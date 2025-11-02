El 1x1 del Barça contra el Elche al descanso

Ronald Araujo por Cubarsí y Marc Casadó por el lesionado Pedri fueron las novedades que presentó Hansi Flick en el once titular respecto al clásico. Lamine Yamal, a pase de un rapidísimo Balde, abrió el marcador antes de los 10 minutos de juego. Y poco después, quienes combinaron para el gol fueron Fernín y Ferran Torres. Pero al filo del descanso, el Elche recortó distancias con un gol de Rafa Mir.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido de LaLiga contra el Elche en el Estadi de Montjuïc:

6 Wojciech Szczesny, Portero Batido El Elche solo tuvo una ocasión clara de gol, la de Rafa Mir antes del descanso para acortar distancias. Se la puso cruzada y poco pudo hacer. Antes fue apenas un mero espectador.

5 Jules Koundé, Defensa Incompleto Después de unos partidos en los que no estuvo fino, Koundé buscó una actuación completa, tanto a nivel defensivo como ofensivo, para recjuperar las mejores sensaciones. Lo consiguió... hasta el último minuto del primer tiempo, cuando no tapó el ataque del Elche en el inicio de la jugada.

5 Ronald Araujo, Defensa Irregular Mantvo un interesante duelo con Rafa Mir en su regreso a la titularidad. Se fue imponiendo hasta que el murciano le ganó la partida en la última acción del primer tiempo.

6 Eric Garcia, Defensa Sólido Primeros 45 minutos muy correctos del defensa de Martorell, ya muy acostumbrado al perfil zurdo del eje de la defensa. Una garantía por su zona.

8 Alejandro Balde, Defensa Desbocado El barcelonés estuvo muy rápido para detectar el error de la defensa visitante y asistir a Lamine Yamal para el primero de la tarde. está cada vez más rápido en su juego vertical que tan bien le va al equipo.

6 Marc Casadó, Centrocampista Consistente La lesión de Pedri le abre de par en par la oportunidad de afianzarse en el mediocentro del equipo titular. Estuvo más cómodo que en anteriores partidos. Buscó jugar muy rápido y al primer toque.

6 Frenkie de Jong, Centrocampista Equilibrado Hizo de Pedri, es decir, jugó en una posición intermedia entre el pivote y lal mediapunta. Suya fue la primera ocasión solo arrancar el encuentro. Buenas conducciones y 'tempo' del partido para dirigir el juego de un buen Barça.

7 Fermín López, Centrocampista Avispado Le sirvió en bandeja el gol a Ferran Torres tras una recuperación. Sigue el de El Campillo a un nivel brutal y en la posición de mediapunta donde más explota sus múltiples cualidades.

8 Lamine Yamal, Delantero Fulgurante ¡Cuánto necesitaba el gol el de Rocafonda! Aprovechó el regalo de su amigo Balde para batir a Iñaki Peña con una exquisita cualidad técnica. Dos toquecitos para acomodarse el balón y disparo cruzado imposible para el alicantino. Presionó, trabajó en labores defensivas y se le vio con unas ganas inmensas.

7 Ferran Torres, Delantero Matador A la primera que tuvo, la envió al fondo de la red. El valenciano lo celebró con dedicatoria para los damnificados por la Dana. Lewy está de vuelta, pero Ferran no quiere perder el sitio que tanto le ha costado alcanzar.