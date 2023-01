El 1x1 del Barça al descanso

Christensen, Koundé y Gavi han sido los mejores de un Barça algo gris y que no ha terminado de encontrar la llave para someter al Getafe más allá del 1-0 Sergi Roberto y Ansu han estado algo más espesos que el resto en un primer tiempo azulgrana de 'suficiente'

Con el objetivo de sumar otra victoria y afianzar su liderato afrontaba el FC Barcelona su encuentro ante el Getafe en el Camp Nou. Con unos prolegómenos bastante 'cargados', con el homenaje a Busquets por los 700 partidos, la presentación ante la afición del título de la Supercopa de España...Xavi decidía no forzar a Frenkie de Jong y a Ronald Araujo, que ya no habían viajado a Ceuta para el duelo copero.

Oportunidad para ver al 'comodín' Sergi Roberto esta vez en el lateral. La otra duda la resolvía el técnico de Terrassa ubicando a los tres atacantes del primer equipo disponibles. 4-3-3. Equipo ofensivo y buscando abrir las bandas ante un, a priori, Getafe que se esperaba que saliera a encerrarse atrás y a aprovechar errores y contraataques.

Primeros 45 minutos en los que el Getafe ha impuesto su apuesta defensiva y ramplona y en los que el Barça solo ha podido romperla una vez. Y clave porque ha valido el 1-0.

No había tenido que intervenir a lo largo de los primeros 40', pero el germano ha estado excelso en un mano con Mayoral. Brutal cómo ha aguantado. Está en un estado de forma brutal.

Si ha estado contenido Roberto en la derecha, Balde, como de costumbre, ha llegado como un puñal. Ha servido un balón de oro a Ansu que bien habría podido ser el 1-0. 'In crescendo'.

5

Ansu Fati, delantero

Ofuscado

No ha terminado de conectar con el partido en delantero. Ha tenido una buena situación tras asistencia de Gavi, pero ha estado algo lento. No decae anímicamente, eso sí, y si tiene una en la segunda no lo desaprovechará.