El 1x1 del Barça ante el Levante

Estas son las notas de los jugadores del Barça ante el Levante (3-0):

7 Joan Garcia, Portero Diferencial Providencial en todas las llegadas peligrosas del Levante. Sobre todo en un remate franco de Víctor Garcia, donde se hizo gigante. En la segunda mitad, con el partido en modo rutinario, pasó desapercibido.

7 Jules Koundé, Defensa Ordenado En un Barça volcado en la banda de Cancelo, también encontró sus momentos ofensivos. Desaprovechó una gran oportunidad -con un gran centro del portugués- pero mantuvo la concentración en las dos áreas.

7 Eric Garcia, Defensa Asistente Dio la asistencia de gol a Marc Bernal con un gran centro haciendo de lateral izquierdo puntualmente. Sufrió más en la primera mitad, pero creció en la segunda. En su línea fiable de la temporada.

6 Gerard Martín, Defensa Irregular De nuevo como central, no terminó de ajustar algunas situaciones de fuera de juego en los primeros 45 minutos. Vio una amarilla pero mejoró con el paso de los minutos.

8 Joao Cancelo, Defensa Creativo La mejor arma ofensiva del Barça ante el Levante. Una amenaza constante en la banda izquierda: precisión de pase, soluciones en el uno contra uno, un balón al palo y una asistencia de gol a De Jong. Demostrando que, más allá de sus lagunas defensivas, sigue siendo uno de los laterales más creativos del mundo en 2026.

7 Marc Bernal, Centrocampista Llegador Con su titularidad, el Barça recuperó el doble pivote. Acompañó a De Jong, pero con más libertad para pisar el área. Así llegó su segundo gol esta temporada, con un remate que nos recordó que Bernal fue durante años un mediocampista ofensivo en La Masia.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Goleador Le faltó algo de agresividad en algunas acciones defensivas, como en la mejor oportunidad de Víctor Garca, pero se fue entonando. Marcó el segundo gol del equipo llegando desde la segunda línea y tuvo más presencia en el segundo tiempo.

6 Dani Olmo, Centrocampista Destemplado A pesar de jugar en su mejor posición (de mediapunta), no terminó de encontrar su ritmo y estuvo algo desconectado. Buscó el gol, pero al Barça le volvió a faltar juego interior y se expresó sobre todo por fuera.

6 Lamine Yamal, Delantero Imaginativo Sin ser su mejor versión, fue una amenaza constante cada vez que trató de encarar a su rival. Le salió en varias ocasiones, pero le faltó contundencia en los últimos metros. Más irregular que de costumbre.

7 Raphinha, Delantero Líder Siempre activado, estuvo en todas partes: en ataque se ofreció siempre y en defensa se empleó a fondó para ayudar a Cancelo. Rozó el gol en varias ocasiones.

6 Robert Lewandowski, Delantero Incompleto Estvo merodeando el gol, pero no logró concretar sus llegadas. En la oportunidad más clara remató un balón pero le dio demasiado bote y salió fuera. Fue sustituido por Ferran a mediados de la segunda mitad.

6 Pedri, Centrocampista Temporizador Salió en la recta final sin apenas incidencias. Unos minutos que le servirán para ir cogiendo ritmo.

8 Fermín López, Centrocampista Espectacular Impacto fulgurante: entró y marcó un golazo con un disparo desde fuera del área y a punto estuvo de hacet el segundo pero se encontró con una doble parada espectacular de Ryan.

6 Ferran Torres, Delantero Luchador Voluntarioso pero sin acierto en la recta final del encuentro.

SC Roony Bardghji, Delantero Testimonial Salió en los últimos minutos del encuentro sin poder apenas participar.