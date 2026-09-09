El 1x1 del Barça contra el Feyenoord en Champions League

Tras avisar que podía haber jugadores que no estuvieran contentos con sus minutos, Hansi Flick introdujo varios cambios destacados en el once ante el Feyenoord para el estreno en Champions y la jugada salió de maravilla desde el principio. El Barça firmó una victoria sólida con una actuación superlativa de Raphinha, Lamine, Adeyemi, Pedri o Cubarsí.

7 Joan Garcia, Portero Oportunista Sin apenas trabajo en los primeros 45 minutos, tuvo también su momento con un paradón en la recta final en la ocasión más clara de los visitantes. Seguro con los pies como de costumbre. El Feyenoord dio algún susto en la segunda parte y poco pudo hacer en el tanto del conjunto visitante.

7 Jules Koundé, Defensa Activo Empezó más activo y concentrado que en algunas de sus últimas apariciones. Participó en la circulación de balón y se atrevió en algunas acciones ofensivas, aunque debido al carácter ofensivo de Cancelo en el otro costado le tocó cerrar en la mayoría de ocasiones. Se durmió un poco en el gol del Feyenoord, en el que los neerlandeses aprovecharon su espalda.

8 Pau Cubarsí, Defensa Poderoso Nos hemos acostumbrado a que sus partidos impecables sean normalidad, pero no lo son. Ganó con contundencia los duelos 1 contra 1 a los que le obligaba el Feyenoord en cada balón largo. Con el esférico en su poder, creativo como siempre. Está a un nivel asombroso.

7 Andreas Christensen, Defensa Ordenado Partido sin mayores problemas atrás para el danés. Fue protagonista saliendo de su zona y provocando situaciones como la del gol de Adeyemi, en la que se llevó a uno de los defensores del equipo neerlandés para dar espacio al alemán. Cuando está sano es un central de mucho nivel.

7 Joao Cancelo, Defensa Profundo Alma y posicionamiento de extremo cada vez que el Barça tenía la pelota. Se entendió bien con Adeyemi en la banda izquierda y estuvo a punto de firmar un golazo con un recorte descomunal dentro del área y un disparo potente al palo. Además, estuvo muy acertado en las acciones defensivas.

7 Rodrigo Hernández, Centrocampista Sobrado Su papel puede ser silencioso y pasar desapercibido, pero es una ayuda constante para todos sus compañeros. Auxilió en defensa cuando lo necesitaban, recuperó balones importantes y fue inteligente con balón. Su presencia es una bocanada de aire fresco para sus compañeros.

8 Pedri, Centrocampista Quirúrgico Rodri le libera de muchas tareas. Partido plácido para el canario, apareciendo por diferentes zonas y ordenando al equipo, encontrando con facilidad la mejor opción y verticalizando. Volvió a demostrar lo bien que conecta con Raphinha con otra gran asistencia para el brasileño.

7 Dani Olmo, Centrocampista Catalizador Su entendimiento con Pedri, Rodri o Lamine es una bendición para el equipo. Es el jugador que mejor se adapta a los espacios reducidos en la frontal, sin importar que esté de espaldas o de cara a portería. Terminó el partido actuando como falso '9' con Fermín por detrás.

9 Lamine Yamal, Delantero Artista Su partido es una obra de arte. Su magia se vio desde los primeros minutos. Dejó jugadas de magia que solo están a su alcance a día de hoy, se quedó a centímetros de un tanto maravilloso en la primera parte, asistió a Raphinha y a Gabriel Jesus y, por si fuera poco, también recuperó balones. Culminó su partidazo con el brazalete de capitán y un gol de falta.

8 Adeyemi, Delantero Acrobático Intensísimo como de costumbre en la presión y a la hora de trabajar. Buen entendimiento con Cancelo, al que le dejó la banda para aparecer en zonas interiores. Se sacó un verdadero zambombazo de la manga con su pierna derecha para ampliar la renta del Barça y estuvo a punto de marcar otro igual en la segunda parte.

9 Raphinha, Delantero Desatado ¡Qué maniobra de escándalo en el primer gol! Qué manera de dejar a dos jugadores en el suelo con un movimiento antológico bajo la lluvia. Está en un nivel de confianza que le convierte en el mejor '9' del mundo. Sus desmarques, como en su segundo gol, vuelven loca a la defensa rival y no falla apenas en la definición. Además, lidera al equipo sin balón con un esfuerzo superior al que hace cualquier delantero en el mundo actualmente.

7 Gordon, Delantero Incisivo Buscó darle activación al equipo tras unos momentos en los que parecía que el ritmo se apagaba. Probó suerte con algún remate desde la frontal y combinó con acierto.

7 Marc Bernal, Centrocampista Liberado Coincidió con Rodri sobre el césped, lo que le permitió aparecer en zonas más adelantadas. Tiene condiciones para brillar también como interior. Combina, se desmarca y tiene instino para colocarse y recuperar balones.

7 Fermín López, Centrocampista Ambicioso No importó que el partido ya fuera 3-0. Como cada vez que está en el campo, buscó el gol con una determinación que asusta y estuvo a punto de encontrarlo gracias a sus latigazos desde lejos.

7 Gavi, Centrocampista Reaparecido Volvió a disputar minutos tras su lesión frente al Elche. Se dedicó a controlar el partido en la recta final junto a Bernal.