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FC BARCELONA

El 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso

El Barça se marcha al descanso con ventaja (2-0) tras una sólida primera parte en el derbi ante el Espanyol

El 1x1 del FC Barcelona frente al RCD Espanyol al descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al RCD Espanyol al descanso

El 1x1 del FC Barcelona frente al RCD Espanyol al descanso / Sport

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Gran primera parte del Barça, que se marcha al descanso venciendo por dos goles a cero al Espanyol gracias a un doblete de un gran Ferran Torres.

Este es el 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso:

Joan Garcia, Portero7

Joan Garcia, Portero

Solvente

Blocó sin complicaciones un disparo sencillo de Kike García. Apenas tuvo trabajo, pero respondió con solvencia cuando se le exigió. Además, estuvo acertado al salir con decisión para despejar un balón muerto.

Alejandro Balde, Defensa7

Alejandro Balde, Defensa

Incisivo

Percutió por banda con facilidad, aunque no siempre con acierto. Se mostró activo y ofreció buenas soluciones, pero aún le falta llegar con más claridad a línea de fondo y afinar el último pase.

Pau Cubarsí, Defensa7

Pau Cubarsí, Defensa

Fiable

Cumplió con sobria solvencia: dio salida al balón con criterio y conectó con fluidez con el centro del campo, siempre concentrado y sin errores.

Gerard Martín, Defensa6

Gerard Martín, Defensa

Sólido

Al igual que Cubarsí, con quien forma un tándem sólido, se centró en sostener la línea defensiva. Solo tuvo un pequeño despiste en un balón largo del Espanyol que terminó en Kike. Dio el susto y salió del terreno de juego, aunque no fue sustituido.

Ronald Araujo, Defensa7

Ronald Araujo, Defensa

Aplicado

Asumió un rol más defensivo, liberando la banda opuesta para las incursiones de Balde. Le tocó lidiar con el siempre hiperactivo Dolan y resolvió el desafío con acierto.

Pedri, Centrocampista8

Pedri, Centrocampista

Omnipresente

Es la brújula del equipo, siempre imprescindible. Se movió sin descanso por todo el campo, como una peonza, y supo generar espacios con inteligencia para habilitar a Gavi cuando el juego lo pedía.

Gavi, Centrocampista7

Gavi, Centrocampista

Prometedor

Regresaba a la competición un año después y dejó buenas sensaciones desde el inicio. Se le vio cómodo, aunque necesitará algo de tiempo para alcanzar su mejor versión. Aun así, es de esos jugadores en los que el ADN Barça se percibe a simple vista.

Eric Garcia, Defensa7

Eric Garcia, Defensa

Sustancial

Siempre aporta equilibrio al equipo desde la sala de máquinas y se convierte en el sostén perfecto para Pedri y Gavi, liberándolos para que jueguen con naturalidad y sin ataduras.

Fermín López, Centrocampista7

Fermín López, Centrocampista

Condicionado

Se movió en una zona muy poblada, donde el rival le redujo al máximo los espacios y no le permitió actuar con libertad. Apenas pudo encarar ni armar el disparo con la comodidad que acostumbra. Pudo marcar el tercero.

Ferran Torres, Delantero9

Ferran Torres, Delantero

Reivindicativo

Lo necesitaba más que nunca. Firmó un valioso doblete que le devuelve la confianza cuando más falta hacía. En el primero, cazó un balón en un área abarrotada de defensores; en el segundo, tiró un desmarque perfecto para definir con sutileza ante Dimitrovic. Así sí, Ferran.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Único

El Barça fluye al ritmo de Lamine Yamal. El de Rocafonda jugó a placer: desbordó rivales con insultante facilidad y encendió al Camp Nou en varias ocasiones. Probablemente atraviesa su mejor momento de la temporada y lo coronó con una asistencia brillante a Ferran.

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