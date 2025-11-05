El 1x1 del Barça al descanso

Sorprendía Hansi Flick a propios y extraños y repetía el mismo once ante el Brujas que el que puso en liza el pasado domingo contra el Elche en Montjuïc. Cubarsí, teóricamente ya listo para jugar, miraba el encuentro de inicio desde el banquillo y salían de nuevo Eric-Araujo en el eje de la zaga en el duelo de la cuarta jornada de la Champions League.

El tridente Lamine-Rashford-Ferran volvía a salir de inicio en la localidad belga en un encuentro que los azulgranas debían ganar sí o sí para no perder el tren de la parte alta de la tabla de la máxima competición continental.

Se guardaba como revulsivos el técnico germano a Bardghji, Lewandowski, Dani Olmo y compañía. Cada vez mejor ya el egarense y el polaco, que en breve podrán ser titulares.

Este es el 1x1 de SPORT de la primera mitad:

3 Wojciech Szczesny, Portero Estátua Fueron dos mano a mano, pero la sensación es que podría haber hecho bastante más en los dos goles. Y en el segundo del Brujas se quedó en la cueva. Con el equipo tan arriba el portero debe jugar bastante más adelantado. Primera parte horrible.

4 Jules Koundé, Defensa Empanado Trazó mal la línea del fuera de juego y eso desembocó en el 1-0. Luego tampoco mejoró mucho sus prestaciones. Lo único destacable, un tiro al palo. Lejos de su versión del año pasado.

5 Ronald Araujo, Defensa Correcto Poco pudo hacer en los dos goles encajados. En el primero es Koundé quien rompe la línea y en el segundo está rematando el córner que bota mal Lamine. Por lo demás, resolvió más o menos bien el trabajo y sufrió como sus compañeros.

5 Eric Garcia, Defensa Exigido Como Araujo, no tuvo mucho que hacer en los dos goles. Se vio muy exigido en los primeros 20-25 minutos de juego. Luego estuvo bien en salida de balón y sobrio.

5 Alejandro Balde, Defensa Sorprendido En el segundo tanto no pudo frenar la transición rápida del Brujas tras el córner a favor del Barça. Sufrió por su banda y acabó algo mejor la primera parte, sobre todo en ataque.

5 Frenkie de Jong, Centrocampista Superado Como Casadó, se vieron superados numéricamente en los primeros 20 minutos en la sala de máquinas. Muchos problemas para frenar las acometidas belgas. Luego ya sí se hicieron dueños del balón y de los tempos.

5 Marc Casadó, Centrocampista Ascendente Sufrió mucho en el primer tramo a nivel defensivo. Algo desdibujado. Luego ya sí que se entendió bien con Frenkie y sometieron al rival con posesión. Discreto, pero de menos a más.

5 Fermín López, Centrocampista Estilista Gran combinación con Lamine en el 1-1 para que Ferran remachara. Dejó un par de destellos y tuvo un tiro con la zurda que se fue por poco. Primera parte aceptable del andaluz.

6 Lamine Yamal, Delantero Diferente No marcó ni asistió. Y un córner suyo mal botado desembocó en el 2-1 del Brujas. Pero aun así fue el mejor del Barça en ataque. Intentó cosas diferentes, desbordó y se le vio con chispa. Generó el 1-1 de Ferran.

4 Marcus Rashford, Delantero Desubicado Si en esta Champions lo hemos visto brillar y atinar de cara a puerta, su primera parte fue bastante infame. Pérdida de balones, pocas ayudas en defensa y perdido por el césped de Brujas.