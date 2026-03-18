El 1x1 del Barça - Newcastle de Champions League

Le costó al Barça entrar en el partido, pero tras una primera parte llena de dudas que Lamine desequilibró con un gol de penalti, el conjunto de Hansi Flick firmó una segunda parte espectacular (especialmente en el arranque) para arrollar por completo a un Newcastle que ni sabía cómo le caían los goles.

Muchos excelentes en un conjunto blaugrana que, con su mejor versión, es candidato a todo, pero que tendrá que seguir cuidando una faceta defensiva que no deja de darle problemas. Este es el 1x1 de SPORT:

7 Joan Garcia, Portero Atento No pudo hacer mucho en los goles de Elanga, vendido por su defensa. Jugó siempre avanzado para proteger al equipo de los balones largos del Newcastle y estuvo acertado con los pies en todo momento. A pesar de la tensión de algunos momentos, siempre transmite mucha calma. Su lesión enciende las alarmas.

5 Eric Garcia, Defensa Lesionado Empezó el partido con una falta innecesario y su entrada a destiempo en el primer gol del Newcastle descolocó a sus compañeros. Demasiado ímpetu en las acciones. Se marchó lesionado en el minuto 20.

7 Pau Cubarsí, Defensa Entonado Algo dubitativo en varias acciones del primer tiempo. Creció como el resto del equipo en la segunda parte y dejó acciones providenciales en defensa, incluyendo un despeje de tacón cuando Gordon saboreaba el gol.

8 Gerard Martín, Defensa Maldini Lo que empezó como un experimento de Flick ha terminado convirtiéndose en un seguro para el Barça. En defensa despeja todo lo que pasa por su zona sin miramientos y con balón se ha convertido en un filtrador de nivel, como evidenció su pase a Raphinha en el gol de Fermín. También asistió a Bernal de cabeza. Crecido.

6 Joao Cancelo, Defensa Inestable Tras una primera parte para olvidar en la que dejó su espalda vendida para un doblete de Elanga, se entonó en la segunda parte. Aportó soluciones en salida de balón y hasta ganó algún duelo atrás antes de ser sustituido por Xavi Espart.

7 Marc Bernal, Centrocampista Enrachado Otra vez anotando y ya son cinco goles desde febrero. Le faltó aparecer más en el circuito de pases del Barça en la primera parte, pero evidenció que tiene condiciones para dominar el centro del campo.

7 Pedri, Centrocampista Reactivado Lejos de su mejor nivel en la primera parte, el Barça le echó mucho de menos para controlar el partido. En la segunda parte se reactivó y se hizo amo y señor del encuentro. Su clarividencia es clave para un equipo que toma tantos riesgos como el conjunto de Flick.

8 Fermín López, Centrocampista Indetectable Tuvo una primera parte imprecisa, pero se marchó al descanso con una asistencia y el centro que forzó el penalti. En la segunda demostró su facilidad para hacer cifras y lo que aporta su movilidad, sus desmarques y su golpeo. Un gran gol para redondear su actuación.

9 Lamine Yamal, Delantero Imparable Su taconazo que acabó en el gol del Newcastle es la única mancha en un partido en el que se pudo ir con varios goles más. No le tembló el pulso en un penalti decisivo, dio una asistencia a Lewandowski y dejó varias acciones jugando por dentro que invitan a pensar que tiene su futuro puede ser brillante actuando por esa zona.

9 Raphinha, Delantero Superlativo Se puede decir alto y claro: el mejor Raphinha está de vuelta en el mejor momento. Sus continuos desmarques y sus recorridos incansables ya son meritorios, pero si encima le sumas un penalti provocado, dos goles y dos asistencias... Poco más que decir. Rozando la perfección.

8 Robert Lewandowski, Delantero Liberado Mucho trabajo del polaco sin balón y fijando a los centrales. Se desfondó y, tras fallar una ocasión clara, encontró el premio del gol con un doblete en la segunda parte. Un remate clínico con la derecha y un cabezazo para reencontrarse con una versión que el Barça necesita como agua de mayo.

7 Ronald Araujo, Defensa Consistente Entró frío al partido por la lesión de Eric García. Jugó de lateral derecho y después de central y firmó una actuación sólida. No sufrió demasiado con pelota y sin balón su velocidad ayudó ante las características del Newcastle.

7 Xavi Espart, Defensa Fiable Salió para ocupar el lateral derecho y volvió a demostrar que está más que preparado para sumar minutos en el primer equipo desde ya. Atento en defensa y con la valentía suficiente para lanzarse a acompañar ataques.

7 Ferran Torres, Delantero Incisivo Buscó desde el primer momento la portería rival. Siempre deja movimientos inteligentes, especialmente con desmarques de profundidad. Le faltó fortuna encontrando zonas de remate.

7 Dani Olmo, Centrocampista Osado Buenos minutos del mediapunta tras ser suplente. Dejó varios pases en profundidad que a punto estuvieron de ampliar la goleada. Está en un buen momento y el Barça le necesitará en esta recta final.