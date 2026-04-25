El Barça logra una victoria trabajada tras una primera parte que se le atragantó. Tres puntos más para los de Hansi Flick en su camino hacia el campeonato.

Este es el 1x1 del Barça ante el Getafe:

7 Joan Garcia, Portero Eficaz Tuvo poco protagonismo, y eso es bueno en un portero. Cada vez que intervino lo hizo con solvencia y acierto. Se implicó en el juego con los pies, ofreciendo una salida clara y contribuyendo a ordenar a la defensa en fases de desajuste, justo cuando el equipo más lo requería.

6 Joao Cancelo, Defensa Vertical Intentó avanzar por banda con cierto criterio, aunque estuvo bastante condicionado en tareas defensivas ante un Getafe atrevido. Pese a su tendencia ofensiva y a incorporarse como un extremo más, no pudo proyectarse con continuidad ni como le habría gustado.

7 Gerard Martín, Defensa Luchador Tuvo bastante trabajo por arriba y estuvo constantemente exigido, pendiente en todo momento de Veljko Birmančević y Martín Satriano. No lo tuvo fácil, pero sacó la tarea adelante sin grandes alardes.

7 Pau Cubarsí, Defensa Líder Muy buen partido del central gironí. Estuvo muy exigido por la presencia ofensiva del Getafe y no pudo iniciar con el balón con la soltura que le caracteriza, aunque cumplió con firmeza y sin complicaciones. Fundamental.

4 Jules Koundé, Defensa Errático Partido muy flojo del central galo. Demasiados errores tanto en ataque como en defensa: entradas a destiempo, pases comprometidos y fallos difíciles de explicar. Se le está haciendo cuesta arriba recuperar sensaciones.

8 Pedri, Centrocampista Clave Gran partido del canario, que dio un grandísimo pase a Fermín antes del descanso. En un centro del campo muy poblado, le costó percutir con claridad. Aun así, actuó más como brújula que como un llegador.

7 Gavi, Centrocampista Guerrero Ante un rival tan combativo, su perfil cobra aún más sentido: quizá no brilló ni generó como acostumbra, pero se dejó todo en un partido muy físico y respondió con intensidad en cada duelo. En este tipo de escenarios, siempre suma.

7 Dani Olmo, Centrocampista Dotado Dejó dos destellos de calidad que evidencian su talento y valía, aunque no logró materializar todas las jugadas de las que dispuso. En la primera parte se vio su versión más resolutiva y creativa.

7 Fermín López, Centrocampista Goleador Marcó justo antes del descanso, leyendo muy bien el desmarque tras un gran pase de Pedri. Le costó entrar en el partido, pero no dejó de intentarlo en ningún momento. Cuando hay calidad, el premio termina llegando.

6 Roony Bardghji, Delantero Marcado Le costó desbordar por banda y, cuando lo intentó, siempre optó por recortar hacia dentro en lugar de buscar línea de fondo. Su calidad es indiscutible, pero estuvo bien vigilado en todo momento y no logró soltarse con comodidad.

7 Robert Lewandowski, Delantero Suelto Tuvo un par de acciones en las que bajó el balón con criterio, dando continuidad al juego de su equipo. Además, dejó una gran asistencia a Rashford con un preciso pase en largo. Supo sufrir y actuar como un auténtico delantero centro en un contexto muy complicado, aunque no encontró demasiada libertad para moverse entre centrales.

7 Ronald Araujo, Defensa Entonado Se mostró acertado en sus incorporaciones al ataque y muy fiable en defensa. Está en un buen momento y, poco a poco, va cogiendo más ritmo y confianza.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Inteligente Salió para sostener el resultado y supo manejar el ritmo del partido, pausando o acelerando según lo que pedía cada momento.

7 Marcus Rashford, Delantero Decisivo Anotó un gran gol tras un desmarque preciso, aportando calma al equipo y dejando el partido prácticamente sentenciado. Justo lo que se le exige en este tipo de situaciones.

6 Alejandro Balde, Defensa Residual Entró en los compases finales de partido con el encuentro ya resuelto.