Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Newcastle - BarcelonaAtlético - TottenhamEstadísticas Newcastle - BarcelonaVuelta Champions LeagueDónde ver Newcastle - BarcelonaCuadro ChampionsMultichampionsGuardiolaJulia TorresAtlético millonesCTA RüdigerEntradas final Copa del ReyLicencia 1C BarçaClasificación París-NizaClasificación LaLiga sin VARTopuria MakhachevDinero Barça ChampionsEtapa 4 París-NizaAlcarazAlonsoCúando juega AlcarazPartidos Champions hoyAyuso VingegaardReal MadridBoris BeckerArda GülerHorarios GP China F1Etapa 3 Tirreno-AdriáticoClasificación Tirreno-AdriáticoManolo GonzálezMaldiniCandidatos Elecciones Barça 2026Xavi FlickJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Newcastle al descanso

El Barça se marcha al descanso con empate a cero tras una primera parte gris en la que el conjunto azulgrana se vio muy exigido por la intensidad y la presión del Newcastle

Las notas del FC Barcelona frente al Newcastle al descanso

Las notas del FC Barcelona frente al Newcastle al descanso

SPORT.es

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Empate a cero al descanso en St James’ Park tras una primera mitad espesa del Barça, muy exigido por la intensidad del Newcastle, pero bien sostenido atrás gracias al sólido partido de Cubarsí y Gerard Martín.

Este es el 1x1 del Barça ante el Newcastle al descanso:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Providencial

Hizo un paradón descomunal ante a Elanga que posteriormente fue invalidado por fuera de juego. El de Sallent sigue salvando al Barça partido tras partido. A un nivel excelso.

Joao Cancelo, Defensa6

Joao Cancelo, Defensa

Correcto

Acostumbrado a poder ser muy expeditivo en ataque ante rivales con la defensa atrasada, estuvo más exigido ante un potente Newcastle. Aun así, dio seguridad en todo momento.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Seguro

Siempre atento a la línea del fuera de juego, lideró el eje de la zaga y asumió la difícil tarea de frenar por arriba a Will Osula. Es difícil verle jugar mal, siempre rinde.

Gerard Martín, Defensa7

Gerard Martín, Defensa

Fiable

Gran corrector, interpretó en todo momento cuándo adelantar la línea defensiva y cuándo mantener la posición. El Barça sigue confiando en él en partidos de alto voltaje y él continúa respondiendo con solvencia.

Ronald Araujo, Defensa7

Ronald Araujo, Defensa

Sólido

Tuvo la difícil tarea de volver al lateral derecho tras muchos meses sin actuar en esa demarcación y respondió con solidez. Cortó varias acciones peligrosas del Newcastle en defensa y se incorporó con criterio al ataque. Está mejorando muy seriamente poco a poco.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Inspirado

Dio otro recital en una primera parte en la que el Barça no brilló en exceso. Ajeno al rendimiento colectivo, volvió a marcar diferencias y a elevar el nivel del equipo. Dejó varias jugadas de enorme calidad.

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Desdibujado

Luchador como de costumbre, no terminó de encontrar su sitio sobre el terreno de juego y le costó ofrecerse para llegar a la portería de Ramsdale. En tres cuartos de campo suele ser letal, pero el conjunto urraca logró anularlo

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Intermitente

El de Berga, que venía rindiendo a un nivel excelso en este tramo de temporada, apenas tuvo peso en el juego durante la primera mitad y no se sintió cómodo ante un Newcastle duro y rocoso.

Lamine Yamal, Delantero7

Lamine Yamal, Delantero

Juguetón

Está en un momento de temporada plácido y se siente a gusto jugando fuera. No siente jamás la presión y es una máquina de generar peligro. Dejó destellos de calidad aunque estuvo muy exigido.

Raphinha, Delantero6

Raphinha, Delantero

Trabajador

No firmó su mejor primera mitad en ataque, pero si algo no se le puede reprochar es su capacidad de sacrificio y su entrega sobre el terreno de juego. Le faltó algo de claridad en la toma de decisiones y presencia cerca del área.

Robert Lewandowski, Delantero5

Robert Lewandowski, Delantero

Aislado

Apenas entró en contacto con el balón durante los primeros 45 minutos. Al Barça le costó mucho conectar con el polaco, que se mostró aislado y bien controlado por los centrales ‘urracas’.

TEMAS