El 1x1 del Barça - Newcastle al descanso

Hasta en dos ocasiones se puso por delante el Barça de Hansi Flick y hasta en dos ocasiones empató el Newcastle en el Camp Nou. Un partido lleno de acciones clave en la que los blaugrana no tuvieron el control en ningún momento. Lamine dejó a los locales con ventaja anotando de penalti en el descuento.

Las malas acciones defensivas condicionaron a un Barça que echa mucho de menos la mejor versión de Pedri.

6 Joan Garcia, Portero Atento No pudo hacer mucho en los goles de Elanga, vendido por su defensa. Jugó siempre avanzado para proteger al equipo de los balones largos del Newcastle. Acertado con los pies en todo momento.

5 Eric Garcia, Defensa Lesionado Empezó el partido con una falta innecesario y su entrada a destiempo en el primer gol del Newcastle descolocó a sus compañeros. Demasiado ímpetu en las acciones. Se marchó lesionado en el minuto 20.

6 Pau Cubarsí, Defensa Indeciso Algo dubitativo en la acción del primer gol de Elanga. Se llevó un golpe duro de Araujo en un choque de cabezas y trato de influir desde el pase. Se vio algo desbordado por tener que salir a tapar la banda derecha en varias acciones. Dejó un despeje acrobático clave cuando Gordon iba a marcar y terminó viendo la amarilla.

6 Gerard Martín, Defensa Crecido Flick ha encontrado en el defensa a un central de garantías que brilla mucho más jugando en el centro de la zaga. Despeja todo lo que pasa por su zona sin miramientos y encima asistió a Marc Bernal.

4 Joao Cancelo, Defensa Dormido No tardó en demostrar lo mejor y lo peor que tiene. Empezó el partido desequilibrando por banda, pero después cerró muy tarde en los dos goles de Elanga. Errores que en Champions pesan mucho.

6 Marc Bernal, Centrocampista Goleador Otra vez anotando y ya son cinco goles desde febrero. Le falta aparecer más en la salida de balón para ayudar a un Barça que parece no tener centro del campo por momentos.

5 Pedri, Centrocampista Desdibujado Todavía lejos de su mejor nivel. El poco control del Barça se debe principalmente a su poca participación en el juego. Flick necesita mucho más de él. A pesar de todo, su clarividencia inició el primer gol del Barça.

6 Fermín López, Centrocampista Impreciso Su habilidad para moverse con libertad y su pausa para darle la pelota a Raphinha fue clave en el primer gol. Toda esa precisión pareció desaparecer después de esa jugada. Demasiado errático en el resto del primer tiempo, pero volvió a aparecer en el descuento con un desmarque para poner el centro del penalti.

8 Lamine Yamal, Delantero Temerario Un quiebro lleno de magia actuando por dentro abrió la veda para el primer tanto de un Barça que había sufrido en los primeros minutos. Su descaro fue excesivo unos minutos más tarde, cuando un taconazo suyo terminó en la pérdida que dio origen al segundo gol del Newcastle. Falló una ocasión clarísima en el tiempo de descuento, pero se reivindicó marcando de penalti.

7 Raphinha, Delantero Clínico El brasileño mantiene su gran estado de forma. Marcó el primero del Barça con frialdad, parando el tiempo cuando a otros les tiemblan las piernas. Mucho recorrido con y sin balón para ayudar al equipo. Forzó el penalti del 3-2.

5 Robert Lewandowski, Delantero Trabajador Incansable a la hora de trabajar sin balón en los primeros minutos del partido. Fijó a los centrales, estuvo atento en la presión y dejó buenos detalles de espalda, pero erró en una acción clara de gol en la recta final.