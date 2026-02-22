El 1x1 del Barça ante el Levante

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
Estas son las notas de los jugadores del Barça ante el Levante (3-0):

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Diferencial

Providencial en todas las llegadas peligrosas del Levante. Sobre todo en un remate franco de Víctor Garcia, donde se hizo gigante. En la segunda mitad, con el partido en modo rutinario, pasó desapercibido.

Jules Koundé, Defensa7

Jules Koundé, Defensa

Ordenado

En un Barça volcado en la banda de Cancelo, también encontró sus momentos ofensivos. Desaprovechó una gran oportunidad -con un gran centro del portugués- pero mantuvo la concentración en las dos áreas.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Asistente

Dio la asistencia de gol a Marc Bernal con un gran centro haciendo de lateral izquierdo puntualmente. Sufrió más en la primera mitad, pero creció en la segunda. En su línea fiable de la temporada.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Irregular

De nuevo como central, no terminó de ajustar algunas situaciones de fuera de juego en los primeros 45 minutos. Vio una amarilla pero mejoró con el paso de los minutos.

Joao Cancelo, Defensa8

Joao Cancelo, Defensa

Creativo

La mejor arma ofensiva del Barça ante el Levante. Una amenaza constante en la banda izquierda: precisión de pase, soluciones en el uno contra uno, un balón al palo y una asistencia de gol a De Jong. Demostrando que, más allá de sus lagunas defensivas, sigue siendo uno de los laterales más creativos del mundo en 2026.

Marc Bernal, Centrocampista7

Marc Bernal, Centrocampista

Llegador

Con su titularidad, el Barça recuperó el doble pivote. Acompañó a De Jong, pero con más libertad para pisar el área. Así llegó su segundo gol esta temporada, con un remate que nos recordó que Bernal fue durante años un mediocampista ofensivo en La Masia.

Frenkie de Jong, Centrocampista7

Frenkie de Jong, Centrocampista

Goleador

Le faltó algo de agresividad en algunas acciones defensivas, como en la mejor oportunidad de Víctor Garca, pero se fue entonando. Marcó el segundo gol del equipo llegando desde la segunda línea y tuvo más presencia en el segundo tiempo.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Destemplado

A pesar de jugar en su mejor posición (de mediapunta), no terminó de encontrar su ritmo y estuvo algo desconectado. Buscó el gol, pero al Barça le volvió a faltar juego interior y se expresó sobre todo por fuera.

Lamine Yamal, Delantero6

Lamine Yamal, Delantero

Imaginativo

Sin ser su mejor versión, fue una amenaza constante cada vez que trató de encarar a su rival. Le salió en varias ocasiones, pero le faltó contundencia en los últimos metros. Más irregular que de costumbre.

Raphinha, Delantero7

Raphinha, Delantero

Líder

Siempre activado, estuvo en todas partes: en ataque se ofreció siempre y en defensa se empleó a fondó para ayudar a Cancelo. Rozó el gol en varias ocasiones.

Robert Lewandowski, Delantero6

Robert Lewandowski, Delantero

Incompleto

Estvo merodeando el gol, pero no logró concretar sus llegadas. En la oportunidad más clara remató un balón pero le dio demasiado bote y salió fuera. Fue sustituido por Ferran a mediados de la segunda mitad.

Pedri, Centrocampista6

Pedri, Centrocampista

Temporizador

Salió en la recta final sin apenas incidencias. Unos minutos que le servirán para ir cogiendo ritmo.

Fermín López, Centrocampista8

Fermín López, Centrocampista

Espectacular

Impacto fulgurante: entró y marcó un golazo con un disparo desde fuera del área y a punto estuvo de hacet el segundo pero se encontró con una doble parada espectacular de Ryan.

Ferran Torres, Delantero6

Ferran Torres, Delantero

Luchador

Voluntarioso pero sin acierto en la recta final del encuentro.

Roony Bardghji, DelanteroSC

Roony Bardghji, Delantero

Testimonial

Salió en los últimos minutos del encuentro sin poder apenas participar.

Ronald Araujo, DefensaSC

Ronald Araujo, Defensa

Testimonial

Al igual que Roony jugó unos minutos testimoniales.

