FC BARCELONA
El 1x1 del Barça ante el Newcastle
Un gol de Lamine Yamal en el descuento tras un penalti sobre Dani Olmo mantiene con vida al Barça ante el Newcastle
El Barça rescata un valioso empate en St James’ Park con un penalti de Lamine Yamal en el minuto 96. Cuando el Newcastle ya saboreaba la victoria, Dani Olmo provocó la pena máxima y el extremo azulgrana no falló desde los once metros para firmar el 1-1 y dejar la eliminatoria completamente abierta de cara al partido de vuelta.
Este es el 1x1 del Barça ante el Newcastle:
Joan Garcia, Portero
Decisivo
Hizo un paradón descomunal ante a Elang evitando el 1-0 en el inicio de partido. Sin embargo, en el gol del Newcastle pudo hacer algo más.
Pau Cubarsí, Defensa
Sólido
Sensacional partido del central de L'Estanyol, que ya actúa como un veterano. Muy pendiente de la línea defensiva, dirigió el centro de la zaga y asumió el exigente duelo aéreo con Will Osula durante todo el partido.
Joao Cancelo, Defensa
Superado
Tuvo muchas dificultades para contener las acometidas de Elanga. El extremo del Newcastle hizo y deshizo por el costado del portugués, que aunque aporta mucho en ataque, sufrió más de la cuenta en tareas defensivas
Gerard Martín, Defensa
Consistente
Muy atento en las coberturas, supo leer en todo momento cuándo adelantar la defensa y cuándo guardar la posición. El Barça sigue confiando en él en partidos de máxima exigencia y vuelve a responder con seguridad.
Ronald Araujo, Defensa
Ascendente
Regresó al lateral derecho tras muchos meses sin jugar en esa posición y cumplió. Intervino bien para frenar varias acciones peligrosas del Newcastle y se sumó al ataque con criterio cuando tuvo ocasión.
Pedri, Centrocampista
Entonado
Al margen del rendimiento colectivo, volvió a desequilibrar y a aportar un plus al equipo durante la primera parte y, para sorpresa de todos, fue sustituido tras el descanso.
Fermín López, Centrocampista
Desdibujado
Combativo como de costumbre, no acabó de sentirse cómodo sobre el terreno de juego y le costó aparecer cerca del área de Ramsdale. En tres cuartos suele ser muy peligroso, pero el conjunto urraca logró neutralizarlo.
Marc Bernal, Centrocampista
Intermitente
El de Berga, que venía rindiendo a un nivel excelso en este tramo de temporada, apenas tuvo peso en el juego durante la primera mitad y no se sintió cómodo ante un Newcastle duro y rocoso. Fue sustituido en el 72 por cansancio y calambres.
Lamine Yamal, Delantero
Decisivo
Anotó el gol del empate y fue clave otra vez. En la primera parte dejó algunos destellos de calidad, aunque tuvo que jugar muy exigido. Tras el descanso, logró entrar menos en contacto con el balón. Siempre rinde.
Raphinha, Delantero
Impreciso
Si algo no se le puede discutir es su esfuerzo y compromiso sobre el terreno de juego, aunque esta vez no firmó su mejor actuación. Le faltó algo más de claridad en la toma de decisiones y mayor presencia cerca del área.
Robert Lewandowski, Delantero
Invisible
Tuvo muy poca participación durante los primeros 45 minutos. Al Barça le costó encontrar al polaco, que apareció demasiado aislado y bien sujetado por los centrales del Newcastle.
Marcus Rashford, Delantero
Voluntarioso
Entró con energía para desgastar a la defensa del Newcastle, aunque apenas recibió balones.
Dani Olmo, Centrocampista
Clave
Cuando nadie tenía esperanza, se plantó dentro del área y provocó el penalti que dio el empate al Barça.
Marc Casadó, Centrocampista
Aplicado
Entró tras las molestias de Bernal y cumplió con su cometido, aportando equilibrio al centro del campo.
Xavi Espart, Defensa
Valiente
Apenas entró dos veces en contacto con el balón pero lo hizo con decisión y sin miedo alguno. Jugador de futuro que hay que tener muy en cuenta.
Ferran Torres, Delantero
Residual
Entró en los últimos minutos del encuentro por Fermín y no entró en contacto con el balón
