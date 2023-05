El 1x1 del Barça contra el Mallorca al descanso

Ansu Fati marcó en el primer minuto de juego y repitió en el 23' para mandar el Barça por 2-0 al descanso Solo existió el Barça ante un Mallorca que apenas pasó del centro del campo

El FC Barcelona vence con mucha comodidad al Mallorca en la despedida del Spotify Camp Nou y gracias a dos goles de Ansu Fati, que se está reivindicando. Los azulgranas han creado un sinfín de ocasiones por ninguna de los de Javier Aguirre.

Xavi Hernández presentó un once muy competitivo en el que destacó la presencia de Sergio Busquets y Jordi Alba en su último partido delante de la afición azulgrana. La gran novedad en el once, no obstante, fue la entrada de Ansu Fati después de prácticamente un mes y medio.

Y el de Guinea-Bisáu no pudo tener un mejor arranque. El Barça se adelantó en el primer minuto tras una jugada que se originó en Busquets, taconazo de Lewy y asistencia de Gavi para el remate a placer y con la derecha de Ansu.

El canterano repitió en el ecuador del primer tiempo en una acción de combinación de altos kilates. Lewandowski fue quien le dio la asistencia, en un partido del polaco, como es habitual, muy participativo.

El Mallorca no existió en ataque y todas las ocasiones las monopolizó el cuadro azulgrana, que perdió muy pronto a Alejandro Balde por una feísima entrada de Amath Ndiaye. El lateral se dañó el tobillo y se fue muy dolorido y preocupado.Estas son las valoraciones de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido contra el Mallorca:

6 Ter Stegen, portero Histórico Camino de igualar el récord de Liaño de 26 porterías a cero. El Mallorca ni apareció por su área. Necesita que todo siga igual un cuarto de hora más.

5 Alejandro Balde, defensa Cazado Inexplicable la entrada al tobillo que le propinó Amath Ndiaye y que le hizo salir del césped sin poder apoyar el pie y llorando. Se había ubicado de inicio en el lateral derecho.

6 Koundé, defensa Rebelado Más fiable en su posición natural que por el carril. Seguro y cómodo en el eje junto a Christensen.

6 Andreas Christensen, defensa Garantía Primera parte muy cómoda también para el danés, que siempre guardó bien su posición.

7 Jordi Alba, defensa Reconocido Sin tanta profundidad como en otras ocasiones, pero tocando bastante balón y generando mucho, además de un gran entendimiento con Ansu.

7 Sergio Busquets, centrocampista Leyenda El capitán contuvo el centro del campo y también buscó en una ocasión el disparo.

7 Frenkie de Jong, centrocampista Acaparador Todo el juego pasó por sus botas. Ofreció soluciones e impuso su ritmo.

6 Gavi, centrocampista Adelantado Empezó siendo muy protagonista y chutó a puerta, jugó bastante adelantado pero perdió algo de protagonismo con el paso de los minutos.

6 Dembélé, delantero Intermitente Alternó acciones de mérito, como un gran pase en largo a Ansu, con algunos errores de concentración.

8 Robert Lewandowski, delantero Exquisito De momento, sin gol, pero nunca faltan los detalles individuales en busca del beneficio del equipo como el taconazo en la acción que dio pie al 1-0. Asistió a Fati en el segundo con un preciso pase en corto.

9 Ansu Fati, delantero Depredador Para un futbolista que necesita confianza, nada que mejor que marcar a la primera que tuvo. Remate fácil, pero se tenía que estar ahí. Más elaborado el segundo, tras combinar primero con Frenkie y después, con Lewy. Rozó el tercero en un gran disparo y vuelo del meta visitante Greif.