El 1x1 del Barça contra el Getafe al descanso

Tras el triunfo ante el Newcastle en la Champions, Hansi Flick apostó por las rotaciones para medirse al Getafe. El alemán introdujo varios cambios en el equipo: las grandes novedades fueron la titularidad de Ferran, Eric, Christensen y Dani Olmo. Rashford, que fue el futbolista más destacado ante el Newcastle, empezó en el banquillo por un retraso, y Ferran fue el gran protagonista en los primeros 45 minutos.

Estas son las notas de los jugadores del Barça al descanso:

6 Joan Garcia, Portero Inadvertido El meta solo tuvo que intervenir en la salida de balón con los pies. Fue un espectador más en los primeros 45 minutos.

6 Jules Koundé, Defensa Aplicado El Barça no concedió una sola ocasión al Getafe y Koundé estuvo muy concentrado en tareas defensivas. En ataque trató de conectar con Raphinha pero no tuvo grandes apariciones. Fue el jugador más castigado por las patadas del Getafe.

7 Eric Garcia, Defensa Diferencial Como ya ocurrió en Vallecas, formó pareja con Christensen en el centro de la defensa. De nuevo en el perfil derecho con buenos resultados: atento en defensa y lúcido en la salida de balón. Suyo fue el pase a Raphinha que terminó con el segundo gol de Ferran.

7 Andreas Christensen, Defensa Ordenado Esta vez en el perfil izquierdo, estuvo siempre en su sitio. El danés sigue demostrando que es una alternativa muy fiable para dar estabilidad al centro de la defensa.

6 Gerard Martín, Defensa Templado Volvió a mostrar que tiene la pausa necesaria para conectar con los delanteros. Lo volvió a demostrar con su clásico centro buscando el punto de penalti: una jugada que en su día Jordi Alba convirtió en marca personal.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Intenso El neerlandés estuvo muy activo en el juego de posesión, pero también agresivo en la presión y el repliegue. Está en un buen momento de forma.

7 Pedri, Centrocampista Facilitador Sin llegar a su mejor versión, fue siempre una solución para sus compañeros. El gran facilitador por el oxígeno que da a los defensas en la salida del balón y por cómo deja siempre a los delanteros ante el mejor escenario. Seis recuperaciones y ni una sola pérdida.

7 Dani Olmo, Centrocampista Exquisito Suya fue la asistencia a Ferran con un taconazo de fantasía. La demostración de un superclase. Con Olmo nunca han habido dudas con su juego con balón. Pocos jugadores en el mundo compiten con su habilidad en espacios reducidos.

7 Raphinha, Delantero Vertical Flick volvió a apostar por Raphinha como extremo derecho, a pesar de la presencia de Ferran en el once. Cumplió su función de abrir el campo, fue uno de los delanteros más verticales y suya fue la asistencia para el segundo gol de Ferran.

8 Ferran Torres, Delantero Tiburón Dos goles, a pesar de jugar de extremo izquierdo. En el primero aprovechó una asistencia mágica de Olmo con un remate de primeras. En el segundo, Raphinha lo dejó delante del portero, y definió con tranquilidad. Pudo marcar un hat-trick, pero envió un balón al larrguero. Son ya cuatro goles, uno menos que Mbappé.