El 1x1 del Barça contra el Elche

El FC Barcelona doblegó al Elche con goles de Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford en un vuen partido, en líneas generales, de los azulgranas, que respondieron a la presión del Real Madrid y siguen a 5 puntos de los blancos.

Ronald Araujo por Cubarsí y Marc Casadó por el lesionado Pedri fueron las novedades que presentó Hansi Flick en el once titular respecto al clásico. Lamine Yamal, a pase de un rapidísimo Balde, abrió el marcador antes de los 10 minutos de juego. Y poco después, quienes combinaron para el gol fueron Fernín y Ferran Torres. Pero al filo del descanso, el Elche recortó distancias con un gol de Rafa Mir.

En la segunda mitad, Rashford marcó un golazo para volver a ampliar las distancias y sentenciar el triunfo azulgrana.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al final del partido de LaLiga contra el Elche en el Estadi de Montjuïc:

6 Wojciech Szczesny, Portero Batido Rafa Mir le sacó de un plácido partido muy poco antes del descanso. Se la puso cruzada y poco pudo hacer. Después, dos más ante el delantero murciano. En la primera se alió con el travesaño y en la segunda, puso una mano salvadora para enviarla al poste.

6 Jules Koundé, Defensa Mejorado Después de unos partidos en los que no estuvo fino, Koundé buscó una actuación completa, tanto a nivel defensivo como ofensivo, para recuperar las mejores sensaciones. Lo consiguió... hasta el último minuto del primer tiempo, cuando no tapó el ataque del Elche en el inicio de la jugada. Subió un punto la agresividad y la capacidad de recuperación en la segunda mitad.

6 Ronald Araujo, Defensa Exigido El uruguayo antuvo un interesante y muy intenso duelo con Rafa Mir en su regreso a la titularidad con un resultado dispar, pues aunque le ganó la partido en algunas acciones, estuvo demasiado contemplativo ante el delantero del Elche en el gol de los ilicitanos. Acabó sobrecargado.

7 Eric Garcia, Defensa Reafirmado Partido muy correcto del defensa de Martorell, ya muy acostumbrado al perfil zurdo del eje de la defensa. Una garantía por su zona, con buena salida de balón, aunque menos protagonista en acciones ofensivas que otras veces.

7 Alejandro Balde, Defensa Desbocado El barcelonés estuvo muy rápido para detectar el error de la defensa visitante y asistir a Lamine Yamal para el primero de la tarde. Está cada vez más rápido en su juego vertical que tan bien le va al equipo, aunque en ocasiones necesita tener más pausa y claridad.

7 Marc Casadó, Centrocampista Consistente La lesión de Pedri le abre de par en par la oportunidad de afianzarse en el mediocentro del equipo titular. Estuvo más cómodo que en anteriores partidos. Buscó jugar muy rápido y al primer toque. Preciso en la acción que originó el tercero de los azulgranas.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Equilibrado Hizo de Pedri, es decir, jugó en una posición intermedia entre el pivote y lal mediapunta. Suya fue la primera ocasión solo arrancar el encuentro. Buenas conducciones y 'tempo' del partido para dirigir el juego de un buen Barça.

8 Fermín López, Centrocampista Indispensable Dos asistencias para rubricar un partido de muchos kilates. Le sirvió en bandeja el gol a Ferran Torres tras una recuperación y cambió la orientación del juego de banda a banda para que Rashford culminara. Generoso en el juego colectivo, no cabe duda de que en la posición de mediapunta es donde más explota sus múltiples cualidades.

7 Lamine Yamal, Delantero Fulgurante ¡Cuánto necesitaba el gol el de Rocafonda! Aprovechó el regalo de su amigo Balde para batir a Iñaki Peña con una exquisita cualidad técnica. Dos toquecitos para acomodarse el balón y disparo cruzado imposible para el alicantino. Presionó, trabajó en labores defensivas y se le vio con unas ganas inmensas, aunque bajó su participación tras el descanso. Envió un balón a las nubes.

7 Ferran Torres, Delantero Matador A la primera que tuvo, la envió al fondo de la red. El valenciano lo celebró con dedicatoria para los damnificados por la Dana. Lewy está de vuelta, pero Ferran no quiere perder el sitio que tanto le ha costado alcanzar. Iñaki Peña le sacó una buenísima. Pasó a la izquierda con la entrada de Rashford.

7 Marcus Rashford, Delantero Insistente Premio a la insistencia con el golazo del 3-1. Después de algunas tomas de decisiones no acertadas y de un gol anulado, llegó el 'zurriagazo' para doblegar los guantes de Iñaki Peña. Se lo merecía por la gran actitud que le puso.

6 Dani Olmo, Centrocampista Reaparecido Regresó el egarense tras superar una lesión. Minutos para reencontrarse y firmar alguna buena acción. Tendrá muy difícil quitar del once a Fermín.

6 Robert Lewandowski, Delantero Reenganchado Lo intentó en un disparo tras darse la media vuelta. El 'killer' ha regresado con la idea de recuperar su olfato goleador.

6 Gerard Martín, Defensa Ordenado Jugó con orden y criterio tras sustituir a Balde.

6 Dro Fernández, Centrocampista Participativo Entró en la recta final y casi le sale un gran pase.