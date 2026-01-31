El 1x1 del Barça contra el Elche al descanso

Partido importante para el Barça ante un Elche que invitaba a un encuentro de intercambios. Duelo después de clasificarse para el 'top 8' en la Champions, lo que le permite ganar oxígeno con respecto a competidores como el Real Madrid. Una circunstancia que permitió a Flick tener a todos sus efectivos. Encuentro atractivo ante un Eder Sarabia que ya le puso las cosas difíciles a la ida al los azulgranas en el partido de ida. Se puso por delante pronto el cuadro culé, con el tanto de Lamine en el 6, pero Álvaro García logró igualar el encuentro tras castigar la línea Flick. Ferran permitió a los visitantes irse, con merecimiento, en ventaja después de un acoso y derribo, con muchas ocasiones malogradas.

5 Joan Garcia, Portero Batido Jugar al límite es lo que tiene. Las intervenciones decisivas tienen que estar a la orden del día. No pudo hacer nada ante una contra decisiva de Álvaro Rodríguz, que perforó las líneas rivales.

5 Jules Koundé, Defensa Percutor La vida en ataque es mejor para un zaguero que cuando mira a sus espaldas encuentra un mundo a su alrededor. Pero el encuentro invitaba a subir sin miedo.

5 Eric Garcia, Defensa Oxígeno Corrió a la desesperada para remendar el error en la marca que provocó el gol del Elche, pero no fue posible ante un 'Toro' Rodríguez que afinó la puntería.

5 Pau Cubarsí, Defensa Atareado Se le va un paso por detrás en los últimos partidos, menos animado en las conducciones largas, una de sus grandes virtudes y de la que se ha retraído.

5 Alejandro Balde, Defensa Impulsor El Barça necesita sus incorporaciones en ataque, porque gana una superioridad constante. Formó parte del acoso y derribo culé en una primera mitad que fue un auténtico fusilamiento.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Implicado Imprescindible en ausencia de Pedri, tanto en la construcción como en la recuperación. Su energía es la vida del Barça en el inicio de las jugadas.

5 Fermín López, Centrocampista Acompañante El recién renovado jugador del Barça es un multiusos que se ha convertido en el mejro soldado de Flick. Desde una posición más retrasada se ve menos el gran poder que tiene en las transiciones.

6 Dani Olmo, Centrocampista Insistente Frustrado por los palos, uno de los mejores lanzadores que existen, pero carente del acierto que debería haber premiado la insistencia del Barça contra Iñaki Peña.

8 Lamine Yamal, Delantero Estrella El jugador franquicia del Barça con mayúsculas, ejecutor del primer tanto y fabricante del segundo. Su virtuosismo va en aumento partido a partido, pero también su capacidad para aportar en todos los registros.

5 Raphinha, Delantero Intuitivo Con menos acierto que en anteriores partidos, pero incluso en una versión de menos acierto tiene un sentido enérgico que se transmite al resto del Barça.