El 1x1 del Barça contra el Levante al descanso

Cinco cambios de Hansi Flick en el once titular del Barça con respecto al último partido de Champions League ante el Feyenoord (5-1). Eric Garcia por Kounde, Gerard Martín por Christensen, Xavi Espart por Cancelo, Fermín por Dani Olmo y Gordon por Adeyemi.

Xavi Espart adelantó a los de Hansi Flick a los 4 minutos con un derechazo desde la frontal. Y antes del 20', Lamine Yamal puso el segundo. El Barça controló bien hasta el descanso a un Levante que se estiró, pero llegó poco.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido ante el Levante:

7 Joan Garcia, Portero Concentrado Se estiró por primera vez con agilidad al cuarto de hora. No tuvo más trabajo. Como siempre, estuvo metido en el partido para evitar sorpresas.

7 Eric Garcia, Defensa Enmascarado Estrenó máscara en su regreso al lateral derecho. No ha necesitado adaptarse tras la experiencia de la pasada campaña. Con Lamine por delante, el de Martorell estuvo más pendiente de la contención y la contribución en la creación del juego.

7 Pau Cubarsí, Defensa Fiable En su línea de fiabilidad y respondiendo a los elogios de Flick con seriedad y un muy buen momento físico. Optó por no complicarse la vida.

6 Gerard Martín, Defensa Apurado Seguro en líneas generales y con el debe de alguna imprecisión. Se compenetró bien con Cubarsí ante los rápidos delanteros 'granota', que exigieron a los centrales. Se las tuvo con Víctor García, de quien recibió un golpe. Pero la amarilla la vio Gerard antes del descanso.

8 Xavi Espart, Defensa Iluminado Es ya lo que le faltaba en su meteórica ascensión. El de Vilassar parte desde el lateral, pero busca siempre posiciones centradas y en una de esas, abrió el marcador con un derechazo raso desde la frontal que entró botando. Colaborador en defensa.

8 Rodrigo Hernández, Centrocampista Imponente Su sola presencia ya infunde respeto. Parece que juegue a cámara lenta, pero no es así. Todo lo hace con criterio, sabe perfectamente en cada momento lo que necesita el equipo. Es imprescindible.

7 Pedri, Centrocampista Liberado Tenera Rodri a su lado le permite mirar más la portería rival y practicar el último pase. Aun así, Pedri volvió a zafarse en defensa, aunque se equivocó en una acción en área barcelonista que pudo costar un gol. Pidió perdón el de Tegueste.

7 Fermín López, Centrocampista Eléctrico Inició la acción del segundo con un pase en profundidad a Raphinha de muchos kilates. Aportó frescura ante una defensa cerrada con su movilidad y la capacidad de desmarcarse entre líneas.

8 Lamine Yamal, Delantero Áureo Se le está poniendo cara de Balón de Oro. Cada vez más. Para los que decían que no tenía gol, firmó el quinto en Liga y el sexto de la temporada. Otro partido para convencer a los indecisos.

8 Raphinha, Delantero Asistente Asistió a Xavi Espart en el primero y a Lamine Yamal en el segundo tras un estratosférico control del balón. Un '9' que también sirve goles y que se lo deja todo por el equipo. Una maravilla.