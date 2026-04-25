El 1x1 del Barça ante el Getafe al descanso

No está siendo un partido vistoso en el Coliseum, pero el Barça logra marcharse al túnel de vestuarios con un gran gol de Fermín López tras un buen pase de Pedri.

Este es el 1x1 del Barça ante el Getafe:

6 Joan Garcia, Portero Eficaz No tuvo apenas intervenciones, pero cuando fue exigido respondió con seguridad y eficacia. Participó activamente con los pies, aportando salida limpia y ayudando a organizar a su defensa en momentos de desorden, cuando más se necesitaba.

5 Joao Cancelo, Defensa Incisivo Percutió por banda con criterio y precisión, aunque se vio condicionado en tareas defensivas ante un atrevido Getafe. Pese a su vocación ofensiva y su tendencia a incorporarse como un extremo más, no siempre pudo proyectarse como le habría gustado.

6 Gerard Martín, Defensa Competitivo Tuvo mucho trabajo por alto y estuvo constantemente exigido, fijado en todo momento por Veljko Birmančević y Martín Satriano. No fue una tarea sencilla, pero cumplió con solidez.

6 Pau Cubarsí, Defensa Sólido Al igual que Martín Satriano, estuvo muy exigido por la imponente presencia ofensiva del Getafe CF. No pudo salir con el balón con la libertad que le caracteriza, pero aun así rindió a buen nivel.

4 Jules Koundé, Defensa Errático No atraviesa su mejor momento: se mostró impreciso y llegó tarde a una acción tras fallar un control incomprensible, lo que le llevó a cometer falta —sorprendentemente sin ver la amarilla—. Se le está haciendo cuesta arriba recuperar sensaciones.

7 Pedri, Centrocampista Organizador Dio un grandísimo pase a Fermín antes del descanso. En un centro del campo muy poblado, le costó percutir con claridad y optó por dar pausa y sentido al juego, ordenando al equipo en momentos de ritmo alto o de acumulación de jugadores. Actuó más como brújula que como un llegador.

5 Gavi, Centrocampista Incómodo Como todo el centro del campo azulgrana, se entregó en un partido muy físico, pero no logró brillar ni generar juego como acostumbra. Fue un encuentro incómodo para el de Los Palacios.

6 Dani Olmo, Centrocampista Talentoso Dejó dos destellos de calidad que evidencian su talento y valía, aunque no logró finalizar las jugadas con acierto ni rematar entre los tres palos. En la primera parte se vio su versión más resolutiva y creativa.

7 Fermín López, Centrocampista Goleador Anotó justo antes del descanso, desmarcándose con mucha inteligencia tras un gran pase de Pedri. Le costó durante el partido, pero nunca dejó de insistir. Cuando hay talento, los resultados acaban llegando.

6 Roony Bardghji, Delantero Vigilado Le costó desbordar por banda y, cuando lo intentó, siempre optó por recortar hacia dentro en lugar de buscar línea de fondo. Su calidad es indiscutible, pero estuvo bien vigilado en todo momento y no logró soltarse con comodidad.