el gol de Raúl García.

Joao Cancelo, Defensa5

Joao Cancelo, Defensa

Irregular

Consolidado en el once, fue un delantero más en la banda izquierda para que Fermín pudiera apretar por dentro. En defensa le faltó contundencia en las jugadas más peligrosas de Osasuna.

Gavi, Centrocampista6

Gavi, Centrocampista

Agresivo

Flick volvió a darle la titularidad como mediocentro y estuvo muy metido en el partido. Participativo con balón y activo en el trabajo defensivo, solo le faltó medir mejor una falta que terminó con amarilla. Se tiró al suelo y barrió a Raúl Moro.

Pedri, Centrocampista6

Pedri, Centrocampista

Elegante

Inteligene con balón, supo ser creativo para encontrar espacios en el bloque bajo de osasuna. Empezó dominante pero fue perdiendo peso en el juego.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Decreciente

Empezó el partido encontrando soluciones entre líneas y dio una gran asistencia a Lewandowski, que no acertó el polaco. Pero con el paso de los minutos fue cayendo su influencia en el partido hasta ser sustituido.

Roony Bardghji, Delantero5

Roony Bardghji, Delantero

Desapercibido

Está en un bache preocupante de confianza. Le cuesta mucho ser afilado ante bloques defensivos. No intentó el uno contra uno y perdió algunos balones. Lejos del nivel que mostró en los primeros meses. Lo mejor fue un disparo desde fuera del área que atrapó el meta de Osasuna.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Asistente

Le faltó mayor participación, pero cuando apareció fue providencial. Suya fue la asistencia a Ferran en el segundo tanto del Barça y siempre fue una amenaza.

Robert Lewandowski, Delantero7

Robert Lewandowski, Delantero

Decisivo

Perdonó las dos primeras ocasiones que tuvo, pero no falló en la tercera. Un remate de cabeza de ariete clásico tras un caramelo de Rashford que abrió el marcador.

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Tiburón

Ocupó la banda izquierda pero marcó un gol de '9'. Asistencia de Fermín al espacio y el tiburón supera a Sergio Herrera con el interior.

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Templado

Volvió a ser suplente de Gavi y cuando entró trató de participar en el juego de posesión.

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Quirúrgico

Entró en la segunda mitad para ocupar la banda derecha y dio una asistencia formidable a Lewandowski. Rashy se tomó su tiempo y con un golpeo elegante puso un balón perfecto a la cabeza de Lewandowski.

Ronald Araujo, Defensa5

Ronald Araujo, Defensa

Exigido

Entró en el momento más desordenado del encuentro y sufrió en la banda derecha con los centros de Osasuna.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Poderoso

Aprovechó su envergadura para ayudar al equipo en la recta final en balones aéreos.

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