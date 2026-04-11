El Barça se impone al Espanyol en el derbi y firma un triunfo de peso, cimentado en una excelente primera mitad. La victoria le permite ampliar la ventaja a nueve puntos sobre el Real Madrid y enfocar ya el decisivo partido de vuelta de Champions del próximo martes frente al Atlético de Madrid.

Este es el 1x1 del Barça ante el Espanyol al descanso:

7 Joan Garcia, Portero Sólido Realizó dos paradas de mérito y respondió con solvencia cuando se le exigió. En el gol del Espanyol, obra de Pol Lozano, poco pudo hacer.

7 Alejandro Balde, Defensa Vertical Incidió por la banda con soltura, aunque no siempre con precisión. Se mostró participativo y aportó buenas alternativas, pero todavía necesita alcanzar la línea de fondo con mayor claridad y mejorar la calidad del último pase.

8 Pau Cubarsí, Defensa Imprescindible Rindió con discreta eficacia: distribuyó el balón con buen criterio y enlazó con naturalidad con el mediocampo, manteniéndose atento y sin fallos. Grandísimo partido.

6 Gerard Martín, Defensa Sólido Dio el susto tras pisar mal y tuvo que ser sustituido. Al igual que Cubarsí, con quien forma una pareja fiable, se enfocó en mantener firme la línea defensiva. Solo cometió un leve error en un balón largo del Espanyol que acabó en Kike García.

7 Ronald Araujo, Defensa Aplicado Adoptó un papel más contenido en defensa, permitiendo que Alejandro Balde tuviera vía libre por la banda contraria. Le tocó enfrentarse al siempre incansable Dolan y resolvió el duelo con solvencia.

8 Pedri, Centrocampista Omnipresente Es el faro del equipo, siempre determinante. Se desplazó incansablemente por todo el campo, con gran dinamismo, y supo crear espacios con inteligencia para asistir a Gavi cuando la jugada lo requería. Es clave en este equipo.

7 Gavi, Centrocampista Prometedor Volvía a competir tras un año de ausencia y dejó impresiones positivas desde el primer momento. Se le notó cómodo, aunque aún precisará algo de tiempo para recuperar su mejor nivel. Aun así, es de esos futbolistas en los que el ADN Barça se aprecia de inmediato.

7 Eric Garcia, Defensa Sustancial Siempre brinda equilibrio al equipo desde la medular y se erige como el apoyo ideal para Pedri y Gavi, permitiéndoles desenvolverse con libertad y sin condicionantes.

7 Fermín López, Centrocampista Condicionado Se desenvolvió en un área muy congestionada, donde el rival le limitó al máximo los espacios y le impidió jugar con soltura. Apenas logró encarar ni preparar el disparo con la comodidad habitual. Aun así, tuvo una ocasión para firmar el tercero.

9 Ferran Torres, Delantero Reivindicativo Lo necesitaba más que nunca. Selló un doblete de gran valor que le devuelve la confianza en el momento oportuno. En el primero, aprovechó un balón suelto en un área repleta de defensores; en el segundo, trazó un desmarque impecable para definir con delicadeza ante Marko Dmitrović. Así sí, Ferran Torres.

9 Lamine Yamal, Delantero Único El Barça se mueve al compás de Lamine Yamal. El de Rocafonda jugó con total libertad: superó rivales con una facilidad pasmosa y levantó al Camp Nou en más de una ocasión. Probablemente atraviesa su mejor momento del curso. Dio una asistencia magnífica a Ferran Torres y anotó el tercero del partido.

6 Marc Casadó, Centrocampista Fiable Entró tras las molestias de Gerard Martín para actuar como mediocentro de contención y cumplió con su cometido, sin alardes pero con responsabilidad. Sin firmar una actuación brillante, dejó detalles que hablan bien de su fiabilidad.

6 Joao Cancelo, Defensa Eléctrico Revoluciona siempre los partidos y, con su estilo anárquico, sabe explotar las debilidades defensivas para irrumpir con gran eficacia. En tareas defensivas puede mostrar ciertas carencias, sí, pero en ataque es un auténtico portento.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Asistente Saltó al terreno de juego en los últimos cinco minutos y dio una gran asistencia a Marcus Rashford. Se quedó esperando su llegada en el área y le dio un increíble pase.

7 Marcus Rashford, Delantero Decisivo Firmó el cuarto tanto del partido tras un magnífico pase de Frenkie de Jong, culminando la jugada con una definición de auténtico crack. Sin apenas ángulo, la colocó con sutileza con el interior del pie, ajustando un disparo cruzado impecable.