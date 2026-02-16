El 1x1 del Barça ante el Girona al descanso

Con la necesidad de ganar para no ceder el liderato al Real Madrid, el Barça de Hansi Flick se plantaba en Girona también buscando lamerse las heridas del Metropolitano. Escoció mucho la derrota por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y estaba prácticamente obligado a dar un giro a su juego y a su imagen el cuadro azulgrana.

Intuíamos que el técnico de Heidelberg introduciría cambios, pero finalmente se quedaron en dos. Por un lado, la entrada de Raphinha, que en un inicio esperábamos que lo hiciera como suplente, pero salió de inicio tras una charla con Flick. La otra modificación, la de un Alejandro Balde que estuvo bastante flojo en Madrid el otro día y que no termina de estar fiable en defensa. Dentro Gerard Martín.

Este es el 1x1 de SPORT del Barça de la primera mitad:

7 Joan Garcia, Portero Providencial Clave con tres intervenciones, sobre todo una a Vanat casi a bocajarro. Sin cometer errores y bastante limpio en salida.

4 Jules Koundé, Defensa Estéril Lleva una temporada muy irregular y tiene lagunas graves en defensa. La primera parte en Girona no sirvió para olvidar su gris partido en el Metropolitano. Debe reaccionar, su equipo necesita la versión del año pasado.

6 Pau Cubarsí, Defensa Expeditivo Estuvo fino buscando pases largos a la espalda de la defensa. Un par de ellos llevaron peligro. Tuvo que achicar agua ante un Koundé con problemas para contener a Bryan Gil.

6 Eric Garcia, Defensa Exigido Aportó su garra y carácter habituales. Sufrió igual que el resto de sus compañeros en defensa por los males de los últimos partidos, pérdidas en zonas de creación y presión en ocasiones mal ejecutada arriba.

7 Gerard Martín, Defensa Aseado Más que correcto cerrando y en labores defensivas, en ataque se desplegó un par de veces sin poder poner balones de gol, aunque alguno sí llevó peligro. Pero actuación bastante aseada.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Desbordado Sigue sin poder gobernar los partidos y con algunos problemas para replegar y llegar a las marcas. Cuando el dominio del Barça es manifiesto ahí se gusta, pero cuando hay desajustes sufre mucho.

6 Dani Olmo, Centrocampista Picador Lo vimos más cerca de la línea defensiva azulgrana que del área rival. Tuvo que emplearse más en labores defensivas y no pudo brillar donde hace más daño. Hasta que en el 46' provocó un penalti clave.

5 Fermín López, Centrocampista Marcado Tuvo pinceladas, intento cambios de ritmo y ofrecer algo distinto al equipo, pero no vivió su mejor primera parte. Bien cubierto por el centro del campo gerundense.

5 Lamine Yamal, Delantero Ofuscado Falló un mano a mano clarísimo y a partir de ahí se fue un poco del encuentro. Perdió varios balones delicados. Aun así, es tan diferencial que siempre deja destellos brutales. Falló un penalti al filo del descanso.

6 Raphinha, Delantero Necesario Pese a no estar todavía al 100%, el brasileño demostró que su raza, su carácter y sus desmarques al espacio son ultranecesarios. Tuvo una clarísima y otro buen remate. Rozó el gol.