El 1x1 del Barça contra el Levante

El Barça sumó el 'Pleno al 15' tras doblegar 2-4 al Levante en un partido donde fue superior en la primera mitad, se le complicó en la segunda con la reacción del Levante y lo 'mató' Adeyemi con un golazo.

Cinco cambios de Hansi Flick en el once titular del Barça con respecto al último partido de Champions League ante el Feyenoord (5-1). Eric Garcia por Kounde, Gerard Martín por Christensen, Xavi Espart por Cancelo, Fermín por Dani Olmo y Gordon por Adeyemi.

Xavi Espart adelantó a los de Hansi Flick a los 4 minutos con un derechazo desde la frontal. Y antes del 20', Lamine Yamal puso el segundo. El Barça controló bien hasta el descanso a un Levante que se estiró, pero llegó poco.

El de Rocafonda arrancó la segunda mitad con gol. Provocó el penalti de Mandi y lo transformó con maestría ante Ryan. Después, se relajó el equipo y el Levante recortó distancias. Adeyemi cerró la cuenta sin dar pie a la sorpresa.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona en el partido ante el Levante:

6 Joan Garcia, Portero Sorprendido Se estiró por primera vez con agilidad al cuarto de hora. Como siempre, estuvo metido en el partido para evitar sorpresas. Tras llevarse dos sustos, primero en un saque rápido que impactó en Rodri y después, en una media salida que sacó Christensen bajo palos, no pudo hacer nada en el gol del Levante.

7 Eric Garcia, Defensa Enmascarado Estrenó máscara en su regreso al lateral derecho. No ha necesitado adaptarse tras la experiencia de la pasada campaña. Con Lamine por delante, el de Martorell estuvo más pendiente de la contención y la contribución en la creación del juego.

7 Pau Cubarsí, Defensa Fiable En su línea de fiabilidad y respondiendo a los elogios de Flick con seriedad y un muy buen momento físico. Optó por no complicarse la vida, dio pases de seguridad y se consolidó como el líder de la defensa barcelonista.

5 Gerard Martín, Defensa Apurado Seguro en líneas generales y con el debe de alguna imprecisión. Se compenetró bien con Cubarsí ante los rápidos delanteros 'granota', que exigieron a los centrales. Se las tuvo con Víctor García, de quien recibió un golpe. Pero la amarilla la vio Gerard antes del descanso, que ya no entró en la segunda mitad, sustituido por Christensen.

7 Xavi Espart, Defensa Goleador Es ya lo que le faltaba en su meteórica ascensión. El de Vilassar parte desde el lateral, pero busca siempre posiciones centradas y en una de esas, abrió el marcador con un derechazo raso desde la frontal que entró botando. Su único lunar le costó un gol al Barça, en una mala entrega a Christensen. Pero no debe desmerecer su notable partido.

8 Rodrigo Hernández, Centrocampista Imponente Su sola presencia sobre el césped ya infunde respeto. Parece que juegue a cámara lenta, pero no es así. Todo lo hace con criterio, sabe perfectamente en cada momento lo que necesita el equipo y se equivoca muy poco. En el Ciutat de València, solo una vez. Es imprescindible.

6 Pedri, Centrocampista Liberado Tener a Rodri a su lado le permite mirar más la portería rival y practicar el último pase. Aun así, Pedri volvió a zafarse en defensa, aunque se equivocó en una acción en área barcelonista que pudo costar un gol. Pidió perdón el de Tegueste.

6 Fermín López, Centrocampista Eléctrico Inició la acción del segundo gol del Barça con un pase en profundidad a Raphinha de muchos kilates. Aportó frescura ante una defensa cerrada con su movilidad y la capacidad de desmarcarse entre líneas.

8 Lamine Yamal, Delantero Áureo Se le está poniendo cara de Balón de Oro. Cada vez más. Para los que decían que no tenía gol, doblete para liderar el 'pichichi'. Primero, con un chut potente y después, en un impecable lanzamiento desde los 11 metros. Otro partido para convencer a los indecisos.

8 Raphinha, Delantero Asistente Asistió a Xavi Espart en el primero y a Lamine Yamal en el segundo tras un estratosférico control del balón. Un '9' que también sirve goles y que se lo deja todo por el equipo. Una maravilla.

5 Gordon, Delantero Apagado En un partido de brillo de los atacantes, Anthony Gordon echó en falta encontrar más espacios, pues el Levante no los dejó pese a ir por detrás en el marcador. Le faltó chispa al ingles, que eso sí, estuvo muy solidario y se ateevió con una espectacular 'elástica' que no le acabó de salir.

6 Andreas Christensen, Defensa Solvente El danés entró en el arranque de la segunda mitad y salvó un gol bajo palos. Ha arrancado la temporada a buen ritmo y aporta mucha seguridad. No pudo reaccionar al pase de Xavi Espart, estuvo algo lento en esa acción.

5 Marc Bernal, Centrocampista Interior Volvió a coincidir con Rodri más de veinte minutos sobre el césped. Se ubicó en el interior y le faltó contundencia en el segundo gol del Levante.

6 Dani Olmo, Centrocampista Avanzado Hansi Flick le hizo jugar de falso '9'. Tuvo pocas opciones el Terrassa. Necesita un gol.

8 Adeyemi, Delantero Matador Intentó un gol imposible. Si le sale, habría sido un golazo. Luego, sí lo marcó tras una gran jugada personal y una brutal conducción.