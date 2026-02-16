FC BARCELONA
El 1x1 del Barça ante el Girona
Joan Garcia salvó varias ocasiones y fue el mejor de un Barça muy gris; partido especialmente flojo de Koundé en defensa
Con la necesidad de ganar para no ceder el liderato al Real Madrid, el Barça de Hansi Flick se plantaba en Girona también buscando lamerse las heridas del Metropolitano. Escoció mucho la derrota por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y estaba prácticamente obligado a dar un giro a su juego y a su imagen el cuadro azulgrana.
Intuíamos que el técnico de Heidelberg introduciría cambios, pero finalmente se quedaron en dos. Por un lado, la entrada de Raphinha, que en un inicio esperábamos que lo hiciera como suplente, pero salió de inicio tras una charla con Flick. La otra modificación, la de un Alejandro Balde que estuvo bastante flojo en Madrid el otro día y que no termina de estar fiable en defensa. Dentro Gerard Martín.
Este es el 1x1 de SPORT:
Joan Garcia, Portero
Salvador
Sin él, el Girona hubiera sentenciado el partido muy pronto. Sacó varias manos imposibles, alguna a bocajarro.
Jules Koundé, Defensa
Estéril
Lleva una temporada muy irregular y tiene lagunas graves en defensa. Puso un gran centro a Cubarsí que desembocó en el 0-1, pero siguió con su festival de errores atrás. Debe reaccionar, su equipo necesita la versión del año pasado.
Pau Cubarsí, Defensa
Goleador
Buscó pases largos a la espalda de la defensa. Un par de ellos llevaron peligro. Tuvo que achicar agua ante un Koundé con problemas para contener a Bryan Gil. Sufrió con Eric por los pésimos repliegues defensivos de sus compañeros. Marcó su primer tanto del curso.
Eric Garcia, Defensa
Exigido
Aportó su garra y carácter habituales. Sufrió igual que el resto de sus compañeros en defensa por los males de los últimos partidos, pérdidas en zonas de creación y presión en ocasiones mal ejecutada arriba. Se marchó lesionado y notablemente cabreado.
Gerard Martín, Defensa
Aseado
Más que correcto cerrando y en labores defensivas, en ataque se desplegó un par de veces sin poder poner balones de gol, aunque alguno sí llevó peligro. Pero actuación bastante aseada hasta el cambio por Balde.
Frenkie de Jong, Centrocampista
Desbordado
Sigue sin poder gobernar los partidos y con algunos problemas para replegar y llegar a las marcas. Cuando el dominio del Barça es manifiesto ahí se gusta, pero cuando hay desajustes sufre mucho. Vuelve a mostrar una cara gris.
Dani Olmo, Centrocampista
Multiplicado
Lo vimos más cerca de la línea defensiva azulgrana que del área rival. Tuvo que emplearse más en labores defensivas y no pudo brillar donde hace más daño. En el 46' provocó un penalti y en la segunda se desplegó un poco más.
Fermín López, Centrocampista
Obstruido
Tuvo pinceladas, intento cambios de ritmo y ofrecer algo distinto al equipo, pero no tuvo su día. Bien cubierto por el centro del campo gerundense, se vio superado junto al resto de la sala de máquinas. Partido flojo.
Lamine Yamal, Delantero
Ofuscado
Falló un mano a mano clarísimo y a partir de ahí se fue un poco del encuentro. Perdió varios balones delicados. Aun así, es tan diferencial que siempre deja destellos brutales. Falló un penalti al filo del descanso y en la segunda no mejoró. Poquito.
Raphinha, Delantero
Necesario
Pese a no estar todavía al 100%, el brasileño demostró que su raza, su carácter y sus desmarques al espacio son ultranecesarios. Tuvo una clarísima y otro buen remate. Rozó el gol y Flick lo cambió a la hora.
Ferran Torres, Delantero
Aislado
Como siempre, aportó esa dosis de sacrificio en la presión y se movió sin parar. Tuvo un buen remate que mandó fuera y participó algo menos de lo que nos tiene acostumbrados. Poquito en la segunda hasta que fue sustituido.
Alejandro Balde, Defensa
Desubicado
Pasa por un momento de muchas dudas a nivel defensivo. Le costó horrores cerrar y dejó varias lagunas tácticas.
Roony Bardghji, Delantero
Opaco
No pudo desbordar. Jugó por la izquierda y ahí le cuesta más irse por fuera. En ese costado tiene mucha menos incidencia.
Ronald Araujo, Defensa
Orgulloso
Entró con garra e intentando contagiar a sus compañeros. Se incrustó en varias arriba sin suerte.
Robert Lewandowski, Delantero
Desentonado
Entró con aura, pero no pudo ser diferencial en las dos o tres acciones que pudo matar. Flojo.
Marc Bernal, Centrocampista
Insistente
Jugó poco. Menos de lo que debería. Pero suficiente para dejar varios detalles y pedir más minutos.
