El 1x1 del Barça ante Osasuna

El Barça superó a Osasuna por 2-1 en una recta final de partido frenética.

Estas son las notas del Barça en El Sadar:

7 Joan Garcia, Portero Providencial Otra vez diferencial en momentos decisivos. En la primera mitad, una mano providencial tras un bote muy traicionero en el último instante. En la segunda, otra mano tras un disparo peligroso. En el gol se vio superado con un cabezazo que lo cogió a contrapié.

6 Eric Garcia, Defensa Prudente Esta vez como lateral derecho, mantuvo el mismo tono consistente defensivo que como central, aunque apenas hubo noticas suyas en ataque.

6 Pau Cubarsí, Defensa Puntual Estuvo providencial en algunas de las llegadas de Osasuna que le obligaron a ir al límite. Fueron acciones esporádicas pero estuvo muy concentrado.

6 Gerard Martín, Defensa Atento Se está consolidado como el central más estable. Atento al corte y bien compenetrado con Cubarsí, con quien se entiende con naturalidad. Solo pareció descolocado en el gol de Raúl García.

5 Joao Cancelo, Defensa Irregular Consolidado en el once, fue un delantero más en la banda izquierda para que Fermín pudiera apretar por dentro. En defensa le faltó contundencia en las jugadas más peligrosas de Osasuna.

6 Gavi, Centrocampista Agresivo Flick volvió a darle la titularidad como mediocentro y estuvo muy metido en el partido. Participativo con balón y activo en el trabajo defensivo, solo le faltó medir mejor una falta que terminó con amarilla. Se tiró al suelo y barrió a Raúl Moro.

6 Pedri, Centrocampista Elegante Inteligene con balón, supo ser creativo para encontrar espacios en el bloque bajo de osasuna. Empezó dominante pero fue perdiendo peso en el juego.

5 Dani Olmo, Centrocampista Decreciente Empezó el partido encontrando soluciones entre líneas y dio una gran asistencia a Lewandowski, que no acertó el polaco. Pero con el paso de los minutos fue cayendo su influencia en el partido hasta ser sustituido.

5 Roony Bardghji, Delantero Desapercibido Está en un bache preocupante de confianza. Le cuesta mucho ser afilado ante bloques defensivos. No intentó el uno contra uno y perdió algunos balones. Lejos del nivel que mostró en los primeros meses. Lo mejor fue un disparo desde fuera del área que atrapó el meta de Osasuna.

7 Fermín López, Centrocampista Asistente Le faltó mayor participación, pero cuando apareció fue providencial. Suya fue la asistencia a Ferran en el segundo tanto del Barça y siempre fue una amenaza.

7 Robert Lewandowski, Delantero Decisivo Perdonó las dos primeras ocasiones que tuvo, pero no falló en la tercera. Un remate de cabeza de ariete clásico tras un caramelo de Rashford que abrió el marcador.

7 Ferran Torres, Delantero Tiburón Ocupó la banda izquierda pero marcó un gol de '9'. Asistencia de Fermín al espacio y el tiburón supera a Sergio Herrera con el interior.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Templado Volvió a ser suplente de Gavi y cuando entró trató de participar en el juego de posesión.

7 Marcus Rashford, Delantero Quirúrgico Entró en la segunda mitad para ocupar la banda derecha y dio una asistencia formidable a Lewandowski. Rashy se tomó su tiempo y con un golpeo elegante puso un balón perfecto a la cabeza de Lewandowski.

5 Ronald Araujo, Defensa Exigido Entró en el momento más desordenado del encuentro y sufrió en la banda derecha con los centros de Osasuna.