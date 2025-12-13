El 1x1 del Barça contra Osasuna

Los azulgranas ganaron ante Osasuna en un partido con muchas ocasiones gracias al doblete de Raphinha

Este es el 1x1 de los jugadores del Barça contra Osasuna:

7 Joan Garcia, Portero Guardián Atajó sin problemas tres ocasiones de Budimir, un par de ellas algo flojas. Firmó una gran parada con el pie en otra clara del croata, aunque la acción estaba invalidada. Seguro y atento bajo palos. Apenas tuvo trabajo en la segunda parte

7 Jules Koundé, Defensa Enchufado Muy ofensivo tras su doblete europeo, aunque algo blando atrás. Centró tras un taconazo de Lamine, pero Bretones envió a córner. En el inicio del segundo tiempo puso un caramelo a Rashford que no aprovechó el inglés. Profundo y con presencia constante

7 Pau Cubarsí, Defensa Atento Se anticipó bien a Budimir en balones largos y fue creciendo con el paso de los minutos. Correcto en el juego aéreo y firme en la carrera con el croata. Sufrió un choque de cabezas que generó un susto. Fue sustituido a falta de media hora

8 Gerard Martín, Defensa Imperial Repetía como central zurdo y volvió a responder. Providencial al cortar un pase peligroso de Moncayola y perfecto al cruce en otra acción de riesgo. Muy concentrado atrás. Cerró su actuación con un gran balón para Lamine

7 Alejandro Balde, Defensa Profundo Generó peligro desde el inicio con una recuperación y pase a Ferran. Arguibide le cerró bien los duelos, pero explotó su velocidad en largo. Le faltó precisión en un disparo lejano. Clave al correr hacia atrás para incomodar a Víctor Muñoz

9 Eric Garcia, Defensa Líder Dominó el centro del campo con balón y sin él. Excelente en la presión tras pérdida y muy solidario en defensa. Rozó el gol con un disparo lejano y aguantó bien en una carrera defensiva clave. Terminó jugando de central y estuvo perfecto en todos los roles

8 Pedri, Centrocampista Director Marcó el ritmo del partido con temple y criterio. Mucho trabajo invisible y liderazgo con balón. Sergio Herrera le negó el gol en dos ocasiones. Su pase perfecto a Raphinha abrió el marcador y activó al Barça tras el descanso

8 Raphinha, Delantero Decisivo Partió como mediapunta y le costó encontrar espacios al inicio. Fue creciendo con metros y confianza. Avisó con un disparo lejano antes del gol. Marcó un golazo desde la frontal y luego firmó el segundo para sentenciar con autoridad

8 Lamine Yamal, Delantero Jugón De menos a más desde la derecha, siempre vigilado. Generó ventajas y espacios con desborde constante. Puso un gran balón a Ferran y rozó el gol en varias acciones. Un centro suyo estuvo a punto de acabar en autogol y Herrera atajó un par de ocasiones más

7 Marcus Rashford, Delantero Intenso Muy activo y participativo durante todo el partido. Rozó el gol en varias acciones y asistió a Ferran en el tanto anulado. Probó de falta nada más empezar la segunda parte. Le faltó acierto en la definición

7 Ferran Torres, Delantero Insistente Tuvo el primer gol en el minuto 4 y otra ocasión muy clara poco después. Se movió bien como ‘9’ y generó constantes desmarques. Marcó, pero el gol fue anulado. También rozó el tanto con una chilena espectacular. Le faltó acierto y algo de suerte

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Sereno Entró para controlar el partido y darle pausa al juego, ya con el marcador a favor

6 Fermín López, Centrocampista Dinámico Aportó energía y ritmo para evitar que el partido se estancara tras el primer gol

s.c. Andreas Christensen, Defensa Rodado Sumó minutos en el perfil zurdo y formó pareja de centrales con Eric

s.c. Marc Casadó, Centrocampista Confiado Volvió a jugar tras dos partidos en el banquillo. Muy bien en el centro del campo