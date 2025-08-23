El 1x1 del Barça ante el Levante

El FC Barcelona ha disputado el segundo partido de la temporada en el Ciutat de València con un conjunto de plena vocación ofensiva. Hansi Flick se la jugó y el resultado fue positivo cuando el Barça volvió a su dibujo habitual.

Rashford mostró buenas maneras por la banda izquierda, adquiriendo automatismos junto a Balde, mientras Raphinha debe acostumbrarse a jugar un tanto más centrado. El mejor, sin duda, fue Marc Casadó, quien demostró que es imprescindible para dar equilibrio.

El equipo encerró por completo al Levante en su campo, arriesgando en el fuera de juego, lo que provocó que llegaran ocasiones. A Morales le anularon un tanto por fuera de juego y Joan Garcia no pudo hacer nada con la gran jugada de Iván Romero. Los centrales, Araujo y Cubarsí, no estuvieron atinados.

El equipo se llevó demasiado castigo en el primer tiempo con un penalti injusto por manos de Balde y Flick reaccionó volviendo al esquema habitual con Raphinha a la izquierda y sacrificando a Rashford. Casadó también pagó los platos rotos y entró Gavi.

El experimento no salió bien y el equipo recuperó la compostura con su confección habitual sumando a un Pedri estelar tirando del equipo.

7 Joan Garcia, Portero Crecido Estuvo muy atento en los balones en largo del Levante para salir fuera del área. En el gol de Morales no pudo hacer nada ante la gran maniobra de Iván Romero. El 'Comandante' también lo superó desde el punto de penalti, pero en la segunda parte se vio al gran Joan con dos paradones.

7 Eric Garcia, Defensa Comprometido Repitió como titular en la banda derecha, pero en realidad juega de interior y deja el carril para Lamine Yamal. Cumplió con su trabajo de dar fluidez al juego desde atrás, añadiendo unas dosis de corazón imprescindible para levantar un marcador en contra. Su llegada desde atrás no faltó.

4 Ronald Araujo, Defensa Alborotado Se le vio incómodo durante todo el partido tomando el riesgo de comandar la línea defensiva. Sus correcciones y garra no son suficientes para un central con capacidad para aportar mucho más al juego.

4 Pau Cubarsí, Defensa Desconocido Estuvo desconocido y salió en la fotografía del tanto levantinista con una finta espectacular de Iván Romero. Estuvo impreciso, algo que no es habitual en el canterano y dio algún pelotazo impropio de su clase. Pau también tiene derecho a una mala noche.

6 Alejandro Balde, Defensa Revoltoso En el primer tiempo fue quien hizo más daño y ayudó a Rashford a su integración. Estuvo muy metido en el partido y ello lo pagó con una amarilla absurda por protestar. Le pitaron un penalti injusto por unas manos pegadas al cuerpo. En la segunda mitad estuvo más controlado.

7 Marc Casadó, Centrocampista Intachable Estaba en el foco por su titularidad cuando se habla más de su salida y realizó, como es habitual, un trabajo impecable en el puesto de pivote. Impidió un gol de Morales en una arrancada levantinista. No merecía ser sustituido en el descanso.

8 Pedri, Centrocampista Desatado Debió asumir prácticamente todo el juego de la construcción barcelonista y le costó encontrar huecos. Sin embargo, Pedri es un líder nato y enganchó al Barça al partido con un golazo por toda la escuadra. En la segunda mitad dio un paso al frente vital.

7 Raphinha, Delantero Profesional No rechistó y jugó centrado en el primer tiempo en una nueva posición que solo le permitió una llegada de cabeza. Sus prestaciones subieron cuando jugó en su posición habitual y pudo entrar con sus diagonales desde la banda izquierda, actuando incluso de lateral.

6 Lamine Yamal, Delantero Iluminado El '10' tuvo una actuación en la que le puso más interés que acierto. No se escondió para encarar a los rivales y probar su clásica jugada, aunque siempre aparecía un rival por el medio para evitar males mayores para su equipo. Su aura especial hizo que pusiera el balón del gol en propia puerta de Elgezabal.

7 Ferran Torres, Delantero Pichichi Cada vez recuerda un delantero centro más de la vieja escuela. Trabajador, buscando el remate y cualquier balón suelto en el área. Lanzó al larguero en el primer tiempo y apareció en el área pequeña para marcar. Lleva dos goles y es el Pichichi de la competición. Estaba en boca de gol para el tercero en propia puerta.

6 Marcus Rashford, Delantero Esperanzador Dejó destalles de lo que tiene que ser el inglés. Velocidad por la izquierda, buena planta y capacidad de romper. El handicap estuvo en su falta de finura en la finalización. El experimiento con el inglés solo duró 45 minutos.

6 Gavi, Centrocampista Agresivo Aportó ese plus de intesidad que siempre es buena para el Barça. Gavi siempre suma, juegue contra quién juegue y en la posición en la qued lo haga.

6 Dani Olmo, Centrocampista Cerebral Está más habituado a jugar en espacios cortos que Raphinha. Desde la media punta abrió huecos para los compañeros y tocó con criterio para añadir soluciones.

6 Andreas Christensen, Defensa Tranquilizador Un jugador con la cabeza fresca y temple era muy necesario para seguir empujando en la recta finanl del encuentro.

6 Robert Lewandowski, Delantero Penalizado Fue víctima de un penalti que ni el árbitro ni el VAR quisieron señalar.