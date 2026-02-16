Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen Girona - BarcelonaGirona - BarcelonaIturraldePolémica penalti LamineEscándalo VARClasificación LaLigaPedri HotelCuándo juega BarcelonaAbdeRaphinhaReal SociedadRicky RubioNico WilliamsArbeloaMourinhoMaldiniConvocatoria Real MadridF1 BarcelonaClasificación UAE TourSoto GradoJoan GarciaIllarramendiJulián AraujoAntonio IniestaMateu AlemanyEndrickClasificación Liga sin VARCuándo juega AlcarazCuándo juega BadosaAlonsoLamine YamalClásica de Jaén 2026Etapa 2 UAE Tour 2026Movistar KOI LECVuelta a MurciaTest F1Calendario F1BonolotoDónde ver Mundial 2026Xavier VallsPedriZubizarreta
instagramlinkedin

FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Girona

Joan Garcia salvó varias ocasiones y fue el mejor de un Barça muy gris; partido especialmente flojo de Koundé en defensa

Las notas del FC Barcelona frente al Girona

Las notas del FC Barcelona frente al Girona

SPORT.es

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Con la necesidad de ganar para no ceder el liderato al Real Madrid, el Barça de Hansi Flick se plantaba en Girona también buscando lamerse las heridas del Metropolitano. Escoció mucho la derrota por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y estaba prácticamente obligado a dar un giro a su juego y a su imagen el cuadro azulgrana.

Intuíamos que el técnico de Heidelberg introduciría cambios, pero finalmente se quedaron en dos. Por un lado, la entrada de Raphinha, que en un inicio esperábamos que lo hiciera como suplente, pero salió de inicio tras una charla con Flick. La otra modificación, la de un Alejandro Balde que estuvo bastante flojo en Madrid el otro día y que no termina de estar fiable en defensa. Dentro Gerard Martín.

Noticias relacionadas y más

Este es el 1x1 de SPORT:

Joan Garcia, Portero8

Joan Garcia, Portero

Salvador

Sin él, el Girona hubiera sentenciado el partido muy pronto. Sacó varias manos imposibles, alguna a bocajarro.

Jules Koundé, Defensa4

Jules Koundé, Defensa

Estéril

Lleva una temporada muy irregular y tiene lagunas graves en defensa. Puso un gran centro a Cubarsí que desembocó en el 0-1, pero siguió con su festival de errores atrás. Debe reaccionar, su equipo necesita la versión del año pasado.

Pau Cubarsí, Defensa5

Pau Cubarsí, Defensa

Goleador

Buscó pases largos a la espalda de la defensa. Un par de ellos llevaron peligro. Tuvo que achicar agua ante un Koundé con problemas para contener a Bryan Gil. Sufrió con Eric por los pésimos repliegues defensivos de sus compañeros. Marcó su primer tanto del curso.

Eric Garcia, Defensa5

Eric Garcia, Defensa

Exigido

Aportó su garra y carácter habituales. Sufrió igual que el resto de sus compañeros en defensa por los males de los últimos partidos, pérdidas en zonas de creación y presión en ocasiones mal ejecutada arriba. Se marchó lesionado y notablemente cabreado.

Gerard Martín, Defensa5

Gerard Martín, Defensa

Aseado

Más que correcto cerrando y en labores defensivas, en ataque se desplegó un par de veces sin poder poner balones de gol, aunque alguno sí llevó peligro. Pero actuación bastante aseada hasta el cambio por Balde.

Frenkie de Jong, Centrocampista4

Frenkie de Jong, Centrocampista

Desbordado

Sigue sin poder gobernar los partidos y con algunos problemas para replegar y llegar a las marcas. Cuando el dominio del Barça es manifiesto ahí se gusta, pero cuando hay desajustes sufre mucho. Vuelve a mostrar una cara gris.

Dani Olmo, Centrocampista5

Dani Olmo, Centrocampista

Multiplicado

Lo vimos más cerca de la línea defensiva azulgrana que del área rival. Tuvo que emplearse más en labores defensivas y no pudo brillar donde hace más daño. En el 46' provocó un penalti y en la segunda se desplegó un poco más.

Fermín López, Centrocampista4

Fermín López, Centrocampista

Obstruido

Tuvo pinceladas, intento cambios de ritmo y ofrecer algo distinto al equipo, pero no tuvo su día. Bien cubierto por el centro del campo gerundense, se vio superado junto al resto de la sala de máquinas. Partido flojo.

Lamine Yamal, Delantero5

Lamine Yamal, Delantero

Ofuscado

Falló un mano a mano clarísimo y a partir de ahí se fue un poco del encuentro. Perdió varios balones delicados. Aun así, es tan diferencial que siempre deja destellos brutales. Falló un penalti al filo del descanso y en la segunda no mejoró. Poquito.

Raphinha, Delantero5

Raphinha, Delantero

Necesario

Pese a no estar todavía al 100%, el brasileño demostró que su raza, su carácter y sus desmarques al espacio son ultranecesarios. Tuvo una clarísima y otro buen remate. Rozó el gol y Flick lo cambió a la hora.

Ferran Torres, Delantero4

Ferran Torres, Delantero

Aislado

Como siempre, aportó esa dosis de sacrificio en la presión y se movió sin parar. Tuvo un buen remate que mandó fuera y participó algo menos de lo que nos tiene acostumbrados. Poquito en la segunda hasta que fue sustituido.

Alejandro Balde, Defensa4

Alejandro Balde, Defensa

Desubicado

Pasa por un momento de muchas dudas a nivel defensivo. Le costó horrores cerrar y dejó varias lagunas tácticas.

Roony Bardghji, Delantero5

Roony Bardghji, Delantero

Opaco

No pudo desbordar. Jugó por la izquierda y ahí le cuesta más irse por fuera. En ese costado tiene mucha menos incidencia.

Ronald Araujo, Defensa6

Ronald Araujo, Defensa

Orgulloso

Entró con garra e intentando contagiar a sus compañeros. Se incrustó en varias arriba sin suerte.

Robert Lewandowski, Delantero4

Robert Lewandowski, Delantero

Desentonado

Entró con aura, pero no pudo ser diferencial en las dos o tres acciones que pudo matar. Flojo.

Marc Bernal, Centrocampista6

Marc Bernal, Centrocampista

Insistente

Jugó poco. Menos de lo que debería. Pero suficiente para dejar varios detalles y pedir más minutos.

TEMAS