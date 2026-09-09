CHAMPIONS LEAGUE
El 1x1 del Barça contra el Feyenoord al descanso
El conjunto de Flick no dio opción al Feyenoord con un arranque de partido descomunal
Tras avisar que podía haber jugadores que no estuvieran contentos con sus minutos, Hansi Flick introdujo varios cambios destacados en el once ante el Feyenoord para el estreno en Champions y la jugada salió de maravilla en los primeros 45 minutos.
Joan Garcia, Portero
Oportunista
Sin apenas trabajo en los primeros 45 minutos, tuvo también su momento con un paradón en la recta final en la ocasión más clara de los visitantes. Seguro con los pies como de costumbre.
Jules Koundé, Defensa
Activo
Más activo y concentrado que en algunas de sus últimas apariciones. Participó en la circulación de balón y se atrevió en algunas acciones ofensivas, aunque debido al carácter ofensivo de Cancelo en el otro costado le tocó cerrar en la mayoría de ocasiones.
Pau Cubarsí, Defensa
Poderoso
Nos hemos acostumbrado a que sua partidos impecables sean normalidad, pero no lo son. Ganó con contundencia los duelos 1x1 a los que le obligaba el Feyenoord en cada balón largo. Con balón, creativo como siempre.
Andreas Christensen, Defensa
Ordenado
Partido sin mayores problemas atrás para el danés. Fue protagonista saliendo de su zona y provocando situaciones como la del gol de Adeyemi, en la que se llevó a uno de los defensores del equipo neerlandés para dar espacio al alemán.
Joao Cancelo, Defensa
Profundo
Alma y posicionamiento de extremo cada vez que el Barça tenía la pelota. Se entendió bien con Adeyemi en la banda izquierda y estuvo a punto de firmar un golazo con un recorte descomunal dentro del área y un disparo potente al palo.
Rodrigo Hernández, Centrocampista
Sobrado
Su papel puede ser silencioso y pasar desapercibido, pero es una ayuda constante para todos sus compañeros. Auxilió en defensa cuando lo necesitaban, recuperó balones importantes y fue inteligente con balón.
Pedri, Centrocampista
Timón
Partido plácido para el canario, apareciendo por diferentes zonas y ordenando al equipo, encontrando con facilidad la mejor opción y verticalizando, especialmente con Olmo como receptor.
Dani Olmo, Centrocampista
Catalizador
Su entendimiento con Pedri, Rodri o Lamine es una bendición para el equipo. Es el jugador que mejor se adapta a los espacios reducidos en la frontal, sin importar que esté de espaldas o de cara a portería.
Lamine Yamal, Delantero
Descarado
Un auténtico agitador. Su magia se vio desde los primeros minutos y solo le faltó el gol para firmar una primera parte excelsa. Dejó jugadas de magia que solo están a su alcance a día de hoy, se quedó a centímetros de un tanto maravilloso, asistió a Raphinha en el gol y, por si fuera poco, también recuperó balones.
Adeyemi, Delantero
Acrobático
Intensísimo como de costumbre en la presión y a la hora de trabajar. Buen entendimiento con Cancelo, al que le dejó la banda para aparecer en zonas interiores. Se sacó un verdadero zambombazo de la manga con su pierna derecha para ampliar la renta del Barça.
Raphinha, Delantero
Desatado
Qué golazo. Qué manera de dejar a dos jugadores en el suelo con un movimiento antológico bajo la lluvia. Está en un nivel de confianza que le convierte en el mejor '9' del mundo, pero además liderando al equipo sin balón con un esfuerzo superior al que hace cualquier delantero en el mundo actualmente.
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
- ¡Frenazo a Bisiwu!
- Marcus Rashford resurge en el Manchester United con guiño al Barça
- Cinco fichajes, deuda cero: el Barça acaba de pagarlos
- Las recompras que se queda el Barça tras un mercado distinto
- Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League
- Implacable pronóstico de Van der Vaart sobre el Feyenoord: 'Contra el Barça solo tiene un 1% de posibilidades