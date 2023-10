El 1x1 del Barça ante el Granada al descanso

Kounde, el más penalizado tras quedar retratado ante Bryan Zaragoza Ter Stegen también pudo hacer más, sobre todo en el 1-0

El Barça afronta en Granada un difícil duelo teniendo en cuenta las bajas y el hecho de haber jugado el miércoles en Do Dragao ante el Porto. El conjunto azulgrana no puede irse líder al parón tras la victoria del Real Madrid pero sí que un triunfo en Los Cármenes daría tranquilidad de cara a 15 días sin fútbol de clubes. Sin embargo, la cosa pinta mal tras unos primeros 45 minutos en los que el Barça se vio sorprendido por el conjunto de Paco López, que ya mandaba en el marcador a los 18 segundos.

El cuadro catalán salió en Granada con una gran novedad en el once: Fermín López, titular, sorpresa que adelantó SPORT. El centrocampista andaluz acompaña a Gündogan y Gavi en la medular. Se quedó en el banquillo Oriol Romeu, uno de los jugadores más criticados tras lo mucho que sufrió el Barça en Porto.

Arriba, la ausencia de Lewandowski se suplió de entrada con Ferran Torres, delantero centro ante el equipo de Paco López y acompañado en los costados por Lamine Yamal, que podría convertirse en el jugador más joven de LaLiga en marcar, y Joao Félix, fijo en el costado izquierdo desde su llegada.

El meta se vio sorprendido con el disparo tempranero de Bryan Zaragoza. Es cierto que fue un latigazo duro que le botó delante pero la sensación que quedó es que el teutón pudo hacer algo más para evitar el gol. En la acción del 2-0 no pudo hacer nada, ya que el propio Bryan definió con maestría.

Resolvió bien la acción más exigente que tuvo en defensa tras un control peligrosísimo de Bryan Zaragoza, que ya quería encarar a Ter Stegen. En ataque, eso sí, no pudo aportar lo que sí suele. En el tramo final resolvió también bien cuando Zaragoza le buscó las cosquillas. Correcto, sin errores.

Bryan Zaragoza hizo con él lo que quiso en la acción del 2-0. Le ganó en velocidad, le encaró, le recortó, le sentó de nuevo y después superó a Ter Stegen. Tras los elogios recibidos por su partido en Do Dragao, Kounde bajó muy rápido a la tierra. Exactamente 30 minutos, los que tardó Bryan Zaragoza en sacarle los colores. Su noche negra se vio ampliada al lesionarse en la rodilla tras caerle Gavi encima.

5

Andreas Christensen, defensa

Espectador

El danés no salió en la foto de ningún gol, pero no le deja en buen lugar el regresar al once y que el equipo encajara dos goles en media hora.