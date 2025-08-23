Suscripción

El 1x1 del Barça ante el Levante al descanso

Hansi Flick ha decidido dar otro aire al equipo actuando con cuatro delanteros natos como son Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford

El FC Barcelona ha disputado el primer tiempo en el Ciutat de València con un conjunto de plena vocación ofensiva. Hansi Flick se la ha jugado y el resultado, por el momento, es negativo. Tampoco ha ganado más profundidad que en otras ocasiones.

Rashford mostró buenas maneras por la banda izquierda, adquiriendo automatismos junto a Balde, mientras Raphinha debe acostumbrarse a jugar un tanto más centrado. El mejor, sin duda, fue Marc Casadó, quien demostró que es imprescindible para dar equilibrio.

El equipo encerró por completo al Levante en su campo, arriesgando en el fuera de juego, lo que provocó que llegaran ocasiones. A Morales le anularon un tanto por fuera de juego y Joan Garcia no pudo hacer nada con la gran jugada de Iván Romero. Los centrales, Araujo y Cubarsí, no estuvieron atinados.

El castigo fue excesivo por unas manos involuntarias de Balde en la última acción del primer tiempo.

Joan Garcia, Portero5

Joan Garcia, Portero

Avanzado

Estuvo muy atento en los balones en largo del Levante para salir fuera del área. En el gol de Morales no pudo hacer nada ante la gran maniobra de Iván Romero. El 'Comandante' lo superó desde el punto de penalti.

Eric Garcia, Defensa5

Eric Garcia, Defensa

Interior

Repitió como titular en la banda derecho, pero en realidad juega de interior y deja el carril para Lamine Yamal. Cumplió con su trabajo de dar fluidez al juego desde atrás.

Ronald Araujo, Defensa4

Ronald Araujo, Defensa

Superado

Aunque corrige en muchas ocasiones, por su flanco no estuvo a tiempo de cortar el pase del gol del Levante. Sus buenas acciones con velocidad deben compensarse con un mejorable juego táctico.

Pau Cubarsí, Defensa4

Pau Cubarsí, Defensa

Fintado

Estuvo desconocido y salió en la fotografía del tanto levantinista con una finta espectacular de Iván Romero. Se echaron de menos sus pases en vertical y, como le ocurrió a la Araujo, la coloción en el fuera de juego pudo ser mejorable.

Alejandro Balde, Defensa6

Alejandro Balde, Defensa

Incisivo

En ataque fue uno de los argumentos más importantes del equipo. Aún debe entenderse mejor con Rashford, pero fue muy profundo y de lo mejor del Barça frente a un rival que fue un auténtico muro. Fue amonestado por protestar y fue castigado por un penalti injusto por unas manos pegadas al cuerpo.

Marc Casadó, Centrocampista7

Marc Casadó, Centrocampista

Intachable

Estaba en el foco por su titularidad cuando se habla más de su salida y realizó, como es habitual, un trabajo impecable en el puesto de pivote. Impidió un gol de Morales en una arrancada levantinista.

Pedri, Centrocampista5

Pedri, Centrocampista

Atrapado

Debió asumir prácticamente todo el juego de la construcción barcelonista y le costó encontrar huecos. Llevó el peso de las acciones ofensivas barcelonistas, aunque resultaba muy complicado encontrar grietas.

Raphinha, Delantero5

Raphinha, Delantero

Desubicado

Le costó actuar prácticamente como un segundo delantero centro, si bien no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud y ganas de adaptarse a la nueva posición. Cabeceó lamiendo el palo en el tramo final.

Lamine Yamal, Delantero5

Lamine Yamal, Delantero

Apagado

El '10' era el jugador encargado de romper por la banda derecha y no paró de intentarlo, pese a no tener su día. Le costó desbordar en el mano a mano y sus disparos solo encontraron rivales y rebotres.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Peleón

Cada vez recuerda un delantero centro más de la vieja escuela. Trabajador, buscando el remate y cualquier balón suelto en el área. Lanzó al larguero en su mejor ocasión.

Marcus Rashford, Delantero6

Marcus Rashford, Delantero

Esperanzador

Dejó destalles de lo que tiene que ser el inglés. Velocidad por la izquierda, buena planta y capacidad de romper. El handicap estuvo en su falta de finura en la finalización.

