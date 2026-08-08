El 1x1 del Barça contra el Notthingham Forest

El FC Barcelona venció al Notthingham Forest (1-0) en el primer partido del triangular de Udine. Lo hizo con un tanto de Raphinha de penalti. A los de Flick les faltó velocidad en la circulación de balón, lo que aprovechó un Notthingham con más ritmo, pero incapaz de culminar sus ocasiones.

Este es el 1x1 de los 11 titulares del Barça:

SZCZESNY (6) Atento: Está teniendo una pretemporada intensa, en la que está recuperando sensaciones. Sustos con una línea que no estuvo del todo afinada, pero volvió a mostrarse concentrado. Dejó alguna salida a medias, aunque respondió con seguridad cuando tuvo que intervenir. El mano a mano que saca en el 38 es un ejemplo canónico de anticipación.

XAVI ESPART (7) Aplicado: Neco Williams le dio trabajo, pero estuvo bien al corte y no se escondió. Recuperó el balón que originó la ocasión más clara del Barça y también encontró a Adeyemi con varios envíos profundos. Tiene una gran capacidad para abrir el juego en contextos complicados.

CHRISTENSEN (7) Jerárquico: Ejerció de líder y trató de ordenar a los más jóvenes, aunque por momentos quiso apagar demasiados fuegos. Necesita minutos para recuperar sensaciones y volver a sentirse plenamente cómodo, porque es un central como la copa de un pino.

GERARD MARTÍN (6) Corrector: Como el resto de la defensa, estuvo falto de finura para tirar la línea y anticiparse. La acumulación de efectivos no siempre se tradujo en solidez, pero firmó una gran rectificación ante Gibbs-White y demostró su capacidad para volver.

PESQUER (6) Exigido: Con 17 años, se enfrentó a la exigencia de un rival de primer nivel. Cometió imprecisiones, pero estos partidos también sirven para asumir riesgos y aprender. Gibbs-White y Ndoye le buscaron las espaldas y le obligaron a ofrecer su mejor versión.

MARC BERNAL (6) Intermitente: Muy móvil y siempre dispuesto a ofrecer una solución. Sus primeros toques dieron limpieza a una salida de balón demasiado espesa. Tiene talento para crecer al lado de Rodri, si finalmente llega, no para temer su competencia.

BRIAN FARIÑAS (6) Atrevido: Flick ha frenado su posible salida al Girona y quiere aprovechar la pretemporada para reivindicarse. Se sintió cómodo con la pelota, dejó detalles con sus giros y estrelló en el poste un excelente disparo desde fuera del área.

FERMÍN (5) Disociado: Se mostró libre y dinámico, aunque con exceso. Asumió riesgos y realizó buenos movimientos, pero no consiguió convertirlos en ocasiones ni mejorar la pobre circulación colectiva. Aunque forzó el penalti de la victoria del Barça.

ADEYEMI (5) Precipitado: Se sacrificó y realizó buenos movimientos para atacar los espacios. Cada vez que puso la moto se percibió su velocidad, pero participó con menos acierto del esperado y una pérdida suya en campo propio terminó en un disparo de Gibbs-White al larguero.

RAPHINHA (7) Rodándose: Debutó esta pretemporada buscando la punta de velocidad que necesitará para volver a ser decisivo. Trató de activar a sus compañeros cuando las cosas no salían, pero todavía le falta ese ritmo endemoninado. Transformó el penalti de forma canónica.

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HAMZA ABDELKARIM (6) Batallador: Salió sobrerrevolucionado, metió la pierna y recibió golpes de todos los colores. Presionó y reaccionó bien tras las pérdidas, pero no aprovechó el rechace del poste en la ocasión más clara del Barça.