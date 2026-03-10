FC BARCELONA
El 1x1 del Barça ante el Newcastle al descanso
El Barça se marcha al descanso con empate a cero tras una primera parte gris en la que el conjunto azulgrana se vio muy exigido por la intensidad y la presión del Newcastle
Empate a cero al descanso en St James’ Park tras una primera mitad espesa del Barça, muy exigido por la intensidad del Newcastle, pero bien sostenido atrás gracias al sólido partido de Cubarsí y Gerard Martín.
Este es el 1x1 del Barça ante el Newcastle al descanso:
Joan Garcia, Portero
Providencial
Hizo un paradón descomunal ante a Elanga que posteriormente fue invalidado por fuera de juego. El de Sallent sigue salvando al Barça partido tras partido. A un nivel excelso.
Joao Cancelo, Defensa
Correcto
Acostumbrado a poder ser muy expeditivo en ataque ante rivales con la defensa atrasada, estuvo más exigido ante un potente Newcastle. Aun así, dio seguridad en todo momento.
Pau Cubarsí, Defensa
Seguro
Siempre atento a la línea del fuera de juego, lideró el eje de la zaga y asumió la difícil tarea de frenar por arriba a Will Osula. Es difícil verle jugar mal, siempre rinde.
Gerard Martín, Defensa
Fiable
Gran corrector, interpretó en todo momento cuándo adelantar la línea defensiva y cuándo mantener la posición. El Barça sigue confiando en él en partidos de alto voltaje y él continúa respondiendo con solvencia.
Ronald Araujo, Defensa
Sólido
Tuvo la difícil tarea de volver al lateral derecho tras muchos meses sin actuar en esa demarcación y respondió con solidez. Cortó varias acciones peligrosas del Newcastle en defensa y se incorporó con criterio al ataque. Está mejorando muy seriamente poco a poco.
Pedri, Centrocampista
Inspirado
Dio otro recital en una primera parte en la que el Barça no brilló en exceso. Ajeno al rendimiento colectivo, volvió a marcar diferencias y a elevar el nivel del equipo. Dejó varias jugadas de enorme calidad.
Fermín López, Centrocampista
Desdibujado
Luchador como de costumbre, no terminó de encontrar su sitio sobre el terreno de juego y le costó ofrecerse para llegar a la portería de Ramsdale. En tres cuartos de campo suele ser letal, pero el conjunto urraca logró anularlo
Marc Bernal, Centrocampista
Intermitente
El de Berga, que venía rindiendo a un nivel excelso en este tramo de temporada, apenas tuvo peso en el juego durante la primera mitad y no se sintió cómodo ante un Newcastle duro y rocoso.
Lamine Yamal, Delantero
Juguetón
Está en un momento de temporada plácido y se siente a gusto jugando fuera. No siente jamás la presión y es una máquina de generar peligro. Dejó destellos de calidad aunque estuvo muy exigido.
Raphinha, Delantero
Trabajador
No firmó su mejor primera mitad en ataque, pero si algo no se le puede reprochar es su capacidad de sacrificio y su entrega sobre el terreno de juego. Le faltó algo de claridad en la toma de decisiones y presencia cerca del área.
Robert Lewandowski, Delantero
Aislado
Apenas entró en contacto con el balón durante los primeros 45 minutos. Al Barça le costó mucho conectar con el polaco, que se mostró aislado y bien controlado por los centrales ‘urracas’.
