FC BARCELONA

Acoso y derribo del conjunto de Flick en el Martínez Valero, con un catálogo de oportunidades que redujo al mínimo la posesión del Elche

El 1x1 del Barça contra el Elche al descanso / Sport

Denís Iglesias

Denís Iglesias

Partido importante para el Barça ante un Elche que invitaba a un encuentro de intercambios. Duelo después de clasificarse para el 'top 8' en la Champions, lo que le permite ganar oxígeno con respecto a competidores como el Real Madrid. Una circunstancia que permitió a Flick tener a todos sus efectivos. Encuentro atractivo ante un Eder Sarabia que ya le puso las cosas difíciles a la ida al los azulgranas en el partido de ida. Se puso por delante pronto el cuadro culé, con el tanto de Lamine en el 6, pero Álvaro García logró igualar el encuentro tras castigar la línea Flick. Ferran permitió a los visitantes irse, con merecimiento, en ventaja después de un acoso y derribo, con muchas ocasiones malogradas.

Joan Garcia, Portero5

Joan Garcia, Portero

Batido

Jugar al límite es lo que tiene. Las intervenciones decisivas tienen que estar a la orden del día. No pudo hacer nada ante una contra decisiva de Álvaro Rodríguz, que perforó las líneas rivales.

Jules Koundé, Defensa5

Jules Koundé, Defensa

Percutor

La vida en ataque es mejor para un zaguero que cuando mira a sus espaldas encuentra un mundo a su alrededor. Pero el encuentro invitaba a subir sin miedo.

Eric Garcia, Defensa5

Eric Garcia, Defensa

Oxígeno

Corrió a la desesperada para remendar el error en la marca que provocó el gol del Elche, pero no fue posible ante un 'Toro' Rodríguez que afinó la puntería.

Pau Cubarsí, Defensa5

Pau Cubarsí, Defensa

Atareado

Se le va un paso por detrás en los últimos partidos, menos animado en las conducciones largas, una de sus grandes virtudes y de la que se ha retraído.

Alejandro Balde, Defensa5

Alejandro Balde, Defensa

Impulsor

El Barça necesita sus incorporaciones en ataque, porque gana una superioridad constante. Formó parte del acoso y derribo culé en una primera mitad que fue un auténtico fusilamiento.

Frenkie de Jong, Centrocampista6

Frenkie de Jong, Centrocampista

Implicado

Imprescindible en ausencia de Pedri, tanto en la construcción como en la recuperación. Su energía es la vida del Barça en el inicio de las jugadas.

Fermín López, Centrocampista5

Fermín López, Centrocampista

Acompañante

El recién renovado jugador del Barça es un multiusos que se ha convertido en el mejro soldado de Flick. Desde una posición más retrasada se ve menos el gran poder que tiene en las transiciones.

Dani Olmo, Centrocampista6

Dani Olmo, Centrocampista

Insistente

Frustrado por los palos, uno de los mejores lanzadores que existen, pero carente del acierto que debería haber premiado la insistencia del Barça contra Iñaki Peña.

Lamine Yamal, Delantero8

Lamine Yamal, Delantero

Estrella

El jugador franquicia del Barça con mayúsculas, ejecutor del primer tanto y fabricante del segundo. Su virtuosismo va en aumento partido a partido, pero también su capacidad para aportar en todos los registros.

Raphinha, Delantero5

Raphinha, Delantero

Intuitivo

Con menos acierto que en anteriores partidos, pero incluso en una versión de menos acierto tiene un sentido enérgico que se transmite al resto del Barça.

Ferran Torres, Delantero7

Ferran Torres, Delantero

Retornado

Insistente con desmarques continuos. Un jugador que entiende tan bien el fútbol que es normal que acabe acertando casi en cada partido. Después de varios intentos frustrados, logró acertar para el 1-2 que recompensó el merecimiento del Barça.

