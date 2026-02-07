El 1x1 del Barça - Mallorca

El Barça ganó, goleó y sigue líder, ahora con cuatro puntos más que el Real Madrid, al Mallorca en un partido que se fue trabajando poco a poco hasta mostrar una superioridad aplastante. Fue un gran día, con goles de Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal.

Los blaugrana jugaron un primer tiempo ante el Mallorca en el que los baleares plantearon muchos problemas al conjunto de Flick. Arrasate dibujó una red de seguridad alrededor de su área que, además, llegó acompañada de buenas intenciones en ataque, sobre todo de la mano de Jan Virgili, un incordio para Koundé.

Sin embargo, el Barça encontró el gol con un balón que cayó a los pies de Lewandowski en el área y el polaco, en tal situación, no falla. Marcó a placer tras tomárselo con calma, la calma de un delantero centro de los grandes. Con la ventaja mínima se llegó al descanso.

Tras el mismo, todo cambió porque el Barça salió con otro tono en el descanso e hizo bueno el gol inicial de Lewandowski para cabar goleando. Los blaugrana le pusieron otro ritmo y el Mallorca nada pudo hacer.

Estas son las notas de los futbolistas del Barça:

7 Joan Garcia, Portero Feliz Aunque el Mallorca merodeó más de lo necesario su área, no tuvo que intervenir demasiado, solo en un disparo inocente de Jan Virgili. Poco más. En la segunda mitad se atrevió a jugársela en el área pequeña con mucha clase y evitó el gol del Mallorca a diez del final. Sonrisa de quien vuelvea dejar la portería a cero.

6 Jules Koundé, Defensa Sobado El arranque del francés fue preocupante, como si aún estuviera siesteando. Jan Virgili ganó todas y cada uno de los balones divividos ante la impasividad del francés, que generó más de un problema. Mejoró con el paso de los minutos, sobre todo en el segundo tiempo, cuando volvió a ser él.

7 Pau Cubarsí, Defensa Gigante Fue más fuerte, más alto y más poderoso que Muriqi, que planteó uno de esos partidos perros. Solo perdió la marca en una ocasión y, en el resto, solventó sin problemas. Quienes le quieren ya jubilado, que se miren en el espejo.

7 Eric Garcia, Defensa Barrendero Hizo su trabajo y el que no hacía Koundé en el primer tiempo. Tuvo que corregir al francés en más de una ocasión. Con balón, impecable; sin él, también. Fue de los pocos que entendió lo que pedía el partido siempre. No falla nunca.

6 Alejandro Balde, Defensa Correcto Sin más. Arrancó intenso, pero el protagonismo se lo llevó normalmente Rashford por su banda. Eso sí, en defensa no sufrió demasiado, todo lo contrario que Koundé en el primer tiempo.

7 Marc Casadó, Centrocampista Orgullo Mantuvo el tono siempre viendo cómo el equipo a su alrededor no lo encontraba. Con el balón no se complicó nunca, dando continuidad al juego, y en defensa evitó varios sustos por el centro. Es inteligente y se nota sobre el césped. Estuvo a punto de marcar un golazo. Lástima.

6 Dani Olmo, Centrocampista Convergente Prácticamente todos los intentos de jugadas ofensivas pasaban por sus botas. No paró de intentarlo: en corto, en largo, a media distancia, probando el disparo, habilitando a sus compañeros... Nada hasta que un rebote dejó a Lewandowski en posición franca. También cedió a Lamine en el segundo. ¿Doble asistencia?

6 Fermín López, Centrocampista Picapedrero Es lo que pedía el partido: insistir, insistir e insistir. Poco más pudo hacer sin espacios en mitad de un bosque de piernas. Solo se le vio cómodo en algún amague de contragolpe hasta que en la segunda el equipo despertó y ahí empezó a disfrutar su renovación.

7 Lamine Yamal, Delantero Puntual Antes del descanso no intervino prácticamente nada, en parte porque Arrasate dibujó una jaula a su alrededor. Le costó muchísimo recibir en buenas condiciones, pero lleva el '10' y eso pesa: golazo desde la frontal y quinto partido consecutivo marcando. Tras el descanso fue un vendaval imparable. Le hicieron penalti, pero no juega en el Real Madrid.

7 Robert Lewandowski, Delantero Gélido Los centrales del Mallorca no le dejaron ni respirar. De hecho, ni siquiera podía bajar a recibir, pero necesita un instante y un milímetro cuadrado para marcar: recibió en el área, esperó a que la defensa se echara al césped y definió fácil. Eso es un '9'.

6 Marcus Rashford, Delantero Buscado El Mallorca supo cortar las vías a Lamine y al inglés se le acumuló el trabajo. Mostró intensidad y buenas intenciones, pero, como Flick, hay que pedirle más. Estuvo a punto de marcar un golazo de falta directa.

7 Marc Bernal, Centrocampista Enérgico Salió muy enchufado desde el banquillo, que es lo que pedía el partido para mantener el ritmo impuesto en el segundo tiempo. De hecho, marcó un golazo a la contra. ¡Enorme!

6 Ferran Torres, Delantero Pesado No deja nunca de molestar a la defensa, de desmarcarse, de intentar asociarse... Es un corcón.

5 Joao Cancelo, Defensa Refresco Entró por Lewandowski para dar descanso al polaco. Llega la Copa.

5 Tommy Marqués, Centrocampista Debutante Tras su suplencia número catorce, llegó la hora de estrenarse. Flick premió su paciencia cuando el marcador ya reflejaba un 3-0.