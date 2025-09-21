El 1x1 del Barça contra el Getafe

Tras el triunfo ante el Newcastle en la Champions, Hansi Flick apostó por las rotaciones para medirse al Getafe. El alemán introdujo varios cambios en el equipo: las grandes novedades fueron la titularidad de Ferran, Eric, Christensen y Dani Olmo. Rashford, que fue el futbolista más destacado ante el Newcastle, empezó en el banquillo por un retraso, y Ferran fue el gran protagonista con dos goles.

Estas son las notas de los jugadores del Barça:

7 Joan Garcia, Portero Consistente Fue un espectador más en la primera parte y, cuando el Getafe creció tras el descanso, resolvió con su habitual consistencia sin permitir segundas opciones y blocando todos los balones.

6 Jules Koundé, Defensa Aplicado El Barça apenas concedió ocasiones al Getafe y Koundé estuvo muy concentrado en tareas defensivas. En los primeros 45 minutos trató de conectar con Raphinha, y en la segunda parte, buscó a Rashford. Fue uno de los jugadores del Barça más castigado por las patadas del Getafe.

8 Eric Garcia, Defensa Diferencial Como ya ocurrió en Vallecas, formó pareja con Christensen en el centro de la defensa. De nuevo en el perfil derecho con buenos resultados: atento en defensa y lúcido en la salida de balón. Suyo fue el pase a Raphinha que terminó con el segundo gol de Ferran. Totalmente asentado, élite en la salida de balón.

7 Andreas Christensen, Defensa Ordenado Esta vez en el perfil izquierdo, estuvo siempre en su sitio. El danés sigue demostrando que es una alternativa muy fiable para dar estabilidad al centro de la defensa. Vio una amarilla pero nunca pareció nervioso.

7 Gerard Martín, Defensa Templado Sigue enseñando que tiene la pausa necesaria para conectar con los delanteros. Lo volvió a demostrar con su clásico centro buscando el punto de penalti. La naturalidad con la que está jugando es la mejor noticia.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Dominante El neerlandés estuvo muy activo en el juego de posesión, pero también agresivo en la presión y el repliegue. Está en un momento muy dulce y forma junto a Pedri un doble pivote muy dominante.

8 Pedri, Centrocampista Facilitador Una solución permanente para sus compañeros. El gran facilitador del Barça por el oxígeno que da a los defensas y por cómo deja siempre a los delanteros ante el mejor escenario. Otro recital de un Pedri que sigue engañando al espectador: hace que el fútbol más sofisticado parezca algo al alcance de todo el mundo. No juega un mal partido.

7 Dani Olmo, Centrocampista Exquisito Suya fue la asistencia a Ferran en el primer gol con un taconazo de fantasía. La demostración de un superclase que continuó con un gol de oportunismo. Con Olmo nunca han habido dudas con su juego con balón. Pocos jugadores en el mundo compiten con su habilidad en espacios reducidos.

7 Raphinha, Delantero Vertical Flick volvió a apostar por Raphinha como extremo derecho, a pesar de la presencia de Ferran en el once. Cumplió su función de abrir el campo, fue uno de los delanteros más verticales y suya fue la asistencia para el segundo gol de Ferran. Vio amarilla y Flick optó por cambiarlo al descanso.

8 Ferran Torres, Delantero Tiburón Dos goles, a pesar de jugar de extremo izquierdo. En el primero aprovechó una asistencia mágica de Olmo con un remate de primeras. En el segundo, Raphinha lo dejó delante del portero, y definió con tranquilidad. Pudo marcar un hat-trick, pero envió un balón al larguero. Son ya cuatro goles, uno menos que Mbappé.

5 Robert Lewandowski, Delantero Destemplado No terminó de encontrar su ritmo. Le faltó velocidad para atacar el balón en una de las jugadas más claras tras un centro demasiado fuerte de Ferran. Rondó el gol pero tuvo que convivir con la agresividad constante de la defensa del Getafe.

7 Marcus Rashford, Delantero Desequilibrante Entró en la segunda mitad para ocupar el rol de Raphinha como extremo derecho y tuvo varias apariciones desequilibrantes. Suya fue la asistencia en el gol de Olmo y a punto estuvo de marcar con una demostración de velocidad superando a dos rivales. El meta David Soria lo evitó.

7 Fermín López, Centrocampista Frustrado Entró en la segunda mitad como extremo izquierdo y terminó haciendo de Pedri. Una polivalencia que no le jugó en contra y a punto estuvo de marcar un gol de bandera. Una jugada por la izquierda que terminó con un disparo que se marchó demasiado alto por muy poco. La mala noticia fue que terminó roto tras una lesión muscular.

7 Marc Casadó, Centrocampista Intervencionista Entró muy bien al encuentro: preciso en el juego de posesión pero también incisivo con sus aventuras ofensivas. Conectó muy bien con Rashford en el tercer gol del Barça, obra de Dani Olmo.

6 Roony Bardghji, Delantero Combinativo En los pocos mintuos que tuvo trató de ofrecer soluciones en la banda derecha con su habitual juego de paredes. Estuvo más atrevido en el uno contra uno que otros días pero sin terminar de concretar.