El 1x1 del Barça contra el Elche

Ser aficionado del Barça en estos tiempos conlleva asistir a un espectáculo trepidante. El conjunto de Flick es un equipo alegre, que invita al espectáculo en una Liga que necesita como el comer encuentros que atraigan y den sentido a su producto. Cuando el rival es el Elche, más si cabe, porque es otra de esas escuadras que dignifica el 'show business', con una visión ligera de los miedos, siempre mirando de frente al rival. Por eso, un Elche - Barça es como un baile.

Y en ese intercambio de pasos, los que visten con la camiseta azulgrana arrancaron una sonrisa a los suyos con una definición perfecta de un Lamine en estado de gracia, servida en bandeja por un Olmo que se ha convertido en su mejor lanzador. Regresó Ferran al once en lugar de Lewandowski para alimentar su relación con el gol después de varios palos en su contra.

Noticias relacionadas

Las peores noticias, las lesiones. Un cambio por precaución de Raphinha que obligó a entrar a Rashford tras un descanso al que se llegó con un 1-2 que estrechó el 'Toro' Rodríguez con una buena transición ilicitana. El inglés sentenciaría el partido rematando una genialidad de Lamine, MVP de un partido que tampoco terminó Koundé. Cada intercambio obligado preocupa en un equipo que competirá por tres títulos.

7 Joan Garcia, Portero Curtido Cada vez conoce mejor la profesión de riesgo que supone ser portero del Barça. Mirada atenta, salidas por alto y preparado para entrar en el juego a quemarropa que propone una defensa adelantada. Esta concedió una oportunidad muy franca para que Álvaro Rodríguez, un exmadridista, pusiese el primero del encuentro.

6 Jules Koundé, Defensa Lesionado Tanto peligro tiene en ataque como en defensa. El mejor acompañante de Lamine. Rectifica mejor que se anticipa, como quedó claro en alguna jugada donde se enganchó a la hora de tirar el fuera de juego. Respiro, como el resto, cuando Lamine se inventó el tercer gol del partido para calmar las aguas atrás. Se marchó lesionado.

6 Eric Garcia, Defensa Apagafuegos Un jugador en plena ascendencia, que tiene un curso en prevención de riesgos laborales. Cualquiera en su lugar habría perdido el sentido con tanto cambio e ida y vuelta. Persiguió sin éxito a Álvaro Rodríguez en el primer gol.

6 Pau Cubarsí, Defensa Sacrificado No está fino. Acostumbrados a una versión dominante y valiente en los desplazamientos en largo, el central sufre más de la cuenta con espacios. Necesita un reset emocional que le permita volver ponerse al frente de las operaciones. Con todo, no negocia un esfuerzo, algo imprescindible contra delanteros como André Silva o Álvaro Rodríguez.

7 Alejandro Balde, Defensa Incisivo El componente de la retaguardia que mejor entiende el fútbol asociativo en el útimo tramo del campo. Una virtud que permite al Barça empujar para marcar más goles que el resto. A fin de cuentas, la misión fundamental de cualquier componente azulgrana en los intercambios de pistoleros que son sus partidos.

8 Frenkie de Jong, Centrocampista Arquitecto Militante del juego organizativo en ausencia de Pedri. Cerebro, candado y todo lo que le pongan encima. Futbolista capital y capitán en un Barça que vive al límite. El que más se desesperó con las ocasiones malogradas por sus compañeros, sobre todo teniendo en cuenta que él fabricó una gran parte de las opciones.

6 Fermín López, Centrocampista Renovado Con la ausencia de Pedri, los acompañantes de Frenkie tienen que lucir en tareas que no le corresponden de modo natural. Pero el recién renovado jugador del Barça sabe explotar sus virtudes incluso en escenarios que no le son tan propicios.

6 Dani Olmo, Centrocampista Interino El mejor lanzador del Barça. El primer tanto de Lamine llevó su patente con un pase exquisito. Tiene un pie sagrado, pero, lógicamente, no lució como le gustaría en un lugar que no era el suyo. Se fue contrariado con el cambio, pero Flick supo darle el cariño que atenuó el desagrado.

9 Lamine Yamal, Delantero Estelar La referencia del Barça por encima de cualquier comparativa. Un futbolista que no para de crecer en todos los sentidos. No solo se echa encima al equipo en los manos momentos, es capaz de dar antes que nadie, como en el primer tanto, y de entender lo que necesita el partio en cada momento. Estrella generacional, como demostró en la jugada que permitió sentenciar el encuentro.

5 Raphinha, Delantero Limitado No fue su mejor partido. Estuvo incómodo, falló más de lo que acostumbra, y terminó siendo sustituido al descanso por precaución. Con todo, su espíritu sigue siendo contagioso para el resto.

7 Ferran Torres, Delantero Retornado Un delantero que merece la pena ver en directo por lo bien que entiende el fútbol asociativo. Marcó un gol después de insistir con dos palos. Dejó su lugar a Lewandowski después de cumplir, como en la mayoría de partidos. Una alternancia dulce en la punta de ataque.

7 Marcus Rashford, Delantero Integrado El fiel reflejo de que los 'expected goals' son una estadística a exterminar. Falló una contra clarísima con todo a su favor ante Iñaki Peña, pero se desquitó poco después tras finalizar una cabalgada de 'playmaker' de Lamine, con el que todo es más fácil. Está tan feliz en el Barça que los cantos de sirena de Manchester parecen inocuos.

7 Marc Bernal, Centrocampista Constructor Cuantos más minutos tenga, más necesario será. El pivote que mejor cubre la ausencia de Pedri y que será decisivo en lo que resta de temporada. De nuevo, buenos minutos para el mediocentro, que logró darle calma a un partido endiablado.

6 Robert Lewandowski, Delantero Relevo Tener un suplente como el polaco es un lujo. Habrá partidos en los que será decisivo, porque el gol es algo que no se pierde tan fácilmente.

S.C. Marc Casadó, Centrocampista Polivalente Su futuro está en el Barça, que necesitará su aporte en los diferentes contextos en los que puede actuar.