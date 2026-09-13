Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid Rayo VallecanoEspaña Estados UnidosHorario carrera F1Vuelta a España hoyClasificación Vuelta a EspañaEtapa 21 Vuelta a EspañaHorario Carrera MotoGPMarc MárquezLaportaAlcarazFernando AlonsoVecinos MadringAraujoEmbarazo RolfoBernabéuArda GulerPerico InduráinGerard PiquéGemma MengualGonzalo BernardosLuis de la FuenteAlberto Lledó AlcarazMaldiniMatías PratsMadre Rafa NadalEster ExpósitoOutdoor
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça contra el Levante al descanso

Las notas a los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido de la Jornada 5 de LaLiga contra el Levante UD en el Ciutat de València

El 1x1 del FC Barcelona frente al Levante al descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al Levante al descanso

SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
German Bona

German Bona

Cinco cambios de Hansi Flick en el once titular del Barça con respecto al último partido de Champions League ante el Feyenoord (5-1). Eric Garcia por Kounde, Gerard Martín por Christensen, Xavi Espart por Cancelo, Fermín por Dani Olmo y Gordon por Adeyemi.

Xavi Espart adelantó a los de Hansi Flick a los 4 minutos con un derechazo desde la frontal. Y antes del 20', Lamine Yamal puso el segundo. El Barça controló bien hasta el descanso a un Levante que se estiró, pero llegó poco.

Noticias relacionadas y más

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido ante el Levante:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Concentrado

Se estiró por primera vez con agilidad al cuarto de hora. No tuvo más trabajo. Como siempre, estuvo metido en el partido para evitar sorpresas.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Enmascarado

Estrenó máscara en su regreso al lateral derecho. No ha necesitado adaptarse tras la experiencia de la pasada campaña. Con Lamine por delante, el de Martorell estuvo más pendiente de la contención y la contribución en la creación del juego.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Fiable

En su línea de fiabilidad y respondiendo a los elogios de Flick con seriedad y un muy buen momento físico. Optó por no complicarse la vida.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Apurado

Seguro en líneas generales y con el debe de alguna imprecisión. Se compenetró bien con Cubarsí ante los rápidos delanteros 'granota', que exigieron a los centrales. Se las tuvo con Víctor García, de quien recibió un golpe. Pero la amarilla la vio Gerard antes del descanso.

Xavi Espart, Defensa8

Xavi Espart, Defensa

Iluminado

Es ya lo que le faltaba en su meteórica ascensión. El de Vilassar parte desde el lateral, pero busca siempre posiciones centradas y en una de esas, abrió el marcador con un derechazo raso desde la frontal que entró botando. Colaborador en defensa.

Rodrigo Hernández, Centrocampista8

Rodrigo Hernández, Centrocampista

Imponente

Su sola presencia ya infunde respeto. Parece que juegue a cámara lenta, pero no es así. Todo lo hace con criterio, sabe perfectamente en cada momento lo que necesita el equipo. Es imprescindible.

Pedri, Centrocampista7

Pedri, Centrocampista

Liberado

Tenera Rodri a su lado le permite mirar más la portería rival y practicar el último pase. Aun así, Pedri volvió a zafarse en defensa, aunque se equivocó en una acción en área barcelonista que pudo costar un gol. Pidió perdón el de Tegueste.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Eléctrico

Inició la acción del segundo con un pase en profundidad a Raphinha de muchos kilates. Aportó frescura ante una defensa cerrada con su movilidad y la capacidad de desmarcarse entre líneas.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Áureo

Se le está poniendo cara de Balón de Oro. Cada vez más. Para los que decían que no tenía gol, firmó el quinto en Liga y el sexto de la temporada. Otro partido para convencer a los indecisos.

Raphinha, Delantero8

Raphinha, Delantero

Asistente

Asistió a Xavi Espart en el primero y a Lamine Yamal en el segundo tras un estratosférico control del balón. Un '9' que también sirve goles y que se lo deja todo por el equipo. Una maravilla.

Gordon, Delantero5

Gordon, Delantero

Apagado

En un partido de brillo de los atacantes, Anthony Gordon echó en falta encontrar más espacios, pues el Levante no los dejó pese a ir por detrás en el marcador. Le faltó chispa al ingles, que eso sí, estuvo muy solidario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL