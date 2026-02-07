El 1x1 del Barça - Mallorca al descanso

El Barça jugó una primera parte ante el Mallorca en el que los baleares plantearon muchos problemas al conjunto de Flick. Arrasate dibujó una red de seguridad alrededor de su área que, además, llegó acompañada de buenas intenciones en ataque, sobre todo de la mano de Jan Virgili, un incordio para Koundé.

Sin embargo, el Barça encontró el gol con un balón que cayó a los pies de Lewandowski en el área y el polaco, en tal situación, no falla. Marcó a placer tras tomárselo con calma, la calma de un delantero centro de los grandes. Con la ventaja mínima se llegó al descanso.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça en el primer tiempo:

5 Joan Garcia, Portero Expectante Aunque el Mallorca merodeó más de lo necesario su área, no tuvo que intervenir demasiado, solo en un disparo inocente de Jan Virgili. Poco más.

5 Jules Koundé, Defensa Sobado El arranque del francés fue preocupante, como si aún estuviera siesteando. Jan Virgili ganó todas y cada uno de los balones divividos ante la impasividad del francés, que generó más de un problema.

6 Pau Cubarsí, Defensa Retado Por Muriqi, que planteó uno de esos partidos perros. Solo perdió la marca en una ocasión y, en el resto, solventó sin demasiados problemas, aunque no pudo respirar ni un segundo.

6 Eric Garcia, Defensa Barrendero Hizo su trabajo y el que no hacía Koundé, al que tuvo que corregir en más de una ocasión. Con balón, impecable; sin él, también. Fue de los pocos que entendió lo que pedía el partido. El problema es que no llegaba a todo.

5 Alejandro Balde, Defensa Correcto Sin más. Arrancó intenso, pero el protagonismo se lo llevó normalmente Rashford por su banda. Eso sí, en defensa no sufrió demasiado, todo lo contrario que Koundé.

6 Marc Casadó, Centrocampista Práctico Mantuvo el tono siempre viendo cómo el equipo a su alrededor no lo encontraba. Con el balón no se complicó nunca, dando continuidad al juego, y en defensa evitó varios sustos por el centro.

6 Dani Olmo, Centrocampista Convergente Prácticamente todos los intentos de jugadas ofensivas pasaban por sus botas. No paró de intentarlo: en corto, en largo, a media distancia, probando el disparo, habilitando a sus compañeros... Nada hasta que un rebote dejó a Lewandowski en posición franca. Asistencia.

6 Fermín López, Centrocampista Picapedrero Es lo que pedía el partido: insistir, insistir e insistir. Poco más pudo hacer sin espacios en mitad de un bosque de piernas. Solo se le vio cómodo en algún amague de contragolpe.

5 Lamine Yamal, Delantero Aislado La nota es baja porque no intervino prácticamente nada, mucho menos de lo que es habitual, en parte porque Arrasate dibujó una jaula a su alrededor. Le costó muchísimo recibir el balón; hacerlo en buenas condiciones ya era misión imposible. En ocasiones se perdió en guerras personales.

6 Robert Lewandowski, Delantero Gélido Los centrales del Mallorca no le dejaron ni respirar. De hecho, ni siquiera podía bajar a recibir, pero necesita un instante y un milímetro cuadrado para marcar: recibió en el área, esperó a que la defensa se echara al césped y definió fácil. Eso es un '9'.