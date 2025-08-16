El 1x1 del Barça contra el Mallorca

El Barça venció por 0-3 al Mallorca en un debut liguero de los azulgranas que se decidió en la primera mitad. Los goles de Raphinha y de Ferran Torres se mezclaron con la polémica tras dos rojas a los futbolistas del Mallorca y una tangana antes del descanso, y la segunda parte prácticamente sobró de no haber sido por el golazo final de Lamine Yamal.

Las inscripciones llegaron a tiempo y Joan Garcia pudo ponerse bajo palos en el debut liguero del Barça. El de Sallent dio el susto en el calentamiento tras recibir un golpe e incluso retirarse a los vestuarios para ser asistido, pero pudo recuperarse. La otra cara nueva, el inglés Marcus Rashford, se quedó en el banquillo.

Hansi Flick repitió el mismo once que goleó al Como por 5-0 en el Trofeu Joan Gamper con el únic cambio en punta de Ferran Torres por Rashford. Y el Barça volvió a salir muy fuerte, liderado por Lamine Yamal, que a los 7 minutos le puso un centro de oro a Raphinha para el 0-1 del brasileño.

Todo le fue de cara al Barça en una primera mitad muy polémica. Ferran Torres marcó el segundo con Raillo en el suelo y el Mallorca se fue al descanso con dos menos por las expulsiones de Muriqi y Morlanes.

El FC Barcelona bajó claramente el pistón en la segunda mitad y prácticamente se apiadó del Mallorca. Aun así, hubo oportunidades para ampliar el marcador, como un poste de Dani Olmo.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona en Son Moix:

Joan Garcia (7) Firme Muy seguro en sus intervenciones, hasta tres de mérito. Bien colocado, atajó disparos peligrosos como un remate de Muriqi, de quien se llevó un golpe en la cara, sin consecuencias.

Eric Garcia (7) Premiado Su buena pretemporada tuvo la recompensa de la titularidad en el lateral diestro. El de Martorell respondió con seguridad defensiva y buenas incursiones.

Araujo (7) Expeditivo Se encargó de Muriqi y no le dejó pasar una hasta la expulsión del kosovar. Se sintió cómodo sobre el césped y el capitán cumplió con su cometido. Hasta lo intentó de semichilena.

Cubarsí (7) Dispuesto No le afectó jugar en un perfil que no es el suyo. Contuvo bien a los delanteros locales y se entendió con Araujo sin necesidad de arriesgar.

Balde (6) Relajado La actividad estuvo más por el otro costado con las acciones de Lamine y el barcelonés tuvo minutos plácidos y poco exigidos. Aun así, llegó hasta línea de fondo en varias ocasiones.

Frenkie de Jong (6) Sereno El partido se le puso de cara desde el principio el Barça y el neerlandés jugó con el viento a favor. En los minutos con defensa de tres, construyó desde abajo y ayudó a los centrales.

Pedri (7) Reforzado Además su habitual maestría para dirigir el juego, se arremangó en una acción defensiva primorosa para cortar el avance de Darder. Puso a prueba a Leo Román con un gran zurdazo.

Fermín (6) Activado Flick le prefirió en la mediapunta antes que a Dani Olmo y el onubense le puso las ganas habituales, aunque no pudo tener ninguna clara ocasión de gol y fue sustituido al descanso.

Lamine Yamal (9) Diabólico El Mallorca tiene a su Dimoni, pero las diabluras por la banda fueron obra de Lamine Yamal. Llevó a su marcador, Mojica, por el camino de la amargura y se sacó de la chistera un centro con bote para el gol de Raphinha. Por si fuera poco, provocó la expulsión de Morlanes y marcó un estratosférico gol para cerrar la cuenta.

Ferran Torres (8) Avispado La posición de 'killer' le sigue sentando bien al valenciano. Percibió que el colegiado no paró el juego cuando cayó Raillo y la colocó con un medido disparo al fondo de la red.

Raphinha (8) Desencadenado Arrancó la temporada como terminó la anterior, es decir, un idilio continuado con el gol. Buen desmarque y cabezazo para abrir el marcador y mucha actividad en la producción ofensiva. Tuvo el doblete en sus botas.

Dani Olmo (7) Desafortunado Ha arrancado peleado con el gol. No está teniendo suerte el egarense, pese a merecerlo ampliamente. Buenos minutos y grandes detalles ofensivos. Envió un balón al poste.

Rashford (5) Interrumpido Intervino a cuentagotas en el juego y el bajo ritmo del partido, ya decidido, no le favoreció. Se le escapó un balón cuando iba a rematar.

Gavi (6) Participativo Minutos de habitual lucha y brega, siempre puede decir que fue el asistente en el golazo de Lamine.

Jofre Torrents (6) Debutante Una fecha que no olvidará el de la Selva del Camp, el de su debut oficial con el primer equipo del Barça. Sin problemas defensivos y con mentalidad ofensiva.

Koundé (5) Renovado Suplente en detrimento de Eric, se tendrá que poner las pilas para recuperar el puesto y celebrar así su continuidad.