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WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

El 1x1 del Barça contra el Lyon en la final de la Women's Champions League

Histórica victoria de las jugadoras de Pere Romeu: exhibición coral con dobletes de Pajor y Salma Paralluelo

¡Salma Paralluelo puso el broche de oro con un golazo que senteció la final!

¡Salma Paralluelo puso el broche de oro con un golazo que senteció la final!

¡Salma Paralluelo puso el broche de oro con un golazo que senteció la final! / @esport3

Denís Iglesias

Denís Iglesias

Y la cuarta llegó. El Barça femení conquistó la Champions frente al Lyon con dobletes de Pajor y Salma. La redención de una jugadora única. Una final con dos actos completamente diferenciados, donde el Lyon de Giráldez buscó ahogar la salida de balón azulgrana. Pero las de Pere Romeu lograron abrir el cerrojo para deshacer el muro táctico con transiciones efectivas y el poder de la insistencia.

Pereu Romeu afrontó la final con tres cambios con respecto al que conquistó la Copa de la Reina. Irene Paredes fue titular en el eje de la zaga. En la medular entró Clara Serrajordi. En la zona ofensiva reapareció Graham, quien fue la primera futbolista sustituida. En su lugar entró Claudia Pina. La presencia de Aitana Bonmatí de inicio era una incógnita a resolver. La Balón de Oro salió en una segunda parte donde el Barça devoró al Lyon. El triunfo de la agitación y el saber sufrir.

Cata Coll, Portero10

Cata Coll, Portero

Imperial

El sostén del Barça en la primera mitad. Muy segura en los balones laterales y decisiva en el gol anulado al Lyon. Incluso en las jugadas que terminaron en fuera de juego estuvo conectada. Seguridad absoluta en una final de máxima tensión. Desmontó un mano a mano de Chawinga cuando buscaba darle suspense a la final. Le quitó cualquier atisbo de esperanza a un rival que se borró en sus manos.

Ona Batlle, Defensa9

Ona Batlle, Defensa

Competitiva

Muy exigida atrás con las transiciones del Lyon. Compitió bien físicamente y trató de darle profundidad al Barça cuando el equipo conseguía asentarse. Giráldez planteó el partido con Brand atacando sus espaldas. Acabó imponiendo su físico y carácter.

Irene Paredes, Defensa9

Irene Paredes, Defensa

Jerárquica

Seria en los duelos, buscando interpretar cuándo anticipar y temporizar ante un Lyon muy vertical que ahogó la salida de balón del Barça.Transmitió sensación de control en cada balón lateral. Una jugadora con su jerarquía da un plus en partidos de altísima competencia.

Mapi León, Defensa9

Mapi León, Defensa

Mentora

Muy exigida en el inicio de las jugadas. Con todo, encontró pases interiores para deshacer el cerrojo del Lyon. Transmitió sensación de control en cada balón lateral. Una exhibición con balón. Cada vez que el Barça necesitó respirar apareció ella para romper la presión francesa.

Esmee Brugts, Defensa9

Esmee Brugts, Defensa

Equilibrada

Aplicada tácticamente. No pudo soltarse en ataque tanto como hubiera querido, porque el partido exigía mucho control defensivo frente a un Lyon que se desplegó por las alas. Inteligente tácticamente. Supo cuándo contenerse y cuándo acompañar.

Patri Guijarro, Centrocampista9

Patri Guijarro, Centrocampista

Todoterreno

Fue creciendo con el partido, hasta que lo hizo suyo. Puso el mundo a sus pies con una conducción magnífica en el gol del Barça. Fue el centro de rotación azulgrana. Capaz de cambiar el sentido del partido incluso en la primera parte, cuando se incrustó entre centrales para buscar oxígeno.

Clara Serrajordi, Centrocampista9

Clara Serrajordi, Centrocampista

Madura

Partido de muchísimo mérito en una final de este nivel. Mucho recorrido, ayudas constantes y personalidad para jugar por dentro cuando el partido quemaba. Fue creciendo con los minutos y terminó sosteniendo bien el ritmo físico del centro del campo.

Alexia Putellas, Centrocampista9

Alexia Putellas, Centrocampista

Capitana

Sigue teniendo un pie privilegiado que genera ventajas. Encontró a Pajor en una de las ocasiones más claras de la primera parte. Sostén en los momentos más aplicados, con un sentido práctico del riesgo y una voluntado pro ayudar en todos los frentes.

Caroline Graham Hansen, Delantero9

Caroline Graham Hansen, Delantero

Local

Un final en casa, a pesar de las dificultades, siempre es especial. Cerró la primera parte con la ocasión más clara del Barça. Cuanto más entró en juego, más fue el Barça un equipo reconocible. Sus disparos cruzados fueron el prólogo del tanto blaugrana.

Salma Paralluelo, Delantero10

Salma Paralluelo, Delantero

Dinamita

El gran problema del Lyon durante toda la segunda mitad. Cada vez que encontró espacio para correr generó sensación de peligro. Su potencia física rompió el partido y obligó continuamente a las centrales francesas a retroceder. Aunque no necesitase marcar, fue decisiva para explicar el desarrollo de la final, con una asistencia. Incluso en un duro primer acto sacó la cabeza en la niebla. Su auténtico misil refutó un partido histórico.

Ewa Pajor, Delantero10

Ewa Pajor, Delantero

Redimida

Mucho desgaste y pelea constante con Renard. Le costó recibir limpia, pero ayudó muchísimo a fijar centrales y activar segundas jugadas. Hasta que por fin encontró la recompensa de un gol ganador. El fin a la maldición de cinco finales perdidas.

Claudia Pina, Delantero9

Claudia Pina, Delantero

Revulsiva

Se movió constantemente entre líneas para ofrecer apoyos y ayudar a que el Barça pudiera salir de la presión del Lyon. Siempre solidaria, interpretó muy bien cuándo acelerar y cuándo pausar las jugadas. Fue el cambio que cambió el sentido del partido.

Aitana Bonmatí, Centrocampista9

Aitana Bonmatí, Centrocampista

Líder

Su entrada elevó todavía más el control del Barça. Encontró espacios entre líneas con muchísima naturalidad y ayudó a que el equipo terminase gobernando el ritmo del partido. Entró para mandar y el Barça consiguió salir de su campo para morder al Lyon.

Aïcha Camara, Defensa9

Aïcha Camara, Defensa

Futuro

Entró en los minutos finales para gestionar la ventaja en un contexto de máxima tensión. Símbolo también de la profundidad y renovación del Barça femenino.

Kika Nazareth, Delantero9

Kika Nazareth, Delantero

Eléctrica

Entró con muchísima movilidad y ayudó a mantener vivo el ritmo ofensivo del Barça cuando el Lyon ya estaba muy desgastado. Buenas conducciones y personalidad para pedir balón en un contexto grande.

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