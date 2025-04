El 1x1 del Barça contra el Mallorca al descanso

El Barça empata sin goles al descanso del partido contra el Mallorca, pese a gozar de múltiples oportunidades. A los de Hansi Flick, con muchas novedades, solo le s ha faltado afinar.

Ansu Fati fue, sin duda, la gran atracción del once titular del Barça. El '10' del Barça no jugaba desde el 4 de enero contra el Barbastro y solo había sido de la partida contra el Sevilla. No fue la única 'revolución' de Hansi Flick, que ubicó a Eric Garcia en el lateral diestro y a Héctor Fort en el zurdo. Gavi 'cerró' como pivote y arriba, Ferran Torres recuperó la posición de '9'.

Un Barça inédito en defensa que propició unos primeros minutos de ida y vuelta. Pero poco a poco, el equipo se fue acoplando y empezó a carburar. Fue entronces cuando se topó ante Leo Román, que desbarató múltiples ocasiones.

6 Wojciech Szczesny, Portero Conectado Dos rápidas salidas para poner la manopla evitaron disgustos importantes. Ante una defensa inédita, el polaco se tuvo que multiplicar.

7 Eric Garcia, Defensa Inteligente Eric cuajó una primera mitad más que correcta en la posición de lateral diestro, que suma a la de central y a la de pivote. Su inteligencia táctica le permitió no complicarse la vida y sujetar a su marcador.

6 Ronald Araujo, Defensa Protagonista El uruguayo cortó un balón en defensa que llevaba mucho peligro. En ataque, fue protagonista en el balón parado, le reclamó una a Ferran y falló un gol cantado.

6 Íñigo Martínez, Defensa Jerarca El único titular fijo en defensa tuvo que multiplicarse, mandar y ordenar la línea. Se le vio lógicamente algo menos cómodo que en otras ocasiones.

6 Héctor Fort, Defensa Ofensivo Acertado en labores ofensivas y con buenas llegadas a pierna cambiada, incluso pudo marcar, pero se la quitaron bajo la línea. En tareas defensivas le comprometió, sobre todo en los primeros minutos, Antonio Sánchez, aunque se fue rehaciendo.

7 Pedri, Centrocampista Imprescindible El momento de forma y la necesidad de jugar con Pedri es cada vez más pronunciado. Dirigió con maestría la creación del juego y dejó detalles de auténtico crack.

5 Gavi, Centrocampista Todoterreno Se posicionó como pivote defensivo, pero estuvo en muchos sitios y abarcó mucho campo. Rompió el fuera de juego en una acción peligrosa del Mallorca y envió un balón al palo, rechazado por un defensa. Mantuvo duelos con Samu Costa, Copete y varios rivales más.

6 Dani Olmo, Centrocampista Peligroso La mediapunta es la posición en la que más daño puede hacer. Probó su potente disparo, pero se encontró con Leo Román tras recibir un gran pase de Lamine.

7 Lamine Yamal, Delantero Descansado Buscó el gol pero le faltó tener más acertado el punto de mira. Le dio un gran pase a Olmo y también se encontró ante un Leo Román que lo paró todo.

6 Ferran Torres, Delantero Rematador Jugar de '9' le permitió tener mucha presencia en la zona de remate. Se movió buscando el desmarque, pero no siempre le encontraron.