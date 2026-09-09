El 1x1 del Barça contra el Feyenoord al descanso

Tras avisar que podía haber jugadores que no estuvieran contentos con sus minutos, Hansi Flick introdujo varios cambios destacados en el once ante el Feyenoord para el estreno en Champions y la jugada salió de maravilla en los primeros 45 minutos.

7 Joan Garcia, Portero Oportunista Sin apenas trabajo en los primeros 45 minutos, tuvo también su momento con un paradón en la recta final en la ocasión más clara de los visitantes. Seguro con los pies como de costumbre.

7 Jules Koundé, Defensa Activo Más activo y concentrado que en algunas de sus últimas apariciones. Participó en la circulación de balón y se atrevió en algunas acciones ofensivas, aunque debido al carácter ofensivo de Cancelo en el otro costado le tocó cerrar en la mayoría de ocasiones.

8 Pau Cubarsí, Defensa Poderoso Nos hemos acostumbrado a que sua partidos impecables sean normalidad, pero no lo son. Ganó con contundencia los duelos 1x1 a los que le obligaba el Feyenoord en cada balón largo. Con balón, creativo como siempre.

7 Andreas Christensen, Defensa Ordenado Partido sin mayores problemas atrás para el danés. Fue protagonista saliendo de su zona y provocando situaciones como la del gol de Adeyemi, en la que se llevó a uno de los defensores del equipo neerlandés para dar espacio al alemán.

7 Joao Cancelo, Defensa Profundo Alma y posicionamiento de extremo cada vez que el Barça tenía la pelota. Se entendió bien con Adeyemi en la banda izquierda y estuvo a punto de firmar un golazo con un recorte descomunal dentro del área y un disparo potente al palo.

7 Rodrigo Hernández, Centrocampista Sobrado Su papel puede ser silencioso y pasar desapercibido, pero es una ayuda constante para todos sus compañeros. Auxilió en defensa cuando lo necesitaban, recuperó balones importantes y fue inteligente con balón.

7 Pedri, Centrocampista Timón Partido plácido para el canario, apareciendo por diferentes zonas y ordenando al equipo, encontrando con facilidad la mejor opción y verticalizando, especialmente con Olmo como receptor.

7 Dani Olmo, Centrocampista Catalizador Su entendimiento con Pedri, Rodri o Lamine es una bendición para el equipo. Es el jugador que mejor se adapta a los espacios reducidos en la frontal, sin importar que esté de espaldas o de cara a portería.

8 Lamine Yamal, Delantero Descarado Un auténtico agitador. Su magia se vio desde los primeros minutos y solo le faltó el gol para firmar una primera parte excelsa. Dejó jugadas de magia que solo están a su alcance a día de hoy, se quedó a centímetros de un tanto maravilloso, asistió a Raphinha en el gol y, por si fuera poco, también recuperó balones.

9 Adeyemi, Delantero Acrobático Intensísimo como de costumbre en la presión y a la hora de trabajar. Buen entendimiento con Cancelo, al que le dejó la banda para aparecer en zonas interiores. Se sacó un verdadero zambombazo de la manga con su pierna derecha para ampliar la renta del Barça.