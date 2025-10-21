El 1x1 del Barça contra el Olympiacos al descanso

El Barça supera al Olympiacos al descanso por dos goles, pero el resultado no refleja los problemas del conjunto de Flick en los primeros 45 minutos. Dos goles de un enorme Fermín salvan, de momento, al Barça de un apuro y Dro ilusiona.

6 Wojciech Szczesny, Portero Variable Estuvo muy atento en la primera ocasión de Olympiacos: una mano providencial muy abajo para salvar un disparo desde fuera del área muy peligroso de Podence. Una acción valiosa que contrastó con sus problemas con los pies, que provocaron varios sustos.

5 Jules Koundé, Defensa Impreciso Sigue lejos de su mejor nivel, sufrió con la presión de los griegos y le faltó algo de contundencia en varias acciones defensivas.

6 Pau Cubarsí, Defensa Ordenado Fue de menos a más; preciso tirando la línea de fuera de juego pero sin el dominio de sus mejores partidos sacando el balón. A pesar de contar con jugadores como Pau, Eric o Pedri, el Barça sufrió para superar la presión individual.

6 Eric Garcia, Defensa Incómodo Le costó tener peso en la salida de balón del equipo con la presión agresiva del Olympiacos. Errático al principio, fue ganando finura con el paso de los minutos.

7 Alejandro Balde, Defensa Llegador Fue oxígeno para el equipo para superar la primera línea de presión del Olympiacos y también una solución ofensiva constante. Con Dro como falso extremo, Balde hizo suya la banda izquierda. Sus conducciones son oro para el equipo.

5 Marc Casadó, Centrocampista Intenso Muy metido en su papel de mediocentro sin Frenkie, se vació en el trabajo defensivo y se ofreció constantemente, pero estuvo incómodo con el marcaje individual. Le costó tener peso en el juego y hacerse importante en la salida de balón.

6 Pedri, Centrocampista Dominante El gran facilitador: ante la defensa individual de los griegos, tiró de recursos individuales y lectura de juego, aunque se le vio algo cansado por momentos. Aportación valiosa en un Barça con problemas para ser dominante.

9 Fermín López, Centrocampista Decisivo El futbolista que mejor entró al partido: fino en los giros, agresivo con balón, intenso en los duelos... suyo fue el primer gol tras aprovechar un rebote en el área. Con el paso de los minutos no cayó su intensidad y terminó marcando otro tanto marca de la casa: recorte dentro del área y balón a la red.

6 Lamine Yamal, Delantero Intermitente Se nota que aún no está a su mejor ritmo. Sensación constante de peligro, pero sin la contundencia en el último gesto de sus mejores días. En el gol de Fermín, estuvo a punto de estrenar el marcador.

7 Dro Fernández, Centrocampista Prometedor Protagonizó una acción que define su potencial: un caño de tacón que dejó solo a Balde para poner el centro a Rashford. Flick esta vez lo situó como extremo izquierdo, y no de mediapunta, y Dro dejó detalles de su enorme talento. Suya fue la asistencia del segundo gol de Fermín demostrando uno de sus mejores cualidades: la pausa con la cabeza levantada.