Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - OsasunaGetafe - EspanyolClasificación LaLigaPróximo partido BarcelonaBadalona BarcelonaAtlético de Madrid - ValenciaTer StegenKlopp MadridJoan GarciaPilar CalvoNBA Cup horarioJulián ÁlvarezGarbiñe MuguruzaPremier Padel BarcelonaJoan PradellsRally Dakar 2026Premier Padel Barcelona horarios
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra Osasuna

Los azulgranas ganaron ante Osasuna en un partido con muchas ocasiones gracias al doblete de Raphinha

El 1x1 del FC Barcelona ante el CA Osasuna

El 1x1 del FC Barcelona ante el CA Osasuna

SPORT

Maria Tikas

Maria Tikas

Los azulgranas ganaron ante Osasuna en un partido con muchas ocasiones gracias al doblete de Raphinha

Este es el 1x1 de los jugadores del Barça contra Osasuna:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Guardián

Atajó sin problemas tres ocasiones de Budimir, un par de ellas algo flojas. Firmó una gran parada con el pie en otra clara del croata, aunque la acción estaba invalidada. Seguro y atento bajo palos. Apenas tuvo trabajo en la segunda parte

Jules Koundé, Defensa7

Jules Koundé, Defensa

Enchufado

Muy ofensivo tras su doblete europeo, aunque algo blando atrás. Centró tras un taconazo de Lamine, pero Bretones envió a córner. En el inicio del segundo tiempo puso un caramelo a Rashford que no aprovechó el inglés. Profundo y con presencia constante

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Atento

Se anticipó bien a Budimir en balones largos y fue creciendo con el paso de los minutos. Correcto en el juego aéreo y firme en la carrera con el croata. Sufrió un choque de cabezas que generó un susto. Fue sustituido a falta de media hora

Gerard Martín, Defensa8

Gerard Martín, Defensa

Imperial

Repetía como central zurdo y volvió a responder. Providencial al cortar un pase peligroso de Moncayola y perfecto al cruce en otra acción de riesgo. Muy concentrado atrás. Cerró su actuación con un gran balón para Lamine

Alejandro Balde, Defensa7

Alejandro Balde, Defensa

Profundo

Generó peligro desde el inicio con una recuperación y pase a Ferran. Arguibide le cerró bien los duelos, pero explotó su velocidad en largo. Le faltó precisión en un disparo lejano. Clave al correr hacia atrás para incomodar a Víctor Muñoz

Eric Garcia, Defensa9

Eric Garcia, Defensa

Líder

Dominó el centro del campo con balón y sin él. Excelente en la presión tras pérdida y muy solidario en defensa. Rozó el gol con un disparo lejano y aguantó bien en una carrera defensiva clave. Terminó jugando de central y estuvo perfecto en todos los roles

Pedri, Centrocampista8

Pedri, Centrocampista

Director

Marcó el ritmo del partido con temple y criterio. Mucho trabajo invisible y liderazgo con balón. Sergio Herrera le negó el gol en dos ocasiones. Su pase perfecto a Raphinha abrió el marcador y activó al Barça tras el descanso

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Decisivo

Partió como mediapunta y le costó encontrar espacios al inicio. Fue creciendo con metros y confianza. Avisó con un disparo lejano antes del gol. Marcó un golazo desde la frontal y luego firmó el segundo para sentenciar con autoridad

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Jugón

De menos a más desde la derecha, siempre vigilado. Generó ventajas y espacios con desborde constante. Puso un gran balón a Ferran y rozó el gol en varias acciones. Un centro suyo estuvo a punto de acabar en autogol y Herrera atajó un par de ocasiones más

Marcus Rashford, Delantero7

Marcus Rashford, Delantero

Intenso

Muy activo y participativo durante todo el partido. Rozó el gol en varias acciones y asistió a Ferran en el tanto anulado. Probó de falta nada más empezar la segunda parte. Le faltó acierto en la definición

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Insistente

Tuvo el primer gol en el minuto 4 y otra ocasión muy clara poco después. Se movió bien como ‘9’ y generó constantes desmarques. Marcó, pero el gol fue anulado. También rozó el tanto con una chilena espectacular. Le faltó acierto y algo de suerte

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Sereno

Entró para controlar el partido y darle pausa al juego, ya con el marcador a favor

Fermín López, Centrocampista6

Fermín López, Centrocampista

Dinámico

Aportó energía y ritmo para evitar que el partido se estancara tras el primer gol

Andreas Christensen, Defensas.c.

Andreas Christensen, Defensa

Rodado

Sumó minutos en el perfil zurdo y formó pareja de centrales con Eric

Marc Casadó, Centrocampistas.c.

Marc Casadó, Centrocampista

Confiado

Volvió a jugar tras dos partidos en el banquillo. Muy bien en el centro del campo

Roony Bardghji, Delanteros.c.

Roony Bardghji, Delantero

Fresco

Piernas frescas para el tramo final y minutos de confianza

TEMAS