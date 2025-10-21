El 1x1 del Barça contra el Olympiacos

El Barça superó al Olympiacos por 6-1, pero el resultado no reflejó los problemas del conjunto de Flick. Tres goles de un enorme Fermín dieron tranquilidad a un Barça donde también brillaron Rashford y Dro.

Estas son las notas de los jugadores del Barça:

6 Wojciech Szczesny, Portero Variable Estuvo providencial con una mano muy abajo para salvar un disparo desde fuera del área muy peligroso en los primeros minutos. Una acción valiosa que contrastó con sus problemas con los pies, que provocaron varios sustos. Adivinó las intenciones de El Kaabi en el penalti pero el balón entró tras tocar en el palo.

5 Jules Koundé, Defensa Impreciso Sigue lejos de su mejor nivel, sufrió con la presión de los griegos y le faltó algo de contundencia en varias acciones defensivas. Mejoró en la segunda mitad, sobre todo tras quedarse con diez el Olympiacos.

6 Pau Cubarsí, Defensa Ordenado Fue de menos a más; preciso tirando la línea de fuera de juego pero sin el dominio de sus mejores partidos sacando el balón. A pesar de contar con jugadores como Pau, Eric o Pedri, el Barça sufrió para superar la presión individual hasta la expulsión de Hezze.

6 Eric Garcia, Defensa Incómodo Le costó tener peso en la salida de balón del equipo con la presión agresiva del Olympiacos. Errático al principio, fue ganando finura con el paso de los minutos, aunque provocó un penalti con un balón que le tocó en el brazo.

7 Alejandro Balde, Defensa Llegador Fue oxígeno para el equipo para superar la primera línea de presión del Olympiacos y también una solución ofensiva constante. Con Dro como falso extremo, Balde hizo suya la banda izquierda. Sus conducciones son oro para el equipo.

6 Marc Casadó, Centrocampista Intenso Muy metido en su papel de mediocentro sin Frenkie, se vació en el trabajo defensivo y se ofreció constantemente, pero estuvo incómodo con el marcaje individual. Le costó tener peso en el juego pero con el paso de los minutos fue creciendo.

6 Pedri, Centrocampista Exigido Facilitador: ante la defensa individual de los griegos, tiró de recursos individuales y lectura de juego, aunque se le vio algo cansado por momentos. Aportación valiosa en un Barça con problemas para ser dominante.

9 Fermín López, Centrocampista Decisivo El futbolista que mejor entró al partido: fino en los giros, agresivo con balón, intenso en los duelos... suyo fue el primer gol tras aprovechar un rebote en el área. Con el paso de los minutos no cayó su intensidad y terminó marcando dos tantos más. El primero, marca de la casa: recorte dentro del área y balón a la red. El último, aprovechando una genialidad de Roony Bardghji.

6 Lamine Yamal, Delantero Intermitente Se nota que aún no tiene el mejor ritmo competitivo. Sensación constante de peligro, pero sin la contundencia en el último gesto de sus mejores días. En el primer gol de Fermín, estuvo a punto de estrenar el marcador y terminó marcando de penalti con mucha tranquilidad y engañando al portero. El equipo necesita una versión más pausada de Lamine para no quedarse tan partido.

7 Dro Fernández, Centrocampista Prometedor Protagonizó una acción que define su potencial: un caño de tacón que dejó solo a Balde para poner el centro a Rashford. Flick esta vez lo situó como extremo izquierdo, y no de mediapunta, y Dro dejó detalles de su enorme talento. Suya fue la asistencia del segundo gol de Fermín demostrando uno de sus mejores cualidades: la pausa con la cabeza levantada.

7 Marcus Rashford, Delantero Talentoso Durante la primera mitad rondó el gol, pero fue en la segunda mitad cuando exhibió su enorme talento con dos goles. Flick lo alineó de '9' y respondió con ese golpeó marca de la casa que es pura Premier. Necesitaba ver portería para llegar con confianza al clásico. Ya lo apuntó Tuchel hace unos días: el gran salto de 'Rashy' pasa por convertir su potencial en cifras de manera constante.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Participativo Su entrada coincidió con los mejores minutos del mediocampo del Barça. El neerlandés volvió a jugar de interior e incluso tuvo presencia en el área.

7 Roony Bardghji, Delantero Insospechado Solo entrar se marcó una elástica en la banda que recordó a la mítica de Ronaldo Nazario ante Geli en un Barça-Atlético de Madrid. La jugada terminó a los pies de Fermín para completar su hat-trick. Una acción para el recuerdo.

6 Gerard Martín, Defensa Aplicado Entró por Balde en la recta final para ocupar el lateral izquierdo y no se complicó la vida.

6 Marc Bernal, Centrocampista Cómodo A diferencia del día ante el PSG, donde entró para jugar mediapunta y estuvo incómodo, esta vez ocupó la posición de Pedri al lado de Casadó. Un contexto mucho más favorable para el mediocampista, que pudo estar más conectado al juego.