El 1x1 del Barça contra el Mallorca al descanso

El Barça vence por 0-2 al descanso del partido ante el Mallorca en un debut liguero de los azulgranas que está teniendo de todo. Los goles de Raphinha y de Ferran Torres se han mezclado con la polémica tras dos rojas a los futbolistas del Mallorca y una tangana final.

Las inscripciones llegaron a tiempo y Joan Garcia pudo ponerse bajo palos en el debut liguero del Barça. El de Sallent dio el susto en el calentamiento tras recibir un golpe e incluso retirarse a los vestuarios para ser asistido, pero pudo recuperarse. La otra cara nueva, el inglés Marcus Rashford, se quedó en el banquillo.

Hansi Flick repitió el mismo once que goleó al Como por 5-0 en el Trofeu Joan Gamper con el únic cambio en punta de Ferran Torres por Rashford. Y el Barça volvió a salir muy fuerte, liderado por Lamine Yamal, que a los 7 minutos le puso un centro de oro a Raphinha para el 0-1 del brasileño.

Todo le fue de cara al Barça en una primera mitad muy polémica. Ferran Torres marcó el segundo con Raillo en el suelo y el Mallorca se fue al descanso con dos menos por las expulsiones de Muriqi y Morlanes.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona al descanso del partido en Son Moix:

Joan Garcia (7) Firme Muy seguro en sus intervenciones, hasta tres de mérito en la primera mitad. Bien colocado, atajó disparos peligrosos como un remate de Muriqi. Dio el susto en el calentamiento y se llevó un buen golpe de Muriqi en la cabeza.

Eric Garcia (7) Premiado Su buena pretemporada tuvo la recompensa de la titularidad en el lateral diestro. El de Martorell respondió con seguridad defensiva y buenas incursiones.

Araujo (7) Vigilante Se encargó de Muriqi y no le dejó pasar una hasta la expulsión del kosovar. Se sintió cómodo sobre el césped y el capitán cumplió con su cometido.

Cubarsí (7) Dispuesto No le afectó jugar en un perfil que no es el suyo. Contuvo bien a los delanteros locales y se entendió con Araujo sin necesidad de arriesgar.

Balde (6) Relajado La actividad se desplazó más por el otro costado con las acciones de Lamine y el barcelonés tuvo minutos plácidos y poco exigidos.

Frenkie de Jong (6) Sereno El partido se le puso de cara desde el principio el Barça y el neerlandés jugó con el viento a favor.

Pedri (7) Reforzado Además su habitual maestría para dirigir el juego, el tinerfeño demostró mucho empeño también en labores defensivas, como en una acción primorosa en la que cortó el avance de Darder.

Fermín (6) Activado Flick le prefirió en la mediapunta por delante de Dani Olmo y el onubense le puso las ganas habituales, aunque no pudo tener ninguna clara ocasión de gol.

Lamine Yamal (9) Endemoniado El Mallorca tiene a su Dimoni, pero las diabluras por la banda fueron obra de Lamine Yamal. Llevó a su marcador, Mujica, por el camino de la amargura y se sacó de la chistera un centro con bote para el gol de Raphinha. Por si fuera poco, provocó la expulsión de Morlanes.

Ferran Torres (8) Avispado La posición de 'killer' le sigue sentando bien al valenciano. Percibió que el colegiado no paró el juego cuando cayó Raillo y la colocó con un medido disparo al fondo de la red.

Raphinha (8) Desencadenado Arrancó la temporada como terminó la anterior, es decir, un idilio continuado con el gol. Buen desmarque y cabezazo para abrir el marcador y mucha actividad en la producción ofensiva.