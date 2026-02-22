El 1x1 del Barça ante el Levante al descanso

Estas son las notas de los jugadores del Barça al descanso (2-0) ante el Levante:

7 Joan Garcia, Portero Diferencial Providencial en todas las llegadas peligrosas del Levante. Sobre todo en un remate franco de Víctor Garcia, donde se hizo gigante.

6 Jules Koundé, Defensa Ofensivo En un Barça volcado en la banda de Cancelo, también encontró sus momentos ofensivos. Desaprovechó una gran oportunidad con un gran centro del portugués y se le vio concentrado.

6 Eric Garcia, Defensa Asistente Dio la asistencia de gol a Marc Bernal con un gran centro haciendo de lateral izquierdo puntualmente. Sufrió más en defensa, formando pareja con Gerard Martín, sobre todo a su espalda.

5 Gerard Martín, Defensa Irregular De nuevo como central, no terminó de ajustar algunas situaciones de fuera de juego en una defensa que volvió transmitir una sensación de fragilidad. Vio una amarilla.

8 Joao Cancelo, Defensa Creativo La mejor arma ofensiva del Barça en los primeros 45 minutos. Una amenaza constante en la banda izquierda: precisión de pase, soluciones en el uno contra uno, un balón al palo y una asistencia de gol a De Jong. Demostrando que sigue siendo uno de los laterales más creativos del mundo en 2026.

7 Marc Bernal, Centrocampista Llegador Con su titularidad, el Barça recuperó el doble pivote. Acompañó a De Jong pero con más libertad para llegar al área. Así llegó su segundo gol esta temporada, con un remate que recordó que Bernal fue durante años un mediocampista ofensivo en las inferiores.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Goleador Le faltó algo de agresividad en algunas acciones defensivas, como en la mejor oportunidad de Víctor Garca, donde se lanzó tarde al suelo. Con balón trató de dar orden al equipo formando pareja con Bernal y marcó el segundo gol del equipo llegando desde la segunda línea.

5 Dani Olmo, Centrocampista Destemplado A pesar de jugar en su mejor posición -de mediapunta- no terminó de encontrar su ritmo y estuvo algo desconectado del juego en los primeros 45 minutos.

6 Lamine Yamal, Delantero Imaginativo Sin ser su mejor versión, fue una amenaza constante cada vez que trató de encarar a su rival. Le salió en varias ocasiones, pero le faltó contudencia en los últimos metros.

7 Raphinha, Delantero Líder Siempre activado, estuvo en todas partes: en ataque se ofreció siempre y en defensa se empleó a fondó para ayudar a Cancelo.