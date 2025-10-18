El 1x1 del Barça contra el Girona al descanso

El Barça empata el derbi ante el Girona tras ir claramente de más a menos. El conjunto azulgrana mostró una buena puesta en escensa y se adelantó con un gran gol de Pedri, pero a la que los de Míchel confiaron en sus posibilidades, se le vieron todas las costuras al cuadro de Hansi Flick. Empató Witsel de chilena y merecieron más los rojiblancos.

Hansi Flick presentó un once condicionado por las bajas, pero con apuntes muy interesantes. Así, devolvió a Pau Cubarsí al perfil diestro del eje y fue Eric quien se desplazó a la izquierda. En la medular, entró Casadó en el pivote y Frenkie jugó en la mediapunta. En ataque, Lamine fue titular, Toni Fernández debutó en Liga como falso '9' y Rashford mantuvo su posición en el extremo izquierdo.

La resistencia del Girona aguantó hasta que se encontraron Lamine y Pedri. El de Tegueste abrió la cuenta con un magistral 'pase a la red'. Pero después, llegó la empanada monumental de los azulgranas, el Girona supo encontrar los espacios con velocidad. Witsel marcó, Tek salvó ante Vanat y Portu chutó al palo. Rashford también se estrelló contra la barrera en un lanzamiento de falta muy bien ejecutado.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del derbi catalán contra el Girona en Montjuïc:

6 Wojciech Szczesny, Portero Sorprendido No se podía esperar el meta polaco la inverosímil chilena de Witsel. Apenas pudo reaccionar. Hasta ese momento, había estado tranquilo. Y después, le atajó un mano a mano a Vanat con mucho mérito y le salvó el palo en minutos de empanada generalizada.

4 Jules Koundé, Defensa Despistado El francés perdió algunos balones que denotan que sigue sin estar en su mejor momento esta temporada. La velocidad del Girona en las contras y el hecho de estar adelantado le causaron bastantes problemas.

5 Pau Cubarsí, Defensa Perfilado Pau regresó al perfil diestro en el que se siente muy cómodo, aunque la velocidad de Portu le puso en algún momento y no pudo evitar el remate acrobático de Witsel en el gol. Una buena arrancada suya casi acaba en gol de Frenkie.

5 Eric Garcia, Defensa Examinado Juegue donde juegue, da un buen rendimiento el de Martorell. De nuevo, el defensa que mostró una mayor fiabilidad, aunque esta vez fue el designado para ocupar el perfil zurdo del centro de la defensa.

5 Alejandro Balde, Defensa Superado Alternó alguna muy buena incursión hasta línea de fondo con momentos en que Bryan Gil le superó con muchísima facilidad. Todavía no ha alcanzado la plenitiud de forma que le hacen ser determinante por el carril.

5 Marc Casadó, Centrocampista Agobiado Regresó al equipo titular y tras unos minutos tranquilo, se vio muy apretado por la claridad de ideas en los ataques del Girona. No pudo cubrir todos los espacios ni siempre recibió todas las ayudas que necesitaba. hasta el punto que le imvadió el nerviosismo.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Desplazado El neerlandés avanzó su posición para ejercer la mediapunta y en algunos momentos se le apreció algo perdido, pero pudo marcar en una acción en la que Gazzaniga sacó un bran brazo. El gol hubiera sido una bonita manera de celebrar su renovación.

8 Pedri, Centrocampista Messiánico Solo el gol que marcó para abrir el marcador ya justifica pagar una entrada. Al más puro estilo de Leo, 'mareó' a dos rivales y le dio un sutil toque al balón imposible para Gazzaniga. Flick le mantuvo en su posición de director de orquesta, pero con vocación muy ofensiva.

6 Lamine Yamal, Delantero Verdadero Flick no tuvo dudas en ponerle de titular porque todos los partidos son finales y más cuando se viene de dos derrotas. Y Lamine lo justificó con buenas acciones en banda y la 'asistencia' a Pedri. En el origen del empate del Girona anduvo algo despistado.

6 Toni Fernández, Delantero Debutante El canterano jugó su primer partido liguero con el FC Barcelona y lo hizo como falso '9'. Trabajó bien, aunque acusó los nervios y el mal partido general.